'Chị gái mưa' của chồng cố tình ngất xỉu trong lễ ăn hỏi của vợ chồng tôi, tôi chỉ làm một việc mà khiến chị ta ngồi bật dậy, xấu hổ, ôm mặt bỏ về

Cây trà xanh lươn lẹo kia tên là N, hơn chồng sắp cưới P 2 tuổi lận. Chị ta thích K từ lúc anh vào làm ở ngân hàng cách đây 3 năm, nơi chị ta cũng đang làm giao dịch viên. Lúc ấy P và anh mới yêu nhau, còn chị ta cũng là hoa có chậu, nhưng sau đó vì muốn theo đuổi bạn trai P nên N đá luôn anh bồ cũ! Nghe nực cười không cơ chứ, nhưng mà đúng là có chuyện như vậy xảy ra đó các chị em, N công khai "ưỡn ẹo" với bạn trai P ở chỗ làm, không ngừng thả thính trên Facebook và bất chấp sự tồn tại của P để gây sự chú ý với K.

Hôm nay P vừa thay trời hành đạo các mẹ ạ, hả hê đến nỗi phải order ngay 2 cốc trà sữa size L về uống cho thỏa mãn. Trải qua bao nhiêu mối tình thanh xuân, lần đầu tiên P đụng phải "trà xanh" trong truyền thuyết suốt ngày rình rập âm mưu cướp bạn trai của mình. Vì giữ thể diện cho bạn trai nên nhiều lần P giả mù câm điếc, cơ mà cô "trà xanh" kia lại cứ thích làm người thứ ba.

P ngứa mắt lắm, mấy lần cãi nhau với K vì anh không vạch rõ ranh giới với N, thẳng thắn bắt chị ta tránh xa anh vì anh đã có bạn gái. Song tính K hiền lành, con nhà gia giáo nên anh bảo kệ, anh cũng không quan tâm đến mấy chiêu trò của chị ta.

Hồi đầu P đi ăn trưa với K cứ thấy N bám theo, anh giới thiệu là đồng nghiệp khiến P cũng hơi bất ngờ. Làm gì có loại đồng nghiệp khác giới nào cứ đi phá đám người khác hẹn hò vậy chứ, mà chị ta còn hơn tuổi bạn trai P. N không xấu, nhưng chị có style ăn mặc rất sến súa, lại còn vô duyên và thích lấy cớ đụng chạm vào người bạn trai P như tiếp viên quán hát vậy!

Mỗi lần chi nhánh ngân hàng mở tiệc, N đều ăn mặc trễ nải và trang điểm cực đậm để ngồi cạnh K cho "nổi bật". Vài đồng nghiệp của K có quen biết P nên họ nhắc nhở N đừng đi quá giới hạn, song chị ta phớt lờ tất cả để tấn công bạn trai P. Chị ta cố tình giả vờ say để bắt K đưa về, anh gọi taxi để né. Chị ta đăng status bóng gió nói bị đối xử phũ phàng nọ kia, P bắt anh đưa chị ta vào danh sách bạn bè bị hạn chế. Sinh nhật, lễ Tình Nhân, Noel các thứ năm nào N cũng tặng quà cho bạn trai P, mà chọn toàn nước hoa với đồ lót làm P phát bực.

Vì làm cùng chỗ với N nên K cũng khó tránh né việc phải gặp chị ta mỗi ngày, P ghen lắm nhưng cũng bó tay không làm nào để quả "máy bay trà xanh" này chấm dứt việc tán tỉnh bạn trai mình. Có lần N còn tuyên bố trước mặt P rằng K chưa kết hôn thì vẫn được tự do yêu đương cơ mà! K tìm cách chuyển sang chi nhánh khác, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Chúng P học cách sống chung với người thứ ba rập rình phá hoại như thế, tuy P rất lo lắng nhưng may là K đứng đắn không hề quan tâm đến N.

Hôm sinh nhật P 27 tuổi cách đây 3 tháng, K chính thức cầu hôn khiến P sướng phát điên. Vì dịch bệnh nên mãi hôm nay ngày lành tháng tốt chúng P mới tổ chức được đám hỏi, chỉ mời bạn bè người quen thân thiết tới dự. Cả phòng giao dịch của K đều tới, không tránh được sự có mặt của N. Trông chị ta phụng phịu như hờn dỗi người yêu, ai cũng xì xào bàn tán. N ngồi một mình một góc, ăn diện lồng lộn hơn cả P. Chắc chị ta ghen tức lắm vì từ giờ K không còn là trai độc thân nữa!

Làm lễ xong xuôi đến lúc đi mời trà nước mọi người, P bảo K cố tình né chỗ N ra. Các đồng nghiệp của K đang chúc mừng vợ chồng P thì bỗng dưng nghe uỳnh một cái, N lăn đùng ngã ngửa ra đất! Mọi người vội chạy tới xem, N rên rỉ kêu trúng gió cảm sốt nọ kia, đôi mắt long lanh nhìn chồng P như sắp khóc. Chị ta trơ trẽn dựa vào vai K, đòi anh bế đi bệnh viện trước sự ngỡ ngàng của P và quan khách 2 bên!

Đến nước này thì P không thèm nhịn nữa, lao vào giật phăng áo của N ra. Từng cái cúc bật ra để lộ áo lót bên trong, eo ơi trà xanh của chồng P mặc "phụ tùng" ố vàng như giẻ lau vậy, chả liên quan đến cái mặt đắp vôi bôi đỏ của chị ta tí nào! N hét lên, P bình thản nói mỗi câu làm chị ta xấu hổ chạy mất dép:

- Chị bảo cảm sốt nên em cởi áo hộ cho chị mát, chồng em không phải thuốc đâu mà chị cứ nhìn như ăn tươi nuốt sống thế, cẩn thận cướp chồng người ta lại bị nghiệp quật đấy chị.

Ảnh minh họa

Mọi người nhìn N chật vật vừa túm áo rách vừa chạy ra đường gọi taxi mà cười rầm rầm. P bị bố mẹ trách là cư xử quá đáng, nhưng K bênh P bảo làm vậy là đúng rồi. Chồng P quá nhu nhược nên mới để bà "chị gái mưa" này vờn mặt suốt bấy lâu, từ giờ P đố chị ta dám đụng vào người đàn ông của P đấy!