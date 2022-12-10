Lấy chồng nhỏ tuổi hơn sau 1 lần đò, chỉ một câu nói của anh trong lúc làm 'chuyện ấy' đã khiến tôi muốn đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này

Tôi cảm thấy quá ngột ngạt trong cuộc hôn nhân này...

Tôi năm nay 32 tuổi, vừa mới bước chân vào cuộc hôn nhân thứ hai. Chồng tôi là trai tân, lại ít hơn tôi 5 tuổi. Hồi mới yêu nhau, chúng tôi cũng gặp vô số rào cản, đặc biệt là vấn đề quá khứ của tôi và tuổi tác của anh. Thế nhưng yêu được một thời gian, thấy anh cũng khá chững chạc, tôi quyết định trao gửi đời mình. Ảnh minh họa Nếu xét về tính cách, chồng tôi chẳng có điểm nào phải chê. Chỉ có những chuyện như chăn gối vợ chồng mới khiến tôi phải đau đầu. Trước đây, chồng tôi không có nhiều mối tình, kinh nghiệm trên giường cũng rất ít. Bấy lâu nay chúng tôi yêu xa, bây giờ kết hôn mới có cơ hội để được gần gũi. Cũng chính vào lúc này, tôi nhận ra cả hai có quá lệch lạc về đời sống chăn gối.

Có lẽ vì ám ảnh chuyện tôi từng có gia đình nên chồng luôn muốn vượt qua cái bóng của người cũ. Ngày nào anh cũng lên mạng để học các chiêu trò phòng the, ai chỉ mua thứ gì cũng mua về bằng được. Tôi tỏ ra không thích thì anh dò xét, còn cố gắng làm anh vui thì bản thân tôi lại thấy khó chịu. Đợt này chồng tôi mua về chiếc ghế tình nhân. Anh lên mạng tìm đủ mọi cách sử dụng chiếc ghế ấy rồi bắt tôi phải học theo. Có hôm xong việc, chồng buột miệng hỏi: "Em thấy anh có hơn chồng cũ của em không?".

Ảnh minh họa Câu nói ấy khiến tôi nhận ra, anh làm tất cả những điều đó để muốn giải tỏa áp lực phải chứng tỏ bản thân. Chỉ là sau những chiêu trò trên giường của anh, càng ngày tôi càng thấy ngột ngạt và muốn né tránh nhiều hơn. Mới cưới được một tháng mà tôi đã thế này, không biết về lâu dài, tôi sẽ phải chịu những gì nữa. Các bạn cho tôi xin lời khuyên với, tôi nên nói thế nào để chồng tiết chế bản thân nhưng không làm anh phật ý đây?

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