Thức đêm rình bắt vợ ngoại tình, tôi lao đến địa điểm như đang định vị, để rồi điếng người nhìn thấy vợ đang làm việc ấy mà lòng bứt rứt

Tâm sự 11/02/2023 22:06

Tôi vừa đi vừa không ngừng lẩm bẩm, thầm đau đớn vì vợ ngoại tình đầy cay đắng, tôi lao đến nơi trước cảnh ấy thì...

Tôi không thể tưởng tượng được là vợ có thể làm chuyện ấy sau lưng mình.

Bây giờ là 3 giờ sáng, tôi vẫn không sao ngủ được vì thương vợ. Xót em bao nhiêu, tôi lại trách mình bấy nhiêu. Suýt nữa vì thói ghen tuông mà tôi đã mất một người vợ tảo tần.

Thật ra tôi nghĩ vậy cũng là có lý do cả. Vợ tôi từng yêu một người đàn ông khác 5 năm. Khi đến với nhau, em cũng nói rõ cho tôi chuyện này. Tôi từng dặn lòng là không để tâm, nhưng làm gì có người nào bỏ qua được hết mọi chuyện. Tuy nhiên, bản thân tôi vẫn không trách móc chuyện vợ không còn con gái. Có điều mỗi khi nghĩ lại, trong lòng tôi vẫn thấy bực bội lắm.

Tôi chuyển việc cách đây 3 tháng. Chỗ làm mới này có lương kém hơn chỗ cũ, thành thử ra mình tôi phải gánh hết mọi việc trong nhà. Tôi vẫn bảo với vợ tiết kiệm chi tiêu, nhưng mà tuần nào cũng thấy em bảo phát sinh thêm tiền. Hết tiêm phòng lại đến bỉm, sữa. Nhiều lần tôi cũng giận nên mới gắt lên: "Liệu mà chi tiêu, tiền của tôi không phải lá mít".

Thức đêm rình bắt vợ ngoại tình, tôi lao đến địa điểm như đang định vị, để rồi điếng người nhìn thấy vợ đang làm việc ấy mà lòng bứt rứt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến tháng vừa rồi, vợ tôi không đòi thêm tiền. Thậm chí em còn quên hỏi tôi đưa tiền sinh hoạt. Lúc đầu tôi chẳng để ý, nhưng rồi thấy vợ có biểu hiện lạ, tôi lại thấy sinh nghi. Bình thường vợ tôi chẳng từ chối chồng, vậy mà giờ em cứ than mệt. Kỳ lạ là nhiều đêm tôi ngủ dậy, chẳng thấy vợ nằm cạnh. Nghĩ em tranh thủ làm việc nhà nên tôi cũng nằm xuống ngủ tiếp.

Hôm ấy tôi đi làm về sớm, thấy vợ đang ngồi ở quán cà phê với người yêu cũ. Lúc ấy tôi bực lắm, tay thì đang bế con, thế mà em cũng đi gặp người cũ được. Tôi về nhà trong sự tức tối, có thời gian mới nghĩ đến hành động kỳ lạ của vợ suốt 1 tháng qua.

Vợ tôi không hỏi tiền chồng, chẳng có cảm giác trong chuyện ấy, mà người thì cứ gầy hẳn đi, thêm cả chuyện lén lút gặp người yêu cũ nữa. Xâu chuỗi lại thì tôi chắc 90% là vợ ngoại tình. Bữa đó vợ về nhà, tôi không nói gì để khỏi rút dây động rừng.

Thức đêm rình bắt vợ ngoại tình, tôi lao đến địa điểm như đang định vị, để rồi điếng người nhìn thấy vợ đang làm việc ấy mà lòng bứt rứt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Chẳng cần tôi phải để ý lâu, tối hôm sau, đúng 10 giờ, vợ tôi bắt đầu mở cửa ra ngoài. Tôi đi theo định vị cài trộm trong điện thoại vợ. Thế nhưng khi đến nơi, tôi điếng người nhìn thấy vợ đang mặc bộ quần áo lao công, em đang quét và thu gom rác trên đường.

Tôi không thể tưởng tượng được là vợ mình lại làm chuyện ấy. Tôi chạy đến giật cây chổi khỏi tay vợ rồi kéo em về nhà. Sau đó, dù vợ nhất quyết đòi được tiếp tục làm thêm nhưng tôi vẫn không muốn em phải ra ngoài vất vả đêm hôm như vậy. Vợ tôi nuôi con nhỏ, đêm làm việc năng nhọc mà không than thở câu nào. Còn tôi đường đường là đàn ông nhưng không nuôi nổi vợ con, phải để vợ tối mắt ngoài đường. Tôi thật có lỗi với gia đình mình quá.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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