Lần theo vết lạ từ trên đệm, tôi bủn rủn chân tay khi phát hiện sự thật về chồng

Từ khi tôi sinh con anh vất vả nhiều hơn hàng ngày vừa đi làm tối về lại phải giặt cho vợ cả đống quần áo rồi cơm nước. Nhìn thấy anh ngày càng gầy ốm da mặt lại xanh xao, tôi thương anh quá nên bảo với anh là “em sẽ về nhà ngoại mấy tuần chơi cho thoải mái”. Nhìn vẻ mặt buồn của anh không muốn cho tôi đi nhưng vì chiều vợ nên anh vẫn vui vẻ chở hai mẹ con về chơi.

Từ khi sống cùng anh chưa bao giờ anh nói ra những từ lãng mạn như anh yêu em hay tặng hoa quà cho tôi, nhưng mỗi cử chỉ việc làm của anh tôi cảm thấy đều chứa đựng ánh mắt yêu thương của anh ở trong đó.

Tình cảm vợ chồng ngọt ngào mơn trớn, khiến tôi không thể kìm nén bản thân cố vuốt ve để chứng tỏ đang muốn được chồng yêu. Nhưng dường như anh lại đang cố đẩy tôi ra, tôi tỏ vẻ giận dỗi thì anh cố đáp ứng nhưng rất yếu ớt khiến tôi cảm thấy nghi ngờ sự chung thuỷ của anh. Đúng lúc đó chuông điện thoại kêu, mẹ tôi bảo cháu khóc lắm về cho nó bú đi. Suốt dọc đường đi mặc cho anh cười nói tôi chẳng buồn hỏi anh lấy một câu.

Ở nhà bà ngoại chơi được mấy ngày tôi nhớ anh quá về nhà xem tình hình thế nào, nhưng tôi đã nhầm anh ở nhà một mình mọi thứ đều rất tươm tất trong tủ lạnh lại đầy thức ăn dự trữ, nhà cửa sạch sẽ gọn gàng hơn lúc mẹ con tôi ở nhà. Thấy chẳng có việc gì phải làm nên tôi vào giường nằm chơi đợi anh về. Tôi ngủ thiếp lúc nào không hay chỉ biết lúc tỉnh dậy anh đang nằm bên cạnh ngắm tôi ngủ.

Mấy ngày sau đó tôi không thể thoát được mối nghi ngờ anh có nhân tình. Vậy là mẹ con tôi tự bồng bế nhau về nhà đột ngột xem có tìm ra dấu vết lạ của chồng không. Lục tung cả nhà nên tôi chẳng thể tìm được dấu hiệu khả nghi. Thấy con khóc tôi vội bế con lên giường thay tã thì tôi chợt nhìn thấy trên tấm đệm có vết loang lổ nhìn kỹ hình như là màu m.áu thì đúng hơn.

Sinh con đã 4 tháng nay tôi chưa hề có bệnh hàng tháng thì làm sao mà rơi ra đây được, chẳng nhẽ… lần này chắc anh hết đường chối cãi. Vừa thay tã cho con nước mắt tôi vừa lã chã rơi xuống mặt con, không ngờ chồng mình lại là người đàn ông bội tình vợ mới đi về ngoại được mấy ngày đã lộ nguyên hình thảo nào không muốn gần gũi với vợ.

Nhìn thấy anh vừa thò mặt vào nhà, tôi đã ném ngay chiếc gối vào mặt anh ta rồi không tiếc lời mắng nhiếc anh “anh đúng là kẻ sở khanh, anh cút đi với nhân tình nhân ngãi đi, vậy mà lúc nào cũng thể hiện yêu vợ hết mực, đúng là bố nào con nấy”. Thấy tôi nói đến bố cái là anh hết chịu nổi “em nói anh thế nào cũng được nhưng đừng xúc phạm đến bố anh, hãy để cho ông được bình an yên nghỉ, mà em dựa vào đâu mà bảo anh đi ngoại tình?”.

Tôi chỉ cho anh vết lạ trên đệm thì anh cười bảo “tưởng chuyện gì, đó là vết xước ở chân của anh chảy ra, nhỏ quá anh quên băng bó nên thành ra như vậy đấy”. Tôi thầm nghĩ anh cứ dẻo mỏ mà chối đi tôi sẽ tìm cho ra bằng chứng mới được.

Tôi không thể kìm được nước mắt khi đọc những dòng chữ cay nghiệt kia, mặc cho mọi người nhìn, tôi khóc ầm ĩ - Ảnh minh họa: Internet

Mấy hôm sau tôi thuê thám tử điều tra thì chẳng có dấu vết khả nghi còn gọi cho đồng nghiệp thì họ chỉ nói dạo này chồng tôi hay nghỉ trong giờ lắm mà nhìn anh ấy có vẻ mệt mỏi nữa. Sau nhiều ngày theo dõi thám tử tôi thuê đã có kết quả, anh ta gọi tôi đến để bắt quả tang ngay tại trận cho anh chồng hết đường chối cãi.

Chồng tôi dừng lại trước một bệnh viện khiến cho tôi nghĩ ngay là cô tình nhân của anh đang làm ở đây, lần này anh c.hết với tôi. Cảnh theo dõi anh chẳng khác gì trong phim khiến tim tôi đập thình thịch, hồi hộp bủn rủn cả chân tay. Nhưng không hiểu sao anh đi hết phòng này đến phòng khác như một bệnh nhân thì đúng hơn, không thể chịu được trò chơi trốn tìm này nữa tôi lao ra đứng trước mặt anh giật lấy tờ giấy trên tay anh.

Tôi không thể kìm được nước mắt khi đọc những dòng chữ cay nghiệt kia, mặc cho mọi người nhìn, tôi khóc ầm ĩ “em không tin bác sỹ lừa anh đấy, sao anh lại dấu em mà chịu đựng một mình, anh ác lắm, anh khoẻ thế này sao lại bị ung thư m.áu chứ”. Vừa khóc tôi vừa đập thùm thụp vào ngực anh để xoa dịu nỗi đau đang đốt cháy ruột gan tôi. Tôi khóc nấc lên rồi chân tay cứ mềm nhũn ra ngất đi lúc nào không biết.

Chỉ biết khi tỉnh dậy anh là bệnh nhân lại phải chăm sóc một người khoẻ mạnh như tôi. Nhìn anh tôi luôn mồm nói lời xin lỗi đã nghi ngờ tình yêu trong sáng của anh, anh cố gắng cười để cho tôi được vui chứ có nói gì với anh giờ này anh cũng bỏ qua hết. Vợ chồng tôi không còn nhiều thời gian để mà cãi vã nhau nữa mà tranh thủ tận dụng những giây phút ngắn ngủi để kéo dài tình yêu bên nhau hơn. Cứ nhìn ánh mắt nhanh nhẹn của anh ngày nào nay lại trở nên thiếu sức sống là tôi không thể cầm nổi nước mắt.