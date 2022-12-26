Kết thúc đêm tân hôn ấm cúng bên chồng mới cưới, sáng sớm mở cửa, tôi ngã quỵ khi người phụ nữ gào khóc bên ngoài

Tâm sự 26/12/2022 11:39

Ngay khi vừa mở cửa, âm thanh khác lạ đã khiến tôi phải chú ý. Tôi nào ngờ trước mặt mình là người phụ nữ đãn có con.

Vui sướng vì lấy được cô vợ chẳng có điểm nào để chê, buổi sáng sau đêm tân hôn, nghe cuộc gọi đến máy vợ mà tôi kinh hãi

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Tôi và chồng nên duyên qua mai mối, sau vỏn vẹn 4 tháng quen biết, tìm hiểu. Gia đình tôi và nhà chồng đều có điều kiện nên đám cưới của chúng tôi rất linh đình. Đêm tân hôn cũng nồng nàn, cuồng nhiệt khiến tôi khá hài lòng.

Nhà chồng có người giúp việc, bố mẹ chồng hôm trước đã dặn dò tôi không cần dậy sớm, vì thế tôi và chồng cứ ôm nhau ngủ thoải mái. Sáng ra tôi giật mình tỉnh giấc khi nghe được tiếng phụ nữ gào khóc thảm thiết ngay ngoài cửa phòng tân hôn. Hốt hoảng ngồi dậy và mở cửa ra mà tôi chết đứng với cảnh tượng trước mắt.

Kết thúc đêm tân hôn ấm cúng bên chồng mới cưới, sáng sớm mở cửa, tôi ngã quỵ khi người phụ nữ gào khóc bên ngoài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngay ngoài cửa phòng, chị giúp việc đang lôi kéo một người phụ nữ trẻ, trên tay cô ta đang bế bé gái khoảng 1 tuổi. Tóc tai rũ rượi, nước mắt nhòe nhoẹt, cô ta vừa ngồi bệt xuống sàn không chịu đi vừa gào khóc: "Anh là đồ khốn nạn, đồ lừa đảo! Anh bỏ rơi mẹ con tôi để cưới vợ giàu...".

Chồng tôi lao ra, nhìn thấy cô ta thì mặt cắt không còn giọt máu. Anh quát tháo chị giúp việc tại sao để người lạ vào nhà rồi quay sang giải thích với tôi rằng chẳng quen biết gì mẹ con người phụ nữ kia. Chồng định túm cô ta ra ngoài nhưng tôi ngăn lại. Nhìn đứa bé có nhiều nét giống chồng, lại nghe lời than khóc của người phụ nữ đó, tôi đã đoán được phần nào câu chuyện phía sau.

 

Hóa ra cô ta chính là người yêu cũ của chồng tôi nhưng bố mẹ anh phản đối gay gắt vì nhà cô ta nghèo, gia cảnh phức tạp. Kể cả khi cô ta đã mang thai, họ vẫn không chấp nhận. Anh dỗ dành cô ta về quê sinh con, tiền nong anh gửi chu cấp đều đặn, hứa hẹn sẽ thuyết phục bố mẹ. Nhưng cuối cùng anh lại lừa dối cô ta để đi xem mắt rồi cưới tôi.

Cô ta ở quê mãi mới biết chuyện, lập tức bế con lên thành phố tìm người tình. Sáng nay bố mẹ chồng đã ra ngoài, chỉ có mình chị giúp việc dưới nhà nên không ngăn cản được cô ta. Bản thân cô ta từng về nhà anh chơi nên biết đường biết lối, lao thẳng lên phòng anh mà gào khóc.

Chuyện đã rõ ràng, chồng tôi hứa hẹn sẽ giải quyết êm thấm mẹ con người phụ nữ kia, không để tôi phải bận lòng. Dù là thế thì tôi làm sao có thể coi như không có chuyện gì? Người chồng phụ tình bạc nghĩa như chồng tôi, liệu tôi có thể sống hạnh phúc bên anh ta? Hay chẳng may tôi khó khăn, nghèo hèn, anh ta cũng bỏ tôi mà đi như đã từng lừa dối người cũ? Tôi nên làm gì đây? Có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này?

 

 

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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