Giận chồng vợ bỏ về ngoại,tôi chán nản đi nhậu đến nửa đêm, để rồi sáng ra tôi khiếp sợ ngã lăn khỏi giường khi nhìn rõ người phụ nữ 'khỏa thân' nằm cạnh

Tâm sự 19/11/2022 16:54

Tỉnh dậy, vừa mở mắt ra và nhìn sang bên cạnh, tôi lập tức khiếp sợ ngã lăn khỏi giường khi thấy nằm cạnh mình là cô hàng xóm chưa chồng ở cùng xóm trọ với chúng tôi!

Lấy được cô vợ đỏng đảnh, tính khí trẻ con đúng là mệt mỏi thật đấy. Tôi năm nay 33 tuổi trong khi vợ tôi mới 25 tuổi. Chưa có con cái gì nhưng vợ chồng tôi đã suốt ngày cãi nhau, chẳng hiểu sau này có thêm một, hai đứa con thì mọi thứ sẽ thành ra thế nào.

Thú thật tôi cũng nhịn vợ rất nhiều nhưng cô ấy càng được đà lấn tới. Quá đáng hơn cả, hễ vợ chồng cãi nhau, cô ấy lập tức xách ngay đồ bỏ về ngoại. Báo hại tôi phải sang năn nỉ ỉ ôi, xin lỗi lên xin lỗi xuống mới đón được cô ấy về. Vài lần còn được chứ đến cả 10 lần, 20 lần thì tôi cũng chịu không nổi.

Giận chồng vợ bỏ về ngoại,tôi chán nản đi nhậu đến nửa đêm, để rồi sáng ra tôi khiếp sợ ngã lăn khỏi giường khi nhìn rõ người phụ nữ 'khỏa thân' nằm cạnh - Ảnh 1
Tôi chán nản chẳng buồn sang xin lỗi nữa, hẹn ngay mấy người bạn đi uống rượu đến tận khuya - Ảnh minh họa: Internet

Mấy hôm trước, vợ tôi lại giận dỗi chồng rồi xách đồ về nhà mẹ đẻ. Tôi chán nản chẳng buồn sang xin lỗi nữa, hẹn ngay mấy người bạn đi uống rượu đến tận khuya. Lúc khá say thì bạn tôi gọi taxi đưa tôi về tới đầu ngõ. Tôi xuống xe, chóng mặt ngồi một lúc rồi mới đi được vào cổng xóm trọ. Vừa vào cổng đã thấy vợ tôi đột ngột xuất hiện rồi dìu tôi vào nhà. Lúc ấy tôi còn mừng thầm vì lần này vợ biết điều đột xuất, không cần tôi sang tận nơi đón đã tự về.

Thế nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, vừa mở mắt ra và nhìn sang bên cạnh, tôi lập tức khiếp sợ ngã lăn khỏi giường khi thấy nằm cạnh mình là cô hàng xóm chưa chồng ở cùng xóm trọ với chúng tôi! Người đêm qua dìu tôi là cô ta chứ nào phải vợ tôi!

Vừa hay cô ta cũng tỉnh dậy, trong lòng tôi chỉ có nỗi kinh hoàng và sợ hãi đến run rẩy cả người khi nhận ra tôi và cô ta đều k.hỏa t.hân. Lẽ nào giữa tôi và cô ta đêm qua đã xảy ra chuyện gì đó? Tôi lắp bắp hỏi thì cô ta mỉm cười: “Anh đoán thử xem?” khiến tôi chẳng biết đường nào mà lần.

Sau đó trong sự ngỡ ngàng của tôi, cô hàng xóm đột ngột thổ lộ rằng đã yêu thầm tôi từ lâu. Cô ta bảo vợ tôi đã làm khổ tôi quá nhiều, không phải một người vợ tốt, bảo tôi hãy ly hôn vợ. Cô ta nhất định sẽ mang lại cho tôi hạnh phúc. Tôi bần thần cả người, quả thực tôi đã quá mệt mỏi với một cô vợ trẻ con nhưng bảo tôi dứt khoát ly hôn vợ và cưới ngay cô hàng xóm thì đúng là quá hoang đường.

Giận chồng vợ bỏ về ngoại,tôi chán nản đi nhậu đến nửa đêm, để rồi sáng ra tôi khiếp sợ ngã lăn khỏi giường khi nhìn rõ người phụ nữ 'khỏa thân' nằm cạnh - Ảnh 2
Lẽ nào giữa tôi và cô ta đêm qua đã xảy ra chuyện gì đó? - Ảnh minh họa: Internet

 

Khi tôi từ chối thì cô ta đột ngột nghiêm mặt bắt tôi phải chịu trách nhiệm với mình. Trời ơi tôi không thể nhớ nổi đêm qua giữa hai chúng tôi có xảy ra chuyện gì không. Hay cô ta cố tình dàn dựng để bắt vạ tôi. Song kể cả không xảy ra chuyện gì thì việc tôi ở trong phòng cô ta cả đêm, sáng ra cùng tỉnh dậy trên một chiếc giường đã là chuyện động trời rồi.

Tôi chỉ còn cách bảo cô ta đừng làm ầm ĩ, cho tôi thời gian suy nghĩ. Vì bấn loạn chuyện cô hàng xóm nên tôi cũng quên bẵng việc sang đón vợ về. Thế mà vợ tôi lại đột ngột về dịu giọng xin lỗi, hứa hẹn từ giờ sẽ cư xử một cách người lớn hơn.

Tôi thật sự muốn quay về yên ấm với vợ nhưng cô hàng xóm thì liên tục giục giã và thúc ép tôi phải đưa ra quyết định. Nếu không cô ta sẽ lu loa chuyện đêm ấy giữa chúng tôi cho mọi người biết. Tôi phải làm thế nào đây? Xin mọi người cho tôi cao kiến để giải quyết mớ bòng bong này với!

Chồng ném quần áo đuổi đi giữa đêm, anh hàng xóm đột ngột đưa ra đề nghị không tưởng

Chồng ném quần áo đuổi đi giữa đêm, anh hàng xóm đột ngột đưa ra đề nghị không tưởng

Giữa lúc tôi định gọi một chiếc taxi ra nhà nghỉ ngủ tạm một hôm thì bỗng có tiếng người gọi tôi từ phía sau. Tôi quay người lại, không ngờ lại là anh hàng xóm ở chung khu trọ với vợ chồng tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân cô hàng xóm ngoại tình say rượu

TIN MỚI NHẤT

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 1 giờ 7 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 2 giờ 57 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 3 giờ 7 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 3 giờ 16 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 3 giờ 37 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau