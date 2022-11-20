Chị dâu thay đồ quên đóng cửa, tôi ghé mắt nhìn vào thì phát hiện sự thật kinh hoàng

Tâm sự 20/11/2022 08:45

Chị vui vẻ vào phòng thay đồ, lúc đó bố mẹ không có nhà, chị dâu cũng quên mất không đóng chặt cửa. Tình cờ nhìn vào tôi thấy chị đang thay đồ.

Chị dâu tôi đang mang thai 4 tháng, đó là đứa con đầu lòng của anh chị. Song vì kinh tế nên anh tôi thường đi sớm về khuya bận rộn công việc, lại hay đi công tác. Cũng chỉ vì muốn con sinh ra được chăm sóc tốt nhất. Cũng may chị dâu đang sống chung với bố mẹ tôi, có chuyện gì ông bà cũng giúp đỡ được.

Chị dâu hiện ở nhà dưỡng thai, 4 tháng đã hơi lộ bụng. Cách đây hai hôm, tôi đến chơi mua tặng chị hai chiếc váy bầu. Chị vuốt ve váy thích lắm, thấy vậy tôi bảo chị thử thay xem đẹp không. 

Chị vui vẻ vào phòng thay đồ, con tôi đòi đi vệ sinh nên tôi dẫn bé vào toilet. Lúc đó bố mẹ không có nhà, chị dâu cũng quên mất không đóng chặt cửa. Tình cờ nhìn vào tôi thấy chị đang thay đồ. Chị em với nhau chẳng có gì mà ngại nhưng tôi phải giật mình khi nhìn rõ phần bụng của chị. 

Chị dâu không hề mang bầu, trước bụng chị buộc một cái bọc nhỏ, khi mặc đồ vào cho cảm giác nhô lên giống với bụng bầu 4, 5 tháng. Hóa ra chị lừa dối tất cả mọi người!

Chị dâu thay đồ quên đóng cửa, tôi ghé mắt nhìn vào thì phát hiện sự thật kinh hoàng - Ảnh 1
Hóa ra chị lừa dối tất cả mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Đang định xông vào chất vấn nhưng chứng kiến hành động sau đó của chị dâu, tôi không khỏi bủn rủn cả người. Chị ấy mặc chiếc váy bầu tôi tặng rồi đứng trước gương vuốt ve phần bụng giả, nở nụ cười đầy mãn nguyện và hạnh phúc. Ánh mắt, nụ cười đó thực sự là của một người mẹ dành cho đứa con sắp chào đời của mình. Tôi hoảng hốt phát hiện chị dâu thật không bình thường. 

Anh tôi với chị dâu kết hôn đến nay 5 năm rồi, bây giờ chị dâu mới "mang thai". Dù bố mẹ tôi rất mong có cháu nhưng chưa bao giờ nặng lời với chị vì ông bà hiểu chị là người khổ sở, áp lực hơn ai hết. Anh tôi cũng không trách vợ đâu.

Tôi nghĩ việc chị giả mang thai không phải vì đối phó với áp lực nhà chồng hay cố tình nói dối để được mọi người chăm sóc, nâng niu. Chứng kiến hành động của chị với chiếc bụng bầu giả, tôi nghĩ chị đã mắc vấn đề về tâm lý. Vì quá khao khát có con nên nhiều khi chị không còn được tỉnh táo. Bình thường anh tôi bận suốt, bố mẹ già cũng không theo chị đi khám thai, tự dưng chẳng ai lật áo xem bụng chị làm gì, bởi vậy không ai biết sự thật. 

Lúc đó tôi rối bời trong lòng nên chỉ lặng lẽ quay đi. Giờ tôi nên làm thế nào? Tôi thật sự thấy lo cho chị dâu. Có lẽ tôi nên nói với anh trai trước tiên đúng không, để anh đưa vợ đi khám? Nếu trạng thái tinh thần của chị cứ thế này thì cũng không hề tốt cho việc đậu thai chút nào! 

Chị dâu thay đồ quên đóng cửa, tôi ghé mắt nhìn vào thì phát hiện sự thật kinh hoàng - Ảnh 2
Tôi thật sự thấy lo cho chị dâu - Ảnh minh họa: Internet

Mối liên quan giữa trạng thái tâm lý và cơ hội mang thai

Căng thẳng tâm lý, trạng thái tinh thần không ổn định có thể dẫn đến nguyên nhân khó thụ thai. Mặc dù riêng bản thân nó không gây vô sinh nhưng có thể khiến người bệnh thực hiện những hành vi không lành mạnh, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Ví dụ khi quá căng thẳng, bạn có thể:

- Ngủ quá nhiều hoặc ngủ quá ít: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng làm việc ca đêm gần với ngày rụng trứng có thể làm tăng tỷ lệ sảy thai và gây ra kinh nguyệt không đều ở một số phụ nữ. Do đó, ngủ đủ giấc vào ban đêm và tránh ca đêm (nếu có thể) giúp cải thiện cơ hội mang thai của bạn.

- Ăn uống theo cảm xúc:. Căng thẳng tâm lý liên tục đã được chứng minh là dẫn đến tăng cân và tăng cân/béo phì đều có liên quan đến các vấn đề sinh sản. Nghiên cứu từ lâu đã chỉ ra mối liên hệ giữa béo phì và vô sinh ở phụ nữ. Cũng giống như thừa cân, cân nặng quá ít hoặc ăn không đủ cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

- Uống nhiều đồ uống có cồn: Các nghiên cứu xem xét ảnh hưởng của lối sống và khả năng sinh sản cho thấy nếu uống đồ uống có cồn với lượng lớn hơn ba cốc/tuần sẽ làm giảm đáng kể khả năng mang thai của phụ nữ. Đặc biệt nếu người phụ nữ ấy đang gặp khó khăn trong việc thụ thai.

- Hút thuốc lá: Ở phụ nữ, hút thuốc có liên quan đến việc tăng nguy cơ tắc ống dẫn trứng, tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung, tổn thương trứng trong buồng trứng và tăng nguy cơ sảy thai. Mà đây lại là hành động một số phụ nữ hay làm khi trạng thái tinh thần không tốt. 

- Mất hứng thú trong quan hệ tình dục: Tâm lý không ổn định cũng có thể làm giảm ham muốn tình dục, giảm tần suất quan hệ, từ đó gây khó thụ thai. 

Tất cả những điều này là những thói quen có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của bạn. Đối với những người có sẵn bệnh lý về sinh sản, thêm căng thẳng tinh thần, việc mang thai sẽ càng khó khăn. 

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