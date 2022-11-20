Biết con dâu không đẻ được, năm nào mẹ chồng cũng gửi cho 1 thứ khiến tôi chỉ biết khóc

Tâm sự 20/11/2022 08:20

Khi biết con dâu bị hiếm muộn khó có thể có con, mỗi năm mẹ chồng thường chuyển khoản cho con dâu 300 triệu đồng. Vì thế tôi có thể làm thụ tinh ống nghiệm để mong có 1 đứa con bế bồng.

Khi kể chuyện của mình lên đây, tôi biết nhiều người sẽ không tin khi tôi có người mẹ chồng tốt như vậy. Bởi chính bản thân tôi cũng biết mình may mắn khi có mẹ chồng như thế. Có lẽ bởi vậy, dù tôi chán chồng thế nào cũng luôn nhìn vào bà để sống.

Nếu như nhà tôi ở một huyện miền núi nghèo xơ nghèo xác thì nhà chồng lại ở Hà Nội và điều kiện kinh tế khá giả. Dù nhà anh chỉ có 1 mẹ 1 con vì bố mất sớm thế nhưng do mẹ chồng buôn bán tốt nên có của ăn của để.

Có lẽ chính vì điều này mà chồng tôi từ bé đã ham chơi, chỉ thích đàn đúm với bạn bè. Đi làm ở đâu cũng chẳng tập trung làm, tiền kiếm được anh đều nướng hết vào những cuộc ăn chơi, bài bạc.

Biết con dâu không đẻ được, năm nào mẹ chồng cũng gửi cho 1 thứ khiến tôi chỉ biết khóc - Ảnh 1
Có lẽ kiếp trước tôi tu thân tốt nên kiếp này gặp được người mẹ chồng tốt như vậy - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều lần có chồng cũng như không, tôi chán chường lắm nhưng mẹ anh cứ động viên: “Mẹ sinh thằng Dũng ra nhưng lại không dạy bảo được nó khiến con phải chịu đau khổ và thiệt thòi. Thôi thì hãy coi như không có loại chồng như vậy, chỉ sống vì mẹ thôi được không?”.

Sau khi tôi về làm dâu, bà luôn giục con dâu mang bầu sớm. Bà tẩm bổ cho 2 vợ chồng tôi đủ thứ mà mãi vẫn không có tin vui 2 vạch. Khi thấy tôi không có thai, bà gợi ý thẳng:

“Vợ chồng xem dắt díu nhau đi khám đi xem có vấn đề gì không còn sớm điều trị. Lấy nhau 2 năm chưa thấy động tĩnh gì thì phải khám xét mới ra".

Đi khám bác sĩ bảo chồng tôi không sao, còn tôi bị suy buồng trứng sớm gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Họ cũng khuyên, nếu đã cố gắng thực hiện biện pháp mang thai tự nhiên trong 1-2 năm nhưng không có bầu thì tốt hơn cần thực hiện các phương pháp hỗ trợ sinh sản như thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Tuy nhiên theo tôi được biết, hiện nay chi phí để làm thụ tinh ống nghiệm không hề rẻ. Tại các trung tâm, bệnh viện thì chi phí cho một lần làm IVF giao động rẻ nhất cũng từ 70 đến 100 triệu đồng.

Khi biết con dâu bị hiếm muộn khó có thể có con, mỗi năm mẹ chồng thường chuyển khoản cho con dâu 300 triệu đồng. Vì thế tôi có thể làm thụ tinh ống nghiệm để mong có 1 đứa con bế bồng. Xót tiền của mẹ, tôi không nhận nhưng bà bảo:

“Đời mẹ thằng Dũng coi như đã bỏ đi, vì thế mẹ chỉ mong có 1 đứa cháu vui vầy tuổi già. Con cứ cầm lấy mà tìm con yêu về. Mẹ sẽ đồng hành cùng con đến cùng”.

Bao nhiêu lần thụ tinh ống nghiệm thất bại là bấy nhiêu lần tôi buồn ra mặt nhưng bà vẫn kiên trì: “Con cái đến với mình đều là cái duyên đó con. Có duyên với nhau thì cuối cùng sẽ về với mình thôi. Chỉ cần con không từ bỏ thì vẫn có hy vọng”.

Biết con dâu không đẻ được, năm nào mẹ chồng cũng gửi cho 1 thứ khiến tôi chỉ biết khóc - Ảnh 2
Bao nhiêu lần thụ tinh ống nghiệm thất bại là bấy nhiêu lần tôi buồn ra mặt nhưng bà vẫn kiên trì  - Ảnh minh họa: Internet

Suốt 3 năm tìm con, năm nào bà cũng chuyển khoản cho dâu cả 300-400 triệu để bồi bổ và để làm IVF. Rồi cũng đến ngày, hành trình IVF của tôi thành công, cùng lúc tôi còn bầu song thai 2 bé trai khiến hàng xóm, người thân ai cũng bất ngờ. Chỉ riêng mẹ chồng tôi luôn bình thản lạ thường nhưng mắt bà ánh lên niềm vui.

Ngày biết tin có bầu song thai, tôi đã khóc như mưa ôm chầm lấy mẹ chồng mà khóc nghẹn. Bà vỗ về con dâu:

“Con đã vất vả quá rồi, giờ là lúc con phải dưỡng thai và thật cẩn thận trong sinh hoạt để mẹ khỏe con khỏe cho tới tận ngày mẹ tròn con vuông. Cứ yên tâm, mẹ sẽ luôn ở bên mẹ con con”.

Càng nghe mẹ chồng nói mà tôi càng khóc vì cảm động. Có lẽ kiếp trước tôi tu thân tốt nên kiếp này gặp được người mẹ chồng tốt như vậy. Mọi người tư vấn giúp tôi, làm sao để bầu song thai an toàn và mạnh khỏe nhất đây?

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự gia đình mẹ chồng

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