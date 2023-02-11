"Chị là vợ anh Tùng nhỉ? Thực ra em biết rồi nhưng vẫn hỏi lại cho chắc thôi...", cô ả cười khúc khích một tiếng. Thúy thừa biết là ai, chỉ cười một tiếng đáp lại, cũng không lên tiếng.

Thái độ thờ ơ, lãnh đạm của Thúy khiến cô ả tức giận. Cô ta gằn mạnh từng chữ một: "Em đã có thai với chồng chị rồi đấy. Em cố gắng đợi hơn 3 tháng, thai ổn định mới báo tin vui này tới chị đó. Chị có bất ngờ không?".

Thái độ thờ ơ, lãnh đạm của Thúy khiến cô ả tức giận. Cô ta gằn mạnh từng chữ một: "Em đã có thai với chồng chị rồi đấy. Em cố gắng đợi hơn 3 tháng, thai ổn định mới báo tin vui này tới chị đó. Chị có bất ngờ không?".

"Hôm nay em gọi cho chị, mục đích muốn thông báo cho chị một tin quan trọng. Chị biết là gì không? Chị thử đoán đi...", cô ả còn bày trò như thể hai người là bạn thân với nhau vậy. Hoặc giả, cố ý khiêu khích Thúy ấy mà. Thúy tiếp tục từ chối cho ý kiến.

Ảnh minh họa: Internet

Ôi, bây giờ kẻ thứ 3 đều hung hãn và trơ trẽn thế này ư? Thúy biết chồng có điều mờ ám bên ngoài. Nhưng cô không cố tình đi điều tra cặn kẽ. Cô ra tối hậu thư cho chồng, nếu có gì hãy nhanh chóng chấm dứt, cô sẽ cho anh ta một cơ hội. Đừng để mọi chuyện vượt quá sức chịu đựng của cô, lúc ấy kết cục chỉ có một mà ai cũng biết là gì.

Hóa ra chồng Thúy không cảm kích sự bao dung của vợ, còn sau lưng cô làm lớn chuyện thế này đây. Có con riêng? Đã đi đến nước này, Thúy có muốn tha thứ cho chồng cũng chẳng nổi nữa rồi. Song đó là chuyện giữa vợ chồng cô, còn kẻ thứ 3 hống hách này, cô vẫn cần xử lí.

"Vậy ư? Chúc mừng em nhé! Không biết bé nhà em là trai hay gái? Để chị đoán nhé, là một cô công chúa đúng không? Thật tuyệt khi có con gái, chị 2 cô con gái nên chị biết mà. Con gái đáng yêu, ngoan ngoãn còn tâm lý, biết nói lời ngọt ngào khiến mẹ vui.

Nhưng em biết không? Chồng chị lẫn bố mẹ anh ấy lại không nghĩ thế đâu. Hoặc giả vì anh ấy có 2 cô con gái rồi nên anh ấy không hoan nghênh thêm sự xuất hiện của bất kì cô con gái nào nữa...", Thúy chậm rãi nhấn nhá từng chữ một.

Ảnh minh họa: Internet

"Chị nói gì?", cô ả đầu dây bên kia đã mất đi sự bình tĩnh và đắc thắng ban đầu. Xem ra Thúy đoán đúng nha. Sở dĩ như thế, là bởi cô thấy đợt này chồng thường xuyên ở nhà. Cô cứ tưởng anh ta biết hối cả, tự động chấm dứt mấy chuyện không hay ho bên ngoài. Nào ngờ, là vì cô ả người thứ 3 không đem lại cho anh ta điều anh ta mong muốn.

"Em nghe rõ rồi còn hỏi lại là sao? Em không nhận ra, gần đây anh ấy lạnh nhạt với em hơn ư? Chính xác là từ khi biết mình sẽ có thêm một cô con gái nhỉ. Nếu muốn tường tận hơn, mời em tới gặp trực tiếp bố mẹ chồng chị nhé. Thôi nói với em vài điều vậy, chị bận rồi, chào em nhé!", Thúy lịch sự chào tạm biệt cô nàng.

Hóa ra chồng cô ngoại tình, mục đích muốn gửi nhờ một cậu quý tử, vì nghĩ Thúy cơ địa sinh toàn con gái. Nếu anh ta thật sự có con trai riêng bên ngoài, người vợ chính thức là Thúy đây có lẽ có cũng được chả có vẫn chẳng sao.

Nhưng anh ta chưa được như nguyện, thảo nào lại về cười lấy lòng cô. Đến nỗi cô ả kia sao, sinh cũng được mà không sinh chẳng vấn đề gì. Có sinh con ra, anh ta tốt bụng lắm thì chu cấp cho chút đỉnh. Cô ta đáng thương, nhưng là tự mình chuốc lấy. Còn Thúy, cuộc hôn nhân này cô cũng nên kết thúc rồi.