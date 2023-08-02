Đi công tác về nghe con gái kể bố thường 'tắm' giúp cô giúp việc mà điếng người, 1 hôm lén về nhà rình mò thì phát giác sự thật đắng lòng

Tâm sự 02/08/2023 09:21

Từ ngày lấy chồng, Ánh mới cảm nhận hết được nỗi khổ của người phụ nữ, cũng đi làm mỗi ngày 8 tiếng nhưng về đến nhà là cơm nước, giặt giũ và hàng trăm thứ việc không tên khác.

Ánh có 1 ông chồng thấu hiểu và thông cảm, vì thế sau khi cô sinh con, anh đã cho cô thuê ô sin để đỡ đần việc nhà.

Tuy vậy, giải quyết được việc này thì việc khác lại đến. Khi tìm người giúp việc, Ánh nghe các chị em nói nên thuê người lớn tuổi 1 chút thì sẽ không phải lo lắng chuyện chồng tòng teng với ô sin. Ánh làm theo, nhưng đã qua mấy lượt người giúp việc lớn tuổi, Ánh đều không hài lòng vì họ quá chậm chạp lại hay đau ốm.

Cuối cùng, Ánh cũng đành thuê 1 cô gái 20 tuổi ở quê lên, biết cô bé là người hiền lành, ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó nên Ánh vô cùng yên tâm. Hơn nữa, cô cũng đặt niềm tin tuyệt đối vào chồng.

Từ ngày có cô giúp việc, mọi việc trong nhà đều được chu toàn, thấy cô gái chăm chỉ nên Ánh thường xuyên thưởng tiền hoặc mua quần áo cho cô ta.

Cho đến tuần trước, Ánh phải đi công tác miền Nam 4 ngày, vì công việc quá gấp nên cô chỉ kịp báo với chồng 1 tiếng rồi đi luôn.

Đi công tác về nghe con gái kể bố thường 'tắm' giúp cô giúp việc mà điếng người, 1 hôm lén về nhà rình mò thì phát giác sự thật đắng lòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng ngày về, Ánh thấy con gái nhỏ đang chơi 1 mình trong nhà, cô ô sin thì đi chợ còn chồng đang ở cơ quan. Vừa nhìn thấy mẹ, con gái đã lao tới ôm chầm cô rồi bỗng nhiên giơ 2 triệu ra khoe:

- Mẹ ơi, con có nhiều tiền chưa này.

Ánh ngạc nhiên:

- Ở đâu mà con có số tiền này? Hay con lấy cắp của bố hả?

Đứa bé nghe mẹ nói thế thì khóc:

- Không, tiền của con mà, con không lấy của ai cả.

-Nói, nhanh lên, không mẹ cho ăn đòn bây giờ.

Đứa con gái lau nước mắt rồi trả lời:

- Đó là, mỗi lần bố tắm cho chị ô sin đều cho con 500 ngàn dể đi chơi, con không ăn cắp mà mẹ.

Ánh nghe xong thì choáng váng ngồi sụp xuống đất, đứa con gái thì cứ lay lay mẹ:

- Mẹ, mẹ làm sao thế?

Ánh hiểu ra mọi chuyện nhưng vừa lúc còn đang sốc nặng thì cô ô sin về tới nhà, Ánh không lao vào đánh ghen mà vẫn mỉm cười trò chuyện bình thường 

Cho đến tối hôm đó, Ánh thấy chồng về nhà với vẻ mặt mệt mỏi, anh nói:

- Mấy hôm em đi anh cũng tăng ca ở công ty suốt không có thời gian về nhà, may mà có con bé giúp việc không chắc chết.

Ánh nhướn mày rồi cười:

- Hôm nay em bế con sang mẹ đẻ ngủ, có món quà mua trong kia định đưa cho mẹ, anh ở nhà cứ ngủ đi nhé.

Chồng Ánh nghe vậy vội gật đầu. Nhưng đúng như dự đoán, Ánh vừa đi khỏi thì anh ta lao ngay vào phòng ô sin:

- May quá, con mái già lại đi rồi, em chiều anh nữa nhé.

2 người lăn lội trong phòng được hơn 5 phút thì Ánh đạp cửa xông vào. Thấy cô, cả chồng và ô sin đều như chết lặng:

- Em…sao em..lại..về?

Đi công tác về nghe con gái kể bố thường 'tắm' giúp cô giúp việc mà điếng người, 1 hôm lén về nhà rình mò thì phát giác sự thật đắng lòng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ánh không nói chỉ đi đến sau bình hoa lấy chiếc máy quay đặt sẵn từ lúc nào dơ lên nói:

- Tôi sẽ tung clip này lên mạng, để xem người ta sẽ cười vào mặt anh như thế nào, khốn nạn!

Nói rồi cô quay sang ô sin:

- Tưởng mày ngoan ngoãn thế nào, hóa ra cũng là loại đàn bà chẳng ra gì, tao mang cái này cho cả làng mày ở quê xem nhé!

Chồng Ánh và ô sin đồng loạt quỳ xuống cầu xin năn nỉ nhưng Ánh bơ đi bỏ sang nhà mẹ đẻ, còn chồng cô cũng hốt hoảng đi theo quỳ trước cổng từ đêm đến sáng để xin vợ tha thứ. Nhưng Ánh phải làm gì đây, có nên tha thứ cho anh ta lần này hay không?

Cưới nhau cả tháng chồng vẫn thờ ơ, vợ trẻ cố tình diện váy áo quyến rũ, để rồi 'ngây người' trước di ảnh giống mình như đúc trong căn phòng khoá kín

Cưới nhau cả tháng chồng vẫn thờ ơ, vợ trẻ cố tình diện váy áo quyến rũ, để rồi 'ngây người' trước di ảnh giống mình như đúc trong căn phòng khoá kín

Tôi không biết mình đã làm sai chuyện gì, tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tại sao người tôi yêu lại không có bất kỳ cảm xúc nào khi ở gần tôi?

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva Tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân góc hôn nhân tâm sự tình yêu chuyện hôn nhân chuyện vợ chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Tâm sự Eva 1 giờ 11 phút trước
Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 1 giờ 26 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Video 1 giờ 56 phút trước
Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật