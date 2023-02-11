Cả tháng chồng cữ chuyện ‘ân ái’ khiến tôi sinh nghi, vô tình nghe được cuộc điện thoại trong nhà vệ sinh, tôi phát hiện ra bí mật điếng người

Cả tháng nay chồng Liên hết kêu mệt lại mỏi lại ốm để trốn gần gũi vợ. Liên ban đầu chịu đựng không tỏ thái độ gì, song nghe các chị em kháo nhau, rằng đàn ông đơn giản lắm, chỉ cần ăn no cái dạ dày và chuyện ấy mãn nguyện thì họ dễ thương cực luôn. Mà cả tháng nay vợ chồng cô không quan hệ, Liên ngẫm nghĩ, quả thật tình cảm vợ chồng trở nên nhạt nhẽo đi thật. Cứ cái đà này, chẳng mấy chốc mà tình cảm đi xuống khi nào không hay.

"... Đợi anh một chút, anh vào toilet đã...", nói xong chồng Liên mở cửa lao vút ra ngoài, đến nhà vệ sinh. Bỏ lại một mình vợ trên giường, sau khi vợ đã cất công chiều chuộng mình khá lâu.

Cô nằm nghĩ vẩn vơ, tưởng tượng tới cảnh tượng lát nữa vợ chồng mặn nồng, chồng dũng mãnh, nồng nhiệt thế nào mà thẹn thùng đỏ cả mặt. Nghĩ một lúc, chắc phải 10 phút rồi, chồng cô vẫn chưa trở lại. Cô khát nước bèn dậy ra ngoài rót cốc nước uống. Thấy ánh đèn từ toilet hắt ra, chồng cô chả hiểu làm gì trong ấy lâu thế, Liên dợm bước đi qua.

Thế là tối nay Liên quyết chủ động cho chồng một phen ngạc nhiên. Anh có vẻ khá hưởng thụ sự chiều chuộng từ vợ, nhưng đúng lúc kết thúc màn dạo đầu bước vào giai đoạn chính của cuộc yêu, thì anh bỗng bật dậy xin vợ vào toilet như thế đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Trong lòng sốt ruột, cô định mở cửa bước nhanh tới toilet xem chuyện gì đã xảy ra. Tại sao chồng cô mất tích lâu đến vậy? Tim cô đập bình bịch trong lồng ngực, liệu có phải anh xảy ra vấn đề gì rồi không? Trong đầu cô không tự chủ được lướt qua cả tá khả năng, bị trượt chân ngã ngất xỉu đi này, có con rắn độc ở đâu chui đến ngoạm anh một phát này,...

Nhưng khi vừa định giơ tay đẩy cửa, cô bỗng nghe tiếng chồng cất lên: "... thế em bảo anh phải làm sao bây giờ? Vì anh muốn giữ lời hứa với em, nên mới gọi điện xin phép em, em đồng ý anh mới làm còn gì. Em phải hiểu, nếu không ly thân vẫn còn sống chung nhà, thì chuyện ấy chỉ có thể thưa thớt đi, sao cắt hẳn được? Anh không sao mà vợ anh sẽ có ý kiến ngay. Điển hình như hôm nay đấy, vợ anh vật anh ra chứ anh đâu thèm động vào cô ấy trước. Nếu anh phản ứng gay gắt hoặc từ chối hết lần này tới lần khác, em nghĩ cô ấy có nghi ngờ hay không?...

Ảnh minh họa: Internet

Thôi mà, cố gắng nhẫn nhịn qua giai đoạn này, anh chưa thể ly hôn được, chuyện to tát như thế đâu phải nói là làm được ngay... Được rồi, nín đi đừng khóc nữa. Anh hứa 1 tháng chỉ có 1 lần, được chưa? Và nếu vợ anh không đòi thì anh cũng bỏ qua luôn, nhé... Nhất định trong khi quan hệ anh sẽ tưởng tượng đến em, và nhanh chóng kết thúc không kéo dài thời gian như ý em muốn. Em hài lòng chưa, tiểu thư đỏng đảnh?. Mà thôi anh vào đây không vợ anh nghi".

Liên đứng như trời trồng trước cửa nhà tắm. Từng lời từng câu của chồng đập vài tai cô nhức nhối. Vậy ra anh ta đã có bồ lúc nào cô không hay biết. Và chuyện anh ta không mấy mặn mà với vợ, nguyên nhân xuất phát từ đó. Hơn thế, anh ta còn có một cô bồ hay ghen, muốn độc chiếm người tình, dù thừa hiểu anh ta đã có vợ. Song hiện tại anh ta chưa thể ly hôn, do vậy họ thỏa thuận với nhau anh ta không được "lên giường" với cô, để bảo trì tình yêu đẹp đẽ, chung thủy giữa họ. Chả may hôm nay cô lại nhiệt tình chủ động, anh ta không thể cứng rắn gạt vợ ra, đành cúp đuôi vào nhà tắm gọi điện xin phép bồ.

Cô là vợ chính thức của anh ta, mà giờ đây cô đang phải rơi vào hoàn cảnh gì vậy? Thật quá nực cười. Liên vừa nghĩ đến đấy thì chồng cô mở cửa nhà tắm ra, gặp ánh mắt chiếu thẳng của vợ, anh ta co rúm cả người lại. Liên cười nhạt nhẽo: "Viết đơn đi, tôi kí. Hay để tôi viết?".