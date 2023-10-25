Mỗi khi cho con bú, vợ chán ngán không thèm nhìn, còn lấy khăn che kín mặt mình, khi biết lý do tôi giận run người quyết định ly hôn ngay lập tức

Tâm sự 25/10/2023 13:54

Có nhiều lần tôi thấy vợ cho con bú nhưng lại lấy khăn che kín mặt mình. Khi tôi hỏi thì cô ấy trả lời khiến tôi giận run người.

Tôi không dám thừa nhận với bất kì ai rằng tôi và vợ không hạnh phúc sống cùng nhau. Vì chúng tôi hẹn hò 4 tháng rồi đi đến hôn nhân vội vàng nên thường xuyên cãi vã. Lúc mới quen, tôi thấy tính tình vợ tôi khá dễ thương, giàu lòng nhân ái. Nhưng khi lấy cô ấy về, tôi thật sự đã vỡ mộng. Vợ tôi là người phụ nữ sống ích kỷ, chẳng bao giờ nghĩ cho cảm nhận của người khác.

Mỗi khi cho con bú, vợ chán ngán không thèm nhìn, còn lấy khăn che kín mặt mình, khi biết lý do tôi giận run người quyết định ly hôn ngay lập tức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vậy mà vợ tôi không hiểu chuyện, cư xử với mẹ tôi rất khó coi. Mỗi lần cô ấy thấy mẹ tôi là lại né đi hướng khác. Nếu hôm nào vợ tôi phải ở nhà cả ngày là vợ tôi chẳng bước ra phòng khách nửa bước. Lúc mẹ tôi ốm đau, vợ tôi cũng chẳng thèm ngó ngàng. Rất nhiều chuyện vợ tôi làm mẹ tôi tổn thương. Đến lúc không thể nhẫn nhịn được nữa, tôi quyết định ly hôn vợ.   

Nhưng tôi chưa kịp nộp đơn thì vợ có bầu. Đứa trẻ này bất ngờ xuất hiện khiến tôi bất ngờ, cũng nghĩ có lẽ là ý trời muốn tôi và vợ về lại bên nhau. Nhưng khi con tôi 8 tháng tuổi, lòng tôi tan nát. 

Từ ngày sinh con, vợ tôi lơ là chẳng mấy khi ôm con. Có nhiều lần tôi thấy vợ cho con bú nhưng lại lấy khăn che kín mặt mình. Khi tôi hỏi thì cô ấy trả lời khiến tôi giận run người:

“Không muốn nhìn..."

Mỗi khi cho con bú, vợ chán ngán không thèm nhìn, còn lấy khăn che kín mặt mình, khi biết lý do tôi giận run người quyết định ly hôn ngay lập tức - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Thằng bé là con của cô ấy, vậy mà cô ấy còn chán ghét được? Tôi chỉ muốn đánh đuổi vợ đi nhưng không thể. Con trai của tôi sẽ thế nào nếu không có mẹ đây? Đến 1 ngày tôi bàng hoàng biết được hóa ra thằng bé không phải là con mình, vợ tôi trót dại qua đêm với người yêu cũ. Vì nhìn gương mặt con trai giống hệt gã đã từng ruồng rẫy em nên cô ấy mới chán ghét, không muốn săn sóc như vậy.

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