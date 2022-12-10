Số dư tài khoản chồng ngày càng tăng nhưng vẫn chi tiêu tằn tiện với vợ con, đến khi tôi lén xem tin nhắn trên điện thoại phụ của chồng thì mọi sự thật mới vỡ lẽ

Song ngày đó N quá yêu anh ấy, bất chấp mọi lời can ngăn từ gia đình. Đã có đôi lúc N thấy bị thuyết phục bởi lời lẽ của bố mẹ và đã khuyên anh nên chuyển việc. Song chồng N ngày đó quyết tâm theo đuổi đam mê tới cùng. Anh động viên cả N và hứa hẹn rằng sau này có nhiều tiền chắc chắn sẽ dành hết cho N.

Hồi còn yêu nhau, bố mẹ N phản đối cuộc hôn nhân này kịch liệt. Vì chồng N khi ấy làm môi giới bất động sản , hiểu nôm na thì anh ấy sẽ nhận được tiền hoa hồng nếu bán đất thành công. Bằng không thì chồng N sẽ chỉ có ít triệu lương cơ bản hàng tháng. Bố mẹ N thấy đó không phải là nghề nghiệp ổn định nên cũng có nhiều e ngại trong lòng. Thậm chí, phụ huynh còn nói N nên tìm một anh chàng nào đó công việc lẫn thu nhập ổn định. Sau này mới vững tâm gây dựng gia đình được.

Cũng chính trong khoảng thời gian ấy, N đón thêm tin vui là đã mang thai và hạ sinh một bé trai kháu khỉnh bụ bẫm rất đáng yêu. Gia đình cũng từng bước cố gắng để trở nên vẹn toàn về mọi mặt. Ban đầu là chúng N đã mua được một căn chung cư riêng để ở, không phải phụ thuộc vào gia đình nội ngoại hai bên.

Quả thật may mắn đã đến và phần quà được trao cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chồng N. Anh liên tục trúng những dự án lớn, tiền hoa hồng lên đến cả vài trăm triệu. Vào một ngày mùa thu, chồng N cầu hôn trong sự bất ngờ và hạnh phúc vô bờ của N. Chúng N mau chóng hiện thực hóa giấc mơ về chung một nhà vào đầu năm sau.

Tuy nhiên cũng chính năm đó, dịch bệnh bắt đầu bùng phát, ảnh hưởng tới công việc của cả N và chồng khá nhiều. Ban đầu chồng N vẫn rất tự tin, nói rằng chỉ không có dự án mới vài tháng, nhưng qua mùa Tết, N thấy mọi thứ biến chuyển thật chóng mặt. Cũng may N nghỉ ở nhà chăm con nhưng vẫn có lương nên còn trang trải được chi phí sinh hoạt.

Chồng N phải làm việc vất vả và khá chật vật. Nhiều khi N cũng thương anh lắm, đồng thời còn nhớ lại những lời bố mẹ ngày xưa dạy dỗ. N dặn lòng phải thật vững vàng, mạnh mẽ, không mè nheo chồng để anh yên tâm làm việc kiếm tiền.

Trong giai đoạn gia đình khó khăn, may mắn mỉm cười với 3 người trong nhà chúng N. Chồng N trúng được thêm vài dự án, sếp anh ấy mừng ra mặt, còn thưởng một khoản rất lớn. Nghe chồng kể thì anh ấy còn là người xuất sắc nhất nhóm, giúp vực dậy công ty phần nào.

Có lần, N nhìn lén vào điện thoại của chồng còn thấy anh kiểm tra tài khoản ngân hàng, đặc biệt số dư rất lớn. Nhà N là chồng đưa vợ bao nhiêu thì biết bấy nhiêu chứ N cũng không tọc mạch tìm hiểu kỹ gì. Bên cạnh đó, ông xã còn hứa hẹn sẽ đưa hai mẹ con ra ngoài ăn một bữa để liên hoan. N vui mừng khôn xiết vì sau một thời gian dài khó khăn, cuối cùng chồng mình cũng phất lên được.

Song cũng chính từ đây, N nhận ra chồng mình đã thay đổi... N gợi ý anh ấy đến một nhà hàng sang trọng, giá cho một bữa khoảng vài triệu. Nhưng chồng kêu rằng chỗ đó hơi đắt đỏ, anh ấy lại chuyển sang một chỗ khác giá hời hơn. N thật lòng không can tâm, nghĩ nếu chồng được thưởng nhiều tiền, tại sao anh ấy còn tiếc vợ con làm gì?

Trong lúc ăn, chồng N nhận được cuộc gọi từ khách hàng, không gian xung quanh hơi ồn ào nên anh ấy đã ra ngoài để nghe cho rõ. Chồng gọi điện bằng chiếc điện thoại phụ, còn anh để lại điện thoại chính trên bàn. Thấy tiếng tin nhắn vang lên, N chợt tò mò, mở vào xem một chút. Riêng chiếc điện thoại chính này N biết rõ mật khẩu mà chẳng mấy khi đụng vào.

Lập tức, N ấn nhầm vào tin nhắn của một người phụ nữ lạ. Người này đã gửi ảnh gì đó cho chồng N rồi gỡ đi. Chứng tỏ chồng N và cô ta nói chuyện với nhau không hề trong sáng. Đáng chú ý hơn, chồng N còn trả lời "Ngực đẹp đấy, đúng là anh cho tiền có khác, đi làm là phải xịn!"

Ảnh minh họa

Hóa ra, chồng N đã cho tiền cô ta để làm ngực ở thẩm mỹ viện. Phải chăng đây chính là nhân tình của chồng? Vả lại, N nghĩ có lẽ anh đã tốn một số tiền lớn cho cô ta, nên bây giờ mới phải hà tiện khi chiêu đãi vợ con tới vậy. Lạ hơn nữa là tin nhắn trước đó của chồng với người kia bị xóa sạch, càng khẳng định sự mập mờ. N sẽ đợi thêm một thời gian, có trong tay bằng chứng rõ ràng rồi xử lý cho thỏa đáng!