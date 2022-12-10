Ngày họp lớp, ai cũng dẫn chồng theo ngoại trừ tôi, để rồi bắt gặp một 'gương mặt thân quen' khoác tay cô bạn cùng lớp khiến tôi chết đứng

Tâm sự 10/12/2022 05:36

Tôi cũng không ngờ bản thân mình cũng có ngày này...

Trong lòng G bây giờ đang hỗn độn và ngổn ngang nhiều tâm sự. Vì thế G nghĩ mình cần phải viết đôi dòng lên đây, rất mong nhận được sự đồng cảm của mọi người. Tất cả bắt nguồn sau buổi họp lớp cấp 3 mới diễn ra vào cuối tuần trước. Trong buổi kỷ niệm đó, G đã gặp một người, nói đúng hơn là một đoạn lương duyên mà mình bỏ lỡ.

Ngày họp lớp, ai cũng dẫn chồng theo ngoại trừ tôi, để rồi bắt gặp một 'gương mặt thân quen' khoác tay cô bạn cùng lớp khiến tôi chết đứng - Ảnh 1
Ảnh minh họa

G và S yêu nhau từ những năm cấp 3 cho tới tận 4 năm Đại học, chúng G vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ. Một lý do khiến tình cảm của chúng G bền chặt vì hai đứa cũng khá tâm đầu ý hợp, cộng thêm việc trường Đại học của hai chúng G rất gần. Suốt bao nhiêu năm thanh xuân, S đưa đón G và cùng G khám phá ngang dọc mảnh đất thủ đô. Kinh tế nhà anh ấy cũng khá giả, vậy nên G còn được chiều chuộng, chăm sóc chu đáo.

Bản thân G còn từng về nhà S vài lần, gặp gỡ, tiếp xúc với bố mẹ của anh. Hai bác quý G vì G là một người dịu dàng, hiền lành. Bạn bè xung quanh nhìn vào ai cũng nghĩ hẳn G và S sẽ có một cái kết thật đẹp, đó là về chung mái nhà xây dựng tổ ấm. Nhưng càng lớn lên, càng va vấp với cuộc sống khắc nghiệt, giữa chúng G lại xảy ra nhiều bất đồng, mâu thuẫn.

Khi G đang rục rịch làm khóa luận tốt nghiệp thì S có đả động tới chuyện sau khi anh ra trường sẽ đi học thạc sĩ. Anh ấy muốn nâng cao kiến thức, rèn dũa bản thân mình hơn, vả lại sau này còn hi vọng được ở lại trường giảng dạy nên bắt buộc phải đi học thạc sĩ bên nước ngoài. Tuy là đả động tới chuyện này, song S cũng muốn thăm dò ý kiến của G. Bởi lẽ yêu xa trong vòng 2 năm là một điều không hề đơn giản.

Anh ấy thường hỏi G nghĩ thế nào nếu S đi học thạc sĩ 2 năm, và phải chịu cảnh yêu xa trong 2 năm đó. Tính G không thích yêu xa, lúc nào cũng muốn bên cạnh người yêu nên G không ngần ngại gì mà nói thẳng luôn. Sau mỗi lần G trả lời thẳng thừng, S có vẻ buồn.

Nhưng ngày ấy, đúng là G đã suy nghĩ quá nông cạn. Biết bao nhiêu đêm G nằm nghĩ, trước sau gì mình và S cũng không thể kéo dài được mối quan hệ. Vả lại, tự dưng G còn muốn gặp gỡ, làm quen nhiều người khác, phải trải nghiệm đa dạng rồi mới ổn định với một người đàn ông.

Ngay ngày G tốt nghiệp Đại học, G đã nói lời chia tay S. Anh ấy rất sốc, hỏi lý do mà G không nói. Giờ đây anh đã có tương lai rộng mở phía trước, G không nên nói gì, kẻo nhỡ gây ảnh hưởng tới S. Sau đó, G chặn hết liên lạc từ người yêu cũ, muốn chấm dứt một cách thẳng thừng, rõ ràng. Thậm chí, G còn chuyển tới một thành phố khác sinh sống, làm việc. G đã dặn bố mẹ, nếu S có tới nhà, hãy cứ từ chối, nói là G không muốn gặp. Sự thật là anh đã tới cố tìm gặp G vài lần, song chắc không thể làm gì được nên bỏ cuộc.

Bẵng đi vài năm, G không nghe tin tức gì của S vì đã thoát cả nhóm chat của bạn bè cấp 3. G cũng hạn chế giao lưu, liên lạc với mọi người. Bản thân G gặp thêm được vài người mới, mà chẳng đi tới đâu cả, họ dù đối xử với G tốt ra sao cũng chẳng bằng S.

Và rồi tới bây giờ, khi G 27 tuổi, bạn cũ rủ đi họp lớp, G đã đồng ý. Thật bất ngờ, trong buổi họp lớp, G gặp S. Khoảnh khắc đó G đã đứng không vững. Ban đầu, G thấy đứa nào cũng dẫn theo chồng. Chỉ duy có S là đi một mình, nhưng một hồi sau G mới biết S đã kết hôn với người bạn cùng lớp G năm đó.

Ngày họp lớp, ai cũng dẫn chồng theo ngoại trừ tôi, để rồi bắt gặp một 'gương mặt thân quen' khoác tay cô bạn cùng lớp khiến tôi chết đứng - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Trong suốt buổi đi họp lớp, G dường như không thấy vui, các bạn hỏi han về cuộc sống, G đành chỉ chia sẻ về công việc. Hôm đó về nhà, vợ của S - cũng là bạn cũ của G đã chủ động kết bạn lại trên Facebook và tâm sự. Bạn ấy đã kể hết những gì mà G không biết. Hóa ra ngày xưa, S đã quyết định ở lại Việt Nam, không đi học thạc sĩ nữa vì G. Nhưng G không biết chuyện đó mà vội vã chia tay, thành ra anh ấy hụt hẫng suốt cả năm trời. Cuối cùng S cũng vẫn không đi học thạc sĩ nữa mà xây dựng sự nghiệp ở đây. Vợ của S chúc G sẽ sớm tìm thấy hạnh phúc, vì ai cũng xứng đáng được yêu thương. Chẳng hiểu sao, G hơi tiếc một chút, giá mà ngày đó mình nhẫn nại, cho S thêm cơ hội giải thích thì bây giờ đã có cái kết đẹp...

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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