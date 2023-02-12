Liều lĩnh cặp bồ với sếp già đã có gia đình, nữ nhân viên trẻ đẹp còn giở trò ‘mèo mả gà đồng’ khiến giám đốc sụp bẫy chẳng còn đường lui

Bản thân tôi do nỗ lực phấn đấu nên cũng thay được một căn nhà cấp 4 bằng một căn nhà 3 tầng đủ rộng cho vợ chồng sinh sống, và lo được cho con trai, con gái học hành đến nơi, đến chốn, rồi dựng vợ, gả chồng êm ấm, hạnh phúc cho các con.

Tôi giữ chức giám đốc bao bì nhựa từ năm tôi bước vào tuổi 46. Đến nay khi đón sinh nhật lần thứ 54, tôi tự hào vui cùng vợ, con, cùng anh chị em đồng nghiệp, bởi suốt những năm lãnh đạo công ty tôi chưa để xảy ra điều tiếng gì. Nhân viên dưới quyền tôi đều đồng lòng vì sự phát triển của công ty, nên cuộc sống của anh chị em ngày càng được cải thiện.

Cô kế toán trúng tuyển có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt ưa nhìn, giọng nói truyền cảm và cô làm hài lòng cả ban giám đốc với tấm bằng đại học chính quy chuyên ngành kế toán cùng sự hiểu biết sâu rộng về nghiệp vụ đã được đào tạo. Chuyện giám đốc có liên quan đến kế toán về thu chi của công ty cũng là chuyện thường tình, nên thỉnh thoảng tôi cũng bớt chút thời gian gặp gỡ, hỏi han em, khi ở phòng giám đốc, khi tại nơi em làm việc.

Vậy mà guồng quay đang vận hành trơn tru, xuôi chèo mát mái thì cô kế toán giỏi việc đã gắn bó từ ngày mới thành lập công ty nhất định xin nghỉ việc để ra nước ngoài phụ vợ chồng con gái kinh doanh buôn bán. Công ty không thể vận hành nếu thiếu kế toán, vì vậy tôi cho thư ký đăng tuyển nhân sự mới…

Có tiếp xúc với em mới thấy em thật dễ thương, em lễ phép, dịu dàng đến mềm lòng người đối diện. Rồi em có ma lực khiến tôi ngày càng mê đắm em, mỗi lần bên em là mỗi lần tôi khám phá từ em thêm những điều mới mẻ, lạ lùng, cuốn hút mà ngay với vợ tôi đã đầu gối tay ấp suốt mấy chục năm tôi cũng chưa bao giờ cảm nhận được.

Lấy quyền giám đốc tôi đưa em vào thành phần tham dự đoàn trong chuyến ra Bắc kí hợp đồng với đối tác mặc cho cậu trợ lý tỏ ý ngạc nhiên nhưng chỉ biết im lặng thực thi. Sau đêm tiệc mừng thắng lợi hợp đồng lớn được kí kết suôn sẻ, trong dư âm của men rượu nồng nàn cô kế toán xinh đẹp, chỉ hơn con gái út của tôi vài tuổi đã tự nguyện dâng hiến. Từ khi hưởng trái cấm tôi càng không thể xa em được, tôi quên mất mình là trụ cột của một gia đình bấy lâu nay vẫn được mọi người xem là hình mẫu của viên mãn, hạnh phúc, mà chỉ nhớ mình là giám đốc, là người có quyền chi tiêu những đồng tiền của công quỹ nếu muốn. Em ngọt ngào, em nũng nịu, em luôn biết cách chiều chuộng lấy lòng tôi để có được những món quà giá trị cùng số tiền khủng mà tôi rót từ tài khoản của công ty cho em.

Ảnh minh họa: Internet

Mê muội trước bùa yêu đường mật của bồ trẻ, khi giấy báo nợ của bạn hàng, của đối tác liên tục gửi đến công ty tôi mới tỉnh ra thì đã muộn. Tôi chết điếng vì ngoài số nợ khủng do tôi moi công quỹ bao bồ, thì cô kế toán trẻ đã kịp cậy quyền tôi sửa hoá đơn, chứng từ sổ sách rút rất nhiều tiền công để tiêu xài xả láng khiến công ty đứng trên bờ vực phá sản. Còn tôi cũng không còn mặt mũi nào để đến công ty tiếp tục làm việc khi không thể tìm được nguồn tiền 'lấp' vào trả nợ công ty.

Theo tôi, số tiền anh lợi dụng chức vụ giám đốc của mình làm thâm hụt công quỹ vì bao bồ trẻ đó sẽ không bao giờ có cơ hội để anh lấy lại được từ cô ta.

Do đó tốt nhất anh nên tỉnh táo để tìm cách hoàn trả lại cho công ty càng nhanh chóng, càng êm thấm bao nhiêu càng đỡ ảnh hưởng đến gia đình, đến bản thân bấy nhiêu anh ạ.

Còn chuyện cô kế toán trẻ cao mưu kia dựa vào uy tín của anh để sửa hoá đơn, chứng từ rồi tham ô tiền thì ai làm, nấy chịu nên anh yên tâm lo số nợ của mình thôi. Anh xem có thể bằng mối quan hệ rộng của mình có thể vay nợ bạn bè, đối tác rồi làm mà trả dần.

Hay bàn với vợ con bán ngôi nhà có giá trị đi để bồi hoàn cho công ty nhằm tránh việc phải ra trước toà nhận án. Chuyện khó đến mấy cũng có cách giải quyết nếu anh biết sai, biết nói lời ân hận với vợ con thì nhất định anh sẽ được tha thứ và giúp đỡ.

Nghị lực, mạnh mẽ lên anh nhé. Mong qua câu chuyện này anh rút cho mình bài học tự răn để có cuộc sống an lành vì thời gian anh nghỉ hưu cũng không còn bao xa nữa.