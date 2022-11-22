Không từ mọi 'thủ đoạn' để cưới được chồng như ý, đêm tân hôn anh liên tục nhận được điện thoại, tôi ‘tra khảo’ thì cay đắng ê chề trước lời thú nhận của anh

Tâm sự 22/11/2022 14:13

Ai cũng khen anh may mắn lấy được tôi, chỉ có tôi không hay kết cục đang đến với mình. Chính đêm tân hôn ấy, anh liên tục nhận điện thoại. Anh ấp úng sau khi bị tôi tra khảo và cuối cũng phải thú nhận.

Tôi, một cô gái mạnh mẽ, bản lĩnh, chưa từng chịu khuất phục trước ai, luôn tự tin rằng thứ mình muốn có được thì sẽ làm mọi cách để có được. Tôi tin vào năng lực bản thân và càng tin vào ngoại hình của mình. Có lẽ đó là lợi thế khiến tôi trở nên tự tin và bản lĩnh hơn trong mắt người khác. Ai gặp tôi cũng cảm nhận được sự tự tin ấy tỏa ra từ người con gái đang độ 30. Nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng tôi chưa từng gật đầu ai.

Người tính không bằng trời tính, cái ngày tôi gặp anh lại ngoại dự định của tôi. Dù chưa chuẩn bị tinh thần để yêu lại một ai đó sau khi chia tay mối tình thứ 3 nhưng anh đã khiến tôi cảm nhận được sự tươi mới trong cách nói chuyện.  

Anh vui vẻ, hài hước và dí dỏm vô cùng. Cách nói chuyện của anh cuốn tôi ngay từ đầu câu chuyện. Lâu lắm rồi tôi mới gặp một người đàn ông đáng để cho tôi ngồi tiếp chuyện lâu đến thế.

Không từ mọi 'thủ đoạn' để cưới được chồng như ý, đêm tân hôn anh liên tục nhận được điện thoại, tôi ‘tra khảo’ thì cay đắng ê chề trước lời thú nhận của anh - Ảnh 1

Cũng từ đó, chúng tôi trao đổi số điện thoại.Anh khiến tôi cảm nhận được anh không chỉ là bạn thông thường mà giống như tri kỉ tôi đã bỏ quên từ lâu. Và rồi, những câu chuyện tâm sự đi xa hơn, tôi mở cõi lòng mình, thổ lộ hết với anh về tình yêu, gia đình. Anh cũng nói về anh và bắt đầu nói thích tôi.

Tình cảm nảy sinh, chúng tôi hẹn hò liên tục và đem lòng yêu nhau từ đó. Tôi say đắm trong tình yêu mới, nhận ra sau bao lâu đây chính là người đàn ông sẽ mang lại hạnh phúc cho mình và tôi quyết tâm phải có được anh, phải làm vợ anh. 

Nhưng… số phận an bài, chính khi tôi đang nghĩ chuyện tương lai thì xuất hiện một người gọi là vợ anh nhắn tin cho tôi. Cô ta nói tôi là kẻ thứ ba trơ trẽn và yêu cầu gặp mặt. Ban đầu tôi cũng có chút sợ hãi nhưng bản tính hiếu thắng khiến tôi quyết tâm chiến đấu đến cùng.

Không từ mọi 'thủ đoạn' để cưới được chồng như ý, đêm tân hôn anh liên tục nhận được điện thoại, tôi ‘tra khảo’ thì cay đắng ê chề trước lời thú nhận của anh - Ảnh 2

Vì quá yêu anh, tôi cam tâm làm người thứ ba, quyết định gặp chính thất ba mặt một lời. Tôi không ngại nói rằng mình quá yêu anh và anh cũng yêu tôi, tôi nhất định sẽ cướp người đàn ông này khỏi tay chị ta. Còn anh, anh van xin tôi tha thứ cho anh nhưng cũng khẳng định mình rất yêu tôi và đã không còn tình cảm với vợ, có chăng đó chỉ là trách nhiệm. Anh xin tôi cho anh thời gian để làm thủ tục ly hôn.

Ngày anh ly hôn, anh gọi cho tôi báo mọi việc đã xong. Vợ anh cũng không quên nhắn tin chúc tôi hạnh phúc, không hiểu đó là sự tử tế hay chỉ là hành động mỉa mai. Cô ta yêu cầu anh chuyển cho cô ta 200 triệu thì mới ly hôn và khi anh đang do dự, chính tôi đã ra tay làm việc đó. Bởi tôi muốn nhanh chóng giải quyết mối quan hệ này và muốn chứng minh, mình đã chiến thắng.

Không từ mọi 'thủ đoạn' để cưới được chồng như ý, đêm tân hôn anh liên tục nhận được điện thoại, tôi ‘tra khảo’ thì cay đắng ê chề trước lời thú nhận của anh - Ảnh 3

Chính đêm tân hôn ấy, anh liên tục nhận điện thoại. Anh ấp úng sau khi bị tôi tra khảo và cuối cũng phải thú nhận, anh đang mang một khoản nợ lớn gần 2 tỉ. Nếu không trả thì anh sẽ bị đe dọa. Đây là khoản nợ đã đến kì hạn, chỉ còn ít ngày nữa thôi. 

Tôi bắt đầu nghi ngờ anh và tra hỏi số tiền đó. Hóa ra, anh đã ly hôn vợ từ lâu, vì nợ nần mà cấp trên mới sa thải anh và giờ trong tay anh không có gì ngoài cô vợ mới cưới. Số tiền 200 triệu thực chất là tiền bịt miệng cô bồ không tiết lộ mọi chuyện và phối hợp với anh để tôi sốt ruột, nhanh chóng tiến hành cuộc hôn nhân này.

Giờ đây, tôi bẽ bàng ngồi khóc trong nước mắt. Mấy chục năm tỉnh táo, kén chọn bao người cuối cùng lại bị một kẻ không ra gì lừa gạt. Một người vốn tự hào về mình biết bao không lẽ lại để cho thiên hạ chê cười. Nhưng giờ tôi thực sự không biết nên làm thế nào. Dù sao cũng đã lấy chồng, mang tiếng một đời chồng, gánh nợ cho anh thì không thể còn ly hôn thì đúng là quá bẽ bàng và nhục nhã.

Sau đêm tân hôn có thai, chồng biết tin lại lạnh nhạt thờ ơ, tôi gào lên bức xúc thì anh đủng đỉnh 'giáng' 1 câu khiến tôi kinh hãi tột cùng

Sau đêm tân hôn có thai, chồng biết tin lại lạnh nhạt thờ ơ, tôi gào lên bức xúc thì anh đủng đỉnh 'giáng' 1 câu khiến tôi kinh hãi tột cùng

Tôi hỏi anh không chào đón đứa con này hay sao thì chồng chỉ ậm ừ chẳng đáp lời. Thử hỏi có người bố nào mà lại như vậy? Căm hận quá, tôi tuyên bố ly hôn, ai ngờ vừa dứt lời, chồng đột ngột buông một câu sốc không tả nổi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 30 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 33 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 35 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 47 phút trước
Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau