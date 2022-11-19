Về quê nhà bạn trai ra mắt bắt gặp chị dâu 'đi công tác xa nhà', sự thật sau đó khiến tôi 'đứng tim'

Tâm sự 19/11/2022 18:49

Chính là chị dâu tôi! Kinh hãi hơn cả là bộ dạng của chị ấy. Chị ấy đang đi công tác mà tại sao lại biến thành một bà bầu bụng to vượt mặt sắp sinh tới nơi và sống ở vùng quê xa xôi này? 

Anh trai tôi và chị dâu kết hôn 4 năm rồi, cháu gái của tôi đã hơn 2 tuổi, rất xinh xắn lanh lợi, được mọi người vô cùng yêu quý. Vì cháu còn khá nhỏ nên anh chị vẫn chưa có kế hoạch sinh bé thứ hai. 

Cách đây 5 tháng chị dâu tôi đã lên đường đi công tác dài ngày tận Sài Gòn. Cách xa vài nghìn km, công việc lại bận nên chị sẽ không về thăm nhà. Mà đợi kết thúc chuyến công tác, dài nhất là 1 năm, còn sớm hơn có thể là 10, 11 tháng thì chị sẽ về. 

Sau khi cưới, anh chị vẫn sống chung với bố mẹ tôi. Bình thường anh chị đi làm, ông bà là người trông cháu gái. Bởi vậy khi chị đi vắng vài ngày, cháu tôi vẫn có người chăm sóc đầy đủ, cũng không hề quá nhớ mẹ. Tối nào chị dâu cũng gọi điện về cho chồng con. 

Về quê nhà bạn trai ra mắt bắt gặp chị dâu 'đi công tác xa nhà', sự thật sau đó khiến tôi 'đứng tim' - Ảnh 1
Cách đây 5 tháng chị dâu tôi đã lên đường đi công tác dài ngày tận Sài Gòn - Ảnh minh họa: Internet

Mọi thứ cứ bình yên trôi đi như vậy được 5 tháng rồi. Nhưng mới đây đã có một chuyện xảy ra khiến tôi sốc không thể tưởng tượng nổi. Chẳng là tuần trước tôi về quê ra mắt gia đình bạn trai. Nhà tôi ở thủ đô, còn quê anh ấy cách Hà Nội gần 200 cây số. 

Tôi với bạn trai đã yêu nhau gần một năm, lần này về ra mắt là sang năm chúng tôi có ý định tổ chức đám cưới. Anh làm việc trên Hà Nội nên đã về nhà tôi chơi vài lần song đây là lần đầu tiên tôi về ra mắt gia đình anh. Bạn trai tôi có ô tô, sáng sớm chúng tôi lên xe về quê nhà anh. 

Tới nơi mới chưa tới 10 giờ, gần nhà anh có cái chợ, tôi bảo anh dừng lại để vào mua ít đồ, lát nữa về trổ tài nấu nướng mời mọi người nếm thử. Đang mải chọn thịt bò, tôi giật bắn cả người khi nghe được một giọng nói vô cùng quen thuộc: “Thịt bò hôm nay vẫn giá đó hả bác?”.

Tôi quay ngoắt sang nhìn người đứng ngay bên cạnh mình vừa lên tiếng hỏi giá thịt bò. Nhìn rõ khuôn mặt người ấy, tôi sốc nặng. Chính là chị dâu tôi! Kinh hãi hơn cả là bộ dạng của chị ấy. Chị ấy đang đi công tác mà tại sao lại biến thành một bà bầu bụng to vượt mặt sắp sinh tới nơi và sống ở vùng quê xa xôi này? 

Chị dâu nhìn thấy tôi thì mặt trắng bệch không còn giọt máu. Không còn tâm trạng mua đồ ăn thức uống nữa, tôi kéo chị dâu ra một góc vắng để chất vấn. Trong tiếng khóc nghẹn ngào của chị dâu, tôi đã nghe được đầu đuôi mọi chuyện.

Hóa ra chị đã ngoại tình với một người đồng nghiệp ở công ty. Chị bảo không chê gì anh tôi cả nhưng không cưỡng lại được sức quyến rũ của anh chàng kia. Chị ấy cứ như con thiêu thân lao vào biển lửa. Đến lúc phát hiện mang thai thì mới là lúc tỉnh ra được. Anh chị vẫn dùng bao cao su tránh thai nên chị mới biết chắc con của gã ta. Chị không có ý định bỏ chồng con gia đình, mà hắn ta cũng chỉ coi chị như một cuộc chơi.

Chị không muốn bỏ con, anh ta bảo chị đẻ ra để anh ta nuôi dưỡng, còn chị cứ quay về bên gia đình. Hai người ấy thống nhất là chị dâu nói dối gia đình đi vắng một thời gian. Anh ta sắp xếp cho chị về quê sống với bố mẹ anh ta dưỡng thai chờ sinh. Trùng hợp làm sao nhà bố mẹ anh ta lại cách nhà bạn trai tôi có 5km. 

Về quê nhà bạn trai ra mắt bắt gặp chị dâu 'đi công tác xa nhà', sự thật sau đó khiến tôi 'đứng tim' - Ảnh 2
Hóa ra chị đã ngoại tình với một người đồng nghiệp ở công ty - Ảnh minh họa: Internet

Khi nào chị mẹ tròn con vuông, hồi phục sức khỏe, bé được khoảng vài tháng thì chị sẽ quay về như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đứa bé là con ruột của người đàn ông kia nên chắc chắn sẽ được chăm sóc chu đáo, chị không cần phải lo lắng nhiều.

Chị dâu kể xong thì quỳ xuống chân tôi lạy van tôi đừng tiết lộ sự thật này, kẻo gia đình chị tan vỡ, lúc ấy thiệt thòi nhất sẽ là cháu gái tôi. Quả nhiên chị dâu biết đánh trúng điểm yếu của tôi là rất quý cháu gái và cũng thương anh trai. Nhưng nếu nhắm mắt làm ngơ thì nghĩa là anh tôi cả đời sẽ phải sống trong lừa dối, hơn nữa chuyện này quá nghiêm trọng. 

Tôi không biết phải xử lý chuyện này ra sao? Hay là cứ tha thứ cho chị dâu một lần. Để anh tôi và cháu không phải khổ. Chắc lần này chị ấy cũng nhận được bài học nhớ kỹ đến kiếp sau rồi.

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