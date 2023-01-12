Đi trực ca đêm bỗng nghe tin vợ gặp nạn, về tới nhà tôi bủn rủn tay chân khi thấy em không mảnh vải che thân, nằm sõng soài bên một người lạ mặt

Tâm sự 12/01/2023 19:53

Vợ tôi hiện lo phần nội trợ, còn tôi sẽ lo kiếm tiền, nhưng tôi thấy bình thường, không có gì đáng lo. Tuy nhiên, rảnh rỗi sinh nông nổi, vợ tôi lại làm ra việc không thể tha thứ này sau lưng tôi.

Do tình hình kinh tế khó khăn chung nên vợ tôi bị mất việc cách đây 4 tháng. Cô ấy đành ở nhà cơm nước nội trợ,, một mình tôi đi làm. Hai vợ chồng chưa có con nên vợ ở nhà vẫn rất thảnh thơi. Thôi coi như nhân dịp này nghỉ ngơi một thời gian, ít nữa thì xin việc đi làm lại cũng được.

Việc của tôi khá vất vả, thường phải trực đêm. Những đêm vắng nhà, tôi dặn vợ rủ cô bạn thân sang ngủ cùng nhưng vợ luôn nói tôi không cần lo. Thấy vợ tự lập và cứng cỏi, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đi trực ca đêm bỗng nghe tin vợ gặp nạn, về tới nhà tôi bủn rủn tay chân khi thấy em không mảnh vải che thân, nằm sõng soài bên một người lạ mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm ấy đang trực đêm thì tôi bỗng nhận được cuộc điện thoại từ chị hàng xóm. Vừa nhấn nút nghe, tôi giật nảy mình khi chị ấy gào thét ở đầu dây bên kia: “Mày đi làm đêm hả em? Mau về nhà cứu vợ đi, nó sắp chết rồi đây này”.

 

Tôi chưa kịp trả lời thì chị ấy đã dập máy. Cuống quýt sắp xếp công việc, tôi phi như bay về xem chuyện gì xảy ra với vợ. Trong đầu còn tưởng tượng ra đủ mọi khả năng có thể xảy ra, như cháy nổ, hỏa hoạn hoặc có trộm đột nhập vào nhà cũng nên. Nhưng khi về đến xóm trọ thì cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi phải hóa đá.

Giữa đêm hôm vợ tôi lại trần trụi không mảnh vải che thân nằm co quắp trên nền đất. Cũng may tối đó mọi người trong xóm trọ về gần hết vì cuối tuần, chỉ còn lác đác 2,3 người ở lại. Tôi lao đến định đỡ cô ấy dậy thì bị một người phụ nữ chặn lại. Chị ta chỉ thẳng mặt tôi mắng xơi xơi: “Mày là chồng của nó phải không? Làm thằng đàn ông mà không biết dạy vợ, để nó đi tằng tịu với chồng người khác à?”.

Tôi sốc nặng không nói nên lời. Vậy ra vợ tôi bị đánh ghen chứ không phải cô ấy gặp tai nạn nguy hiểm gì. Người phụ nữ hùng hổ ấy chính là vợ gã bán thịt lợn ngoài chợ, vợ tôi trong những lần đi chợ đã quen biết rồi lén lút qua lại với gã ta từ bao giờ. 

Hôm nay vợ gã bán thịt lợn đưa con về ngoại chơi, còn tôi thì đi trực đêm. Đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, hai kẻ ấy lập tức nhấm nháy hú hí với nhau nhưng thực tế vợ gã bán thịt đã nghi ngờ và cố tình nói dối để theo dõi chồng. Ai ngờ bắt quả tang được ngay. 

Nhìn người phụ nữ đầu gối tay ấp với mình nằm co quắp trên nền đất trong bộ dạng thảm hại ấy mà tôi cũng không đành lòng. Tôi lấy áo choàng cho cô ấy rồi dẫn vào nhà.

Đi trực ca đêm bỗng nghe tin vợ gặp nạn, về tới nhà tôi bủn rủn tay chân khi thấy em không mảnh vải che thân, nằm sõng soài bên một người lạ mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không thể hiểu nổi tại sao vợ lại làm vậy. Tôi đã làm sai điều gì? Tôi đối xử với cô ấy còn chưa đủ tốt? Chuyện ân ái của vợ chồng tôi cũng rất mặn nồng chứ tôi chẳng hề kém cỏi yếu ớt gì. Chúng tôi mới cưới nhau được 2 năm thôi, sau hơn 1 năm yêu nhau, tình cảm vẫn còn rất nồng nàn. Gã bán thịt kia lúc tôi về thì đã tháo chạy, bỏ lại vợ và bồ đánh nhau. Lẽ nào gã ta có ngoại hình thu hút lắm, nên vợ tôi mới dễ dàng ngã gục? 

Xưa nay tôi tưởng chỉ đàn ông mới ham hố "của lạ", hóa ra phụ nữ cũng rất thèm thuồng chồng người khác hay sao? Từ trước đến nay tôi vẫn nghĩ vợ mình ngoan hiền, đoan chính, ai mà ngờ có ngày tôi lại phải cay đắng chứng kiến cảnh tượng cô ấy bị đánh ghen tơi tả tới mức đó. 

Vợ sụp xuống chân tôi cầu xin tha thứ, khẳng định rằng cô ấy yếu lòng nên mới làm vậy chứ thực ra không có tình cảm gì với gã bán thịt kia. Tôi chỉ biết cười nhạt, chuyện đã đến nông nỗi này, cô ấy còn nghĩ chúng tôi có cơ hội tiếp tục chung sống hay sao? Dù là vì lý do gì mà cô ấy phản bội tôi nhưng ngoại tình vẫn là ngoại tình, chẳng có gì có thể bào chữa được cả! 

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