Khổ cực đi sửa máy lạnh để kiếm thêm tiền, tôi suýt té ngã khi nhìn thấy người yêu bước ra từ xe của một người giàu có rồi cả hai đưa đẩy nhau vào khách sạn

Tâm sự 12/01/2023 18:56

Tôi yêu cô ấy nhưng phải thú nhận rằng tôi không thể cho cô những gì cô cần. Cũng vì vậy mà em sau lưng tôi đã dan díu cùng người đàn ông khác.

Tận mắt thấy người mình yêu đi vào nhà nghỉ với một người đàn ông luống tuổi, tôi vừa đau khổ, vừa tuyệt vọng. Tôi muốn nhanh chóng chấm dứt mối tình này nhưng không thể phủ nhận rằng tôi vẫn còn yêu.

Tôi với Vân yêu nhau được 2 năm rồi. Hồi đó, tôi còn học cao đẳng, vừa xin thêm làm bảo vệ ở một siêu thị. Vân thì làm nhân viên bán hàng ở siêu thị đó. Chúng tôi gặp gỡ, bén duyên và yêu thương nhau. 

Thời gian đầu yêu nhau, tôi và Vân rất hạnh phúc. Hầu như mỗi ngày, tôi luôn muốn đến siêu thị sớm hơn chút nữa để được gặp em, nhìn thấy nụ cười của em.

Khổ cực đi sửa máy lạnh để kiếm thêm tiền, tôi suýt té ngã khi nhìn thấy người yêu bước ra từ xe của một người giàu có rồi cả hai đưa đẩy nhau vào khách sạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhưng chuyện tình cảm của tôi với em cũng không mấy êm đẹp. Sau một thời gian yêu nhau, tôi mới biết, hoàn cảnh gia đình Vân rất khó khăn. Bố em lười lao động, thường xuyên rượu chè, cờ bạc, bạo hành gia đình. 

 

 

Chỉ một mình mẹ em tần tảo lo cho gia đình với gánh hàng xáo. Mỗi tháng tiền lương em kiếm được ngoài để chi tiêu cho bản thân, Vân còn phải gửi về quê để mẹ nuôi 2 em ăn học.

Nhiều buổi tối, tôi muốn rủ Vân đi chơi, em đều bảo bận làm thêm việc gia công ở nhà. Những dịp lễ, Tết, tôi muốn tặng quà hoặc đưa Vân đi chơi thì cô ấy đều bảo tôi nên quy quà ra tiền để cô ấy có thể mua được những gì mình muốn. 

Tôi yêu Vân thật lòng, cũng xác định sẽ tiến tới hôn nhân với cô ấy. Nhưng Vân chỉ bảo hiện giờ cả hai chúng tôi đều không có gì. Nếu giờ lấy nhau, con của chúng tôi sẽ khổ. Vì vậy, tôi hứa với Vân rằng trong thời gian tới, tôi sẽ phấn đấu để có công việc ổn định. Vân hứa là sẽ chờ tôi. Vậy mà...

Thời gian gần đây, mẹ Vân bị bệnh nặng, cần phải nhập viện điều trị. Hôm đó, Vân gọi điện với tôi, khóc như mưa và hỏi vay tôi 30 triệu để tạm ứng viện phí cho mẹ. Nhưng lúc đó, tôi chỉ có thể đưa cho nàng 10 triệu mà thôi. 

Thế rồi, sau ca mổ, mẹ Vân cũng ra phục hồi và được ra viện. Vân không chịu chia sẻ rằng cô ấy lấy số tiền lớn để đưa mẹ đi mổ ở đâu. Tôi hỏi thì em chỉ bảo vay của người bạn và sẽ trả dần mỗi tháng. Tôi đưa thêm cho Vân 2 triệu để trả nợ nhưng cô ấy không lấy.

Tôi hoàn thành khóa học điện tử, điện lạnh nên bắt đầu công việc sửa điều hòa. Trong mùa hè, nhu cầu sử dụng điều hòa của người dân gia tăng. Tôi cũng phải liên tục đi đến nhà khách hàng để sửa điều hòa. Có hôm, tôi làm việc đến tận 9-10 giờ đêm mới xong. 

 

Hôm đó, tôi đến một nhà nghỉ nằm sâu trong ngõ để sửa điều hòa. Khi đang oằn mình sửa điều hòa trên tầng 3 của nhà nghỉ giữa trời nắng nóng, tôi ngẩn người khi thấy Vân bước ra từ xe hơi của một người đàn ông luống tuổi. 

Nhìn thấy tôi, Vân cũng sượng trân nhưng nhanh chóng nắm tay người đàn ông đó đi vào phòng. Tôi vừa sửa điều hòa mà nước mắt cứ rơi. Người tôi yêu đã phản bội tôi. Tôi đau khổ tột cùng!

Khổ cực đi sửa máy lạnh để kiếm thêm tiền, tôi suýt té ngã khi nhìn thấy người yêu bước ra từ xe của một người giàu có rồi cả hai đưa đẩy nhau vào khách sạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tối hôm đó, Vân đến nhà tìm tôi, cô ấy ôm chầm lấy tôi và khóc lóc. Vân nói rằng đó là một vị khách hay đến mua hàng ở siêu thị và cảm mến Vân. Chính ông Vương- người đàn ông ấy đã giúp Vân có tiền cho mẹ em phẫu thuật. Ông ấy còn cho Vân rất nhiều tiền. 

Vân nói chỉ em cặp kè với ông ấy một thời gian ngắn nữa thôi. Khi nào, em có đủ tiền hoặc bị vợ ông ấy làm quá gắt, Vân sẽ chia tay để trở về với tôi. "Ông Vương đã có vợ và 3 đứa con rồi. Em biết em với ông ấy chẳng có tương lai gì. Anh phải tin em. Người em yêu và muốn cưới chỉ có một mình anh", Vân vừa nói với tôi vừa khóc.

Mấy hôm nay, tôi đau khổ, tự trách bản thân đến mức không thể tập trung làm việc gì. Tôi yêu Vân nhưng không thể lo cho em một cuộc sống đủ đầy nên Vân mới phải làm như vậy. Giờ tôi phải làm sao đây? Chấm dứt mọi chuyện với Vân hay nhẫn nại chờ cô ấy quay về bên tôi sau khi đã vét sạch tiền của bồ già?

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