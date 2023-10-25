Lên xe hoa lần 2, giữa lúc đám tiệc linh đình, chồng cũ thuê cả ô tô sang chở cả nhà đến dự, mẹ anh còn hùng hổ lao lên giật mic nói những lời khiến ai nấy ngỡ ngàng

Tâm sự 25/10/2023 22:15

Tôi có một đời chồng, ly hôn sau 3 năm chung sống. Chồng cũ của tôi từng là một người thích ăn chơi, nhậu nhẹt.

Tôi có một đời chồng, ly hôn sau 3 năm chung sống. Chồng cũ của tôi từng là một người thích ăn chơi, nhậu nhẹt. Thấy chồng cứ suốt ngày làm khổ mẹ và vợ nên tôi chưa muốn có con. Tháng ngày chịu đựng chồng quậy phá, lại không có con cái dỗ dành, tôi mệt mỏi vô cùng.

Lên xe hoa lần 2, giữa lúc đám tiệc linh đình, chồng cũ thuê cả ô tô sang chở cả nhà đến dự, mẹ anh còn hùng hổ lao lên giật mic nói những lời khiến ai nấy ngỡ ngàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ly hôn, tôi không ôm hận chồng cũ, tôi giữ liên lạc và xem anh là bạn bè. Thậm chí, vì thấy anh thay đổi muốn làm lại cuộc đời, tôi còn giúp anh vay mượn để làm ăn.

4 năm sau khi ly hôn chồng, tôi tái giá. Chồng hiện tại của tôi là người lương thiện, yêu thương tôi thật lòng. Tôi có nói với chồng cũ về chuyện tôi tổ chức đám cưới. Chẳng ngờ hôm đó, chồng cũ mướn xe ô tô đưa cả nhà sang dự.

Không chỉ vậy, mẹ chồng cũ còn giật mic của MC, khiến cả hội hôn ngỡ ngàng. Đến khi nghe những lời bà nói thì ai cũng ngậm ngùi cảm động. Mẹ chồng cũ kể về những việc tôi đã giúp chồng cũ, về những nỗi khổ mà tôi đã trải qua. Bà nói đến đây là để chúc phúc cho tôi, còn tặng tôi 2 cây vàng.

Lên xe hoa lần 2, giữa lúc đám tiệc linh đình, chồng cũ thuê cả ô tô sang chở cả nhà đến dự, mẹ anh còn hùng hổ lao lên giật mic nói những lời khiến ai nấy ngỡ ngàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dù đã từng trải qua chuyện gì, tôi cũng cảm ơn chồng và mẹ chồng cũ đã đến chúc phúc trong ngày vui của tôi. Nhưng món quà bà tặng quá lớn, tôi có nên trả lại cho bà hay không?

Thương vợ thương con, tôi gồng mình giữa trưa đi sửa điều hoà, nào ngờ vừa leo lên cao đã đỏ mắt khi thấy cảnh tượng kinh hoàng ở nhà nghỉ bên cạnh

Thương vợ thương con, tôi gồng mình giữa trưa đi sửa điều hoà, nào ngờ vừa leo lên cao đã đỏ mắt khi thấy cảnh tượng kinh hoàng ở nhà nghỉ bên cạnh

Thời gian này tôi thường không có ở nhà, ngoài thời gian ở chỗ làm, tôi còn nhận thêm việc từ người quen giới thiệu. Hôm đó, khách gọi tôi tới nhà để sửa cái máy điều hòa trên tầng 5.

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