Làm gì cũng tâm sự với bạn thân, nghe lời cô ta ly hôn với chồng để kiếm hạnh phúc mới, tôi trợn trừng kinh hãi nhìn vào danh tính vợ sắp cưới của chồng cũ

Tâm sự 17/01/2023 06:47

Bẵng đi 1 tháng sau, tôi đã nghe tin chồng cũ rục rịch cưới vợ mới. Tôi choáng váng không thể tin nổi, lẽ nào trong thời gian chung sống với tôi mà anh ta đã ngoại tình ư? Nếu không thì tại sao có thể tái hôn nhanh đến thế?

Tôi và Thúy chơi thân với nhau từ khi còn học Đại học. Sau này ra trường đi làm, mỗi đứa có cuộc sống riêng nhưng chúng tôi vẫn khá thân thiết. Tôi kết hôn trước Thúy còn Thúy vẫn nhẩn nha chẳng chịu tính chuyện chồng con. Cuối tuần rảnh rỗi, nó lại sang nhà tôi chơi rồi ở lại ăn cơm.

Vợ chồng nào cũng thế, lúc yêu thì đẹp đẽ và toàn màu hồng nhưng cưới về thì đủ thứ chuyện phát sinh. Tôi và chồng đều hiếu thắng, lại là những người trẻ có cái tôi cao, chính vì thế chúng tôi thường xuyên cãi nhau. Mà lần nào cãi nhau tôi cũng kể lại với Thúy. Có mỗi Thúy là thân thiết nhất với tôi, hơn nữa nó lại hiểu rõ về chồng tôi, tâm sự với nó để xin lời khuyên là hợp lý nhất.

Và lần nào sau khi xin lời khuyên của Thúy thì vợ chồng tôi cũng cãi nhau to hơn, chiến tranh lạnh lâu hơn. Càng nghe Thúy phân tích tôi càng thấy chồng mình thật tệ, chẳng xứng đáng là một người chồng tốt và là người đàn ông để tôi có thể nương tựa cả đời. Người phụ nữ tuyệt vời như tôi phải xứng đáng với người đàn ông hoàn hảo hơn chồng mình rất nhiều. 

Sẵn đang giận dỗi chồng, lại có Thúy đổ thêm dầu vào lửa, tần suất cãi vã và mức độ mỗi lần xích mích của chúng tôi càng ngày càng tăng cao. Cuối cùng lời "ly hôn" được thốt ra sau có hơn 1 năm chung sống. Người đưa ra đề nghị ly hôn là tôi, thực lòng lúc ấy cũng vì tôi quá bực bội, nói chia tay chỉ mong chồng xuống nước xin lỗi, làm lành với tôi mà thôi. Nhưng ai ngờ chồng tôi đồng ý thật, tôi hiếu thắng không muốn hạ mình níu kéo, thế là chúng tôi kéo nhau ra tòa. 

Làm gì cũng tâm sự với bạn thân, nghe lời cô ta ly hôn với chồng để kiếm hạnh phúc mới, tôi trợn trừng kinh hãi nhìn vào danh tính vợ sắp cưới của chồng cũ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet
 

Bẵng đi 1 tháng sau, tôi đã nghe tin chồng cũ rục rịch cưới vợ mới. Tôi choáng váng không thể tin nổi, lẽ nào trong thời gian chung sống với tôi mà anh ta đã ngoại tình ư? Nếu không thì tại sao có thể tái hôn nhanh đến thế?  

Tôi uất ức và không cam lòng, bèn tìm đến gặp chồng cũ để hỏi cho ra lẽ. Anh ta đồng ý gặp nhưng lại không đến địa điểm hẹn một mình. Người đi cùng anh ta là Thúy và tôi chết đứng khi anh ta giới thiệu Thúy chính là vợ sắp cưới của mình!

Tôi quá sốc trước sự thật không thể tưởng tượng nổi ấy, lao lên chất vấn hai kẻ trơ trẽn ấy. Thúy mỉm cười nhìn tôi: "Tao xin lỗi nhưng tao đã yêu anh ấy từ lần đầu gặp mặt rồi. Có điều lúc đó mày với anh ấy đang yêu nhau thắm thiết nên tao chẳng có cửa chen chân. Đúng là tao đã ở giữa chia rẽ hai người nhưng mày nghĩ xem, nếu tình yêu của hai người đủ lớn, nếu mày đủ tin tưởng và yêu thương anh ấy thì làm gì có ai phá đám được. Là do mày chưa thật sự tốt với anh ấy thôi. Mày yên tâm tìm hạnh phúc khác cho mình đi, tao sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt. Tao sẽ mang lại cho anh ấy hạnh phúc, không thể anh ấy phải phiền muộn, bực bội như lúc ở với mày đâu".

Tôi trợn trừng kinh hãi nhìn cô bạn thân lâu năm mình từng coi như chị em ruột. Thúy lúc này trước mặt tôi thật quá xa lạ. Hóa ra vì tình mà người ta có thể làm ra những chuyện khủng khiếp tới vậy? Lúc đó tôi cũng mới biết, bên này Thúy chê chồng tôi thậm tệ nhưng khi nói chuyện với anh ta thì nó lại mắng tôi không phải người vợ tốt. Mục đích để chúng tôi ghét nhau, chờ ngày chúng tôi ra tòa ly hôn. 

Tôi và chồng vừa ly hôn xong, Thúy lập tức lao đến an ủi chồng cũ của tôi và nhân cơ hội bày tỏ nỗi lòng ấp ủ mấy năm nay. Chồng cũ gặp thất bại trong hôn nhân thì dễ dàng mủi lòng trước tấm chân tình sâu nặng của Thúy và quyết định kết hôn một cách chóng vánh. 

"Cô cũng đừng trách Thúy làm gì, hạnh phúc là phải đấu tranh và tình yêu thì làm gì có lỗi. Tôi cũng phải cảm ơn cô vì đã đòi ly hôn để tôi có cơ hội nên duyên cùng một người phụ nữ tuyệt vời như Thúy", chồng cũ cười vào mặt tôi như vậy. 

Dù biết hiện tại tôi và anh ta chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa, anh ta cưới ai là việc của anh ta. Nhưng tôi vẫn thấy uất ức quá mọi người ạ. Nếu không phải Thúy cố tình chia cắt thì làm sao cuộc hôn nhân của tôi đến nông nỗi này chứ? Tôi có nên phá đám tiệc cưới của hai kẻ đáng ghét ấy hay không?

Đêm tân hôn chồng không những không ân ái mà chỉ vuốt ve khiến tôi tụt hết cả hứng, sáng dậy đang ôm chặt lấy anh, một giọng nói lạ vang lên làm tôi chết lặng khi vào người bên cạnh

Đêm tân hôn chồng không những không ân ái mà chỉ vuốt ve khiến tôi tụt hết cả hứng, sáng dậy đang ôm chặt lấy anh, một giọng nói lạ vang lên làm tôi chết lặng khi vào người bên cạnh

Tôi phải hỏi lại đến lần thứ 3 thì anh mới cất tiếng đáp lại. Để rồi khi giọng nói xa lạ ấy vang lên trên đầu mình, tôi lập tức run bắn hoảng sợ. Người đàn ông đang ôm trọn tôi vào lòng không phải là Minh!

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