Sang chăm bạn gái ốm, nhân lúc em uống thuốc ngủ say tôi làm điều này khiến em giật mình

Chính vì vậy mà bây giờ bạn gái ốm thì tôi chăm sóc chu đáo vô cùng, thậm chí nhiều đêm anh còn xin bạn trai cho mình trải chiếu ngủ dưới sàn chứ để một mình Hà ốm đau trong phòng anh lại không yên tâm. Mấy ngày Hà nằm một chỗ nhà cửa bừa bộn đi trông thấy, chính vì vậy mà tôi quyết định dọn dẹp sạch sẽ cho bạn gái. Vậy nhưng cứ lần nào tôi định xắn tay lên giặt đống quần áo trong nhà tắm thì Hà lại một mực phản đối.

Đã hơn 4 ngày trôi qua nhưng Hà vẫn chưa hết ốm nằm vật vã trên giường khiến tôi lo lắng vô cùng, vì bạn gái sống một mình nên khi ốm đau thì tôi cũng xin nghỉ làm để ở nhà chăm sóc cho bạn gái. Nói đến đây chắc hẳn nhiều người vẫn nghĩ Hà và tôi yêu nhau lâu lắm rồi, thế nhưng thân mật như vậy chứ sự thật thì hai người chỉ mới gắn bó với nhau được có hơn 1 năm. Dù thời gian không nhiều như các cặp đôi khác, thế nhưng tôi đã xác định chỉ yêu và cưới mình Hà về làm vợ. Hơn ai hết tôi tự hào về cô bạn gái ngoan hiền và xinh đẹp của mình vô cùng.

- Thôi để anh giặt cho, áo quần đã mấy ngày rồi. Em cứ nghỉ ngơi đi…anh là bạn trai em có gì mà phải ngại chứ?

- Anh muốn dọn dẹp thế nào cũng được..Nhưng không bao giờ được động vào chậu đồ lót nhé. Cứ để đấy đợi em khỏe rồi em giặt…

- Em đã nói không là không. Đàn ông ai lại đi giặt đồ lót cho phụ nữ chứ, thà sau này kết hôn rồi chứ gì thì không được đâu. Em không thích nên anh đừng có làm.

- Được rồi, anh không giặt là được chứ gì. Em nghỉ ngơi đi….

- Anh nhớ đấy nhé…cấm không được đụng tay vào chậu đồ lót của em…

Nói thì nói thế nhưng tôi biết là chắc chắn bạn gái xấu hổ với mình về ctôiện giặt đồ lót nên mới không đồng ý. Chính vì thế mà nhân lúc Hà uống thuốc ngủ say thì tôi lôi chậu đồ lót của bạn gái ra giặt, cứ tưởng mọi điều sẽ diễn ra tốt đẹp. Ai ngờ vừa lật mấy chiếc đồ lót của Hà ra thì tôi sững người hét toáng lên khi thấy đầy vết m.áu dính trên đó..Ngay giây phút đó thì tôi nghi ngờ bạn gái rước trai về nhà ân ái bạo lực….vì nếu không thì chẳng có ý do gì mà Hà lại cấm anh đụng chạm vào chậu đồ lót.

Tiếng hét của tôi làm Hà giật mình nên cô vội chạy vào nhà tắm, nhìn thấy bạn trai đang cầm trên tay chiếc “quần nhỏ” của mình thì Hà lao đến giật lấy.

- Anh làm cái gì thế hả? Em đã nói là anh động vào đâu cũng được trừ chậu đồ lót này ra mà.

Ảnh minh họa: Internet

- Vậy lý do em cấm anh là gì? Vì vết m.áu này sao? Em rước trai về l.àm c.tôiện đ.ó đúng không? Em dâng hiến trinh cho thằng khác rồi hả?

Nghe bạn trai nói câu đó mà Hà chỉ biết rơi nước mắt, cô không nói gì chỉ lẳng lặng bước vào giường lôi tờ giấy giấu dưới gối ra cho bạn trai xem…

- Đây là tất cả lý do…giờ em không giấu anh nữa…Em thật sự không có làm chuyện gì xấu hổ với anh.

Nói rồi Hà quá mệt không đứng vững nữa, cũng may mà tôi đến đỡ cô kịp. Sau khi bạn gái ổn thì cầm tờ giấy lên đọc thì tôi sững sờ khi kết quả là Hà bị ung thư cổ tử cung, chính vì vậy mà đồ lót của cô dính toàn m.áu.

- Sao em không nói gì với anh hả? Sao lại âm thầm chịu đựng một mình…

- Em sợ anh sẽ bỏ em…Chính vì vậy em mới giấu anh…Anh đừng lo rồi em sẽ khỏe lại thôi.

- Vậy hãy để anh ở bên cạnh chăm sóc cho em thật tốt. Đừng giấu diếm điều gì cả mà hãy cùng chia sẻ với anh em nhé.