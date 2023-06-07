Lần đầu tiên làm 'chuyện ấy' thì nên 'thực hành' tư thế nào?

Tâm sự 07/06/2023 18:03

Nhiều cặp đôi lần đầu tiên 'quan hệ' vẫn không biết nên áp dụng tư thế nào để cả hai cùng nhau 'thăng hoa'.

Lần đầu quan hệ tình dục xâm nhập, hầu hết các bạn gái đều có cảm giác đau vì “cô bé” còn hẹp, chưa thích ứng kịp với kích thước của “cậu nhỏ”. và chính dương vật nam cũng gặp khó khăn và gây đau rát. Chính vì vậy, nam giới cần phải kích thích nhiều để tăng hưng phấn cho “cô bé” tiết ra chất bôi trơn, đồng thời chọn các tư thế phù hợp để âm đạo mở rộng, giúp nàng giảm bớt đau đớn khi “cậu bé” xâm nhập vào bên trong.

Dưới đây là một số tư thế tuyệt vời để sử dụng cho lần đầu làm chuyện ấy, nam giới hãy tham khảo:

Quan hệ lần đầu với tư thế truyền thống

Đây là tư thế “trai trên gái dưới” giúp các chàng hoàn toàn chủ động trong cuộc yêu. Trong tư thế này, nàng sẽ nằm ở dưới còn chàng sẽ nằm ở phía trên. Khi xâm nhập chàng hoàn toàn có thể thay đổi mức độ kích thích, độ sâu, khả năng và cả tốc độ để giúp nàng thư giãn, làm giảm cảm giác đau.

Với tư thế này, các nàng chỉ việc hưởng thụ, hai chân dạng theo hình chữ V để nam giới dễ dàng tiếp cận và từ từ đưa dương vật vào bên trong âm đạo. Khi đưa vào sâu dễ chạm đến cực khoái nhanh hơn. Tư thế này hai người vừa có thể “yêu” vừa quan sát được diễn biến tâm lý của đối phương để kết hợp ôm và chạm đến các vùng nhạy cảm khác của cơ thể như là ngực, vùng eo.

Tư thế quan hệ truyền thống cũng dễ thực hiện, với những chàng chưa có kinh nghiệm, nhất là quan hệ lần đầu với bạn gái thì vẫn có thể thực hiện nhịp nhàng, dễ dàng giúp cả hai lên đỉnh nhanh chóng.

Lần đầu tiên làm 'chuyện ấy' thì nên 'thực hành' tư thế nào? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tư thế quan hệ lần đầu 69

Tư thế này giúp các bạn ngất ngây ngay lần đầu thực hiện, đây là tư thế tình dục giúp cặp đôi dễ dàng tiếp xúc, quan sát “cận cảnh” vùng nhạy cảm của nhau và tạo chất bôi trơn cho lần đầu quan hệ. Các cặp đôi sẽ sử dụng miệng và lưỡi để kích thích bộ phận sinh dục của đối phương. Chàng cần thực hiện các động tác yêu liên tục, thay đổi tốc độ của lưỡi, chạm đúng vị trí điểm G thì sẽ đưa nàng lên đến đỉnh điểm. Đây cũng là một trong những tư thế làm tình bằng miệng mang lại nhiều khoái cảm nhất cho các cặp đôi.

Tuy nhiên, vì tư thế này phải tiếp xúc trực tiếp giữa miệng với bộ phận sinh dục nên việc giữ cho cơ thể sạch sẽ là điều hết sức quan trọng. Như vậy mới giúp cho cuộc yêu thêm hứng thú và tránh được các bệnh viêm nhiễm.

Tư thế quan hệ đứng vũ công ballet

Đây là tư thế quan hệ đứng tạo ra sự mới mẻ trong lần đầu quan hệ. Tuy nhiên tư thế này lại đòi hỏi rất cao về sự dẻo dai và sức khỏe tốt từ 2 người. Khi thực hiện tư thế này, nàng sẽ đứng thẳng đối mặt với chàng và dang tay ra ôm lấy bạn tình của mình, một chân làm trụ chân còn lại vòng qua hông đối tác. Chàng cũng nhịp nhàng uyển chuyển bằng cách một tay ôm đối tác, tay còn lại đỡ lấy chân cô ấy để tạo thành tư thế vững chắc, từ từ đưa dương vật vào sâu âm đạo kích thích mạnh mẽ tới các điểm G của cô bé.

Tư thế quan hệ đứng kiểu vũ công ballet sẽ giúp cả hai dễ dàng trao nhau nụ hôn đầu mãnh liệt, cảm nhận được cái nhìn âu yếm và sức nóng từ cái ôm thật chặt.

Lần đầu tiên làm 'chuyện ấy' thì nên 'thực hành' tư thế nào? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tư thế quan hệ doggy

Tư thế này giúp bạn tình dễ dàng đạt được khoái cảm cực mạnh và cảm thấy thoải mái khi yêu. Nàng sẽ quỳ gối xuống giường, chân dạng ra để hở vùng âm đạo, khuỷu tay chống xuống, toàn cơ thể sẽ trong trạng thái căng cứng. Lúc này chàng sẽ xâm nhập từ phía sau.

Tư thế doggy sẽ giúp đôi tay của chàng được giải phóng để khéo kéo kích thích các bộ phận nhạy cảm khác trên cơ thể của nàng như là nhũ hoa, âm vật. Khiến nàng bị nhấn chìm trong cực khoái không nói lên lời, run bần bật vì thỏa mãn.

Ngoài tư thế doggy truyền thống, các cặp đôi cũng có thể áp dụng các tư thế biến thể như doggy đứng, doggy cùng bò… tạo sự mới mẻ cũng như thú vị trong mỗi lần yêu.

Lần đầu tiên làm 'chuyện ấy' thì nên 'thực hành' tư thế nào? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the lần đầu quan hệ

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