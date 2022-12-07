Bố mẹ đôi bên rất ủng hộ hai con. Bởi gia đình nội ngoại môn đăng hộ đối, cũng biết tới mối quan hệ này từ lâu. Nhưng như P đã nói, X quá bình thản, dường như anh chưa sẵn sàng để làm chồng P. Trước đó trong thời gian hai đứa yêu nhau, đôi khi cũng xảy ra lục đục, cãi vã. Mỗi lần mâu thuẫn, X hay lựa chọn im lặng rồi không liên lạc. P còn biết anh hay gặp gỡ bạn bè, đi uống một chút đồ cồn, đi nhậu. Thi thoảng X sẽ gặp những cậu bạn, nhưng cũng có lúc X tìm đến những cô gái khác.

Vì P có em bé trong bụng nên đám cưới giữa P và X diễn ra sớm hơn dự kiến. Thực ra trước đó, X chưa từng đả động tới vấn đề về chung một nhà, xây dựng hạnh phúc gia đình. Bản thân P khá sốt ruột, yêu nhau hơn 3 năm trời rồi, cả hai đứa cũng chuẩn bị bước sang tuổi 28, 29, không còn trẻ trung gì nữa. Sự bình thản tới mức đáng sợ của X làm P dần như trở thành người khác, P rất muốn chiếm hữu anh ấy và "chốt hạ". Thời điểm X biết P mang bầu, anh cũng thực sự bất ngờ, P nhìn thấy trong ánh mắt anh có chút tiếc nuối. Song nhờ "cứng rắn", cuối cùng P đã "dụ dỗ" anh ấy để trở thành chồng của P.

Ngay từ lúc nhận được tin mình mang thai, P đã mau chóng chuẩn bị cho một lễ cưới trọn vẹn. Biết là năm nay tình hình dịch bệnh căng thẳng cũng không thể tổ chức rầm rộ được, nên P chỉ hi vọng mọi thứ diễn ra suôn sẻ. P cũng không có quá nhiều bạn bè, vậy nên tổ chức một cách ấm cúng là lựa chọn thích hợp.

P cũng biết ghen, biết giận hờn. Mỗi lần như vậy, P sẽ tìm bằng được X để nói chuyện, giải quyết cho ra nhẽ. P không muốn những mâu thuẫn tích tụ và tới một thời điểm sẽ tạo nên giọt nước tràn ly. Thậm chí, P còn thẳng tay lấy máy của X và chặn những mối quan hệ ngoài luồng, dạng "vệ tinh" vây xung quanh anh. P thật sự không muốn đánh mất người đàn ông quá tuyệt vời này.

Cuối cùng cũng tới ngày trọng đại trong cuộc đời P. Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, tâm thế của P cũng rất thoải mái. Tưởng chừng sau đám cưới, một khởi đầu mới sẽ mở ra. Nhưng P không thể ngờ được rằng chính trong ngày quan trọng ấy, chồng P đã nói ra những lời vô cùng đáng sợ.

Ngày cưới, vì có quá nhiều việc nên P cũng không thể kiểm soát chu toàn tất cả. Tới dự đám cưới của N - một cô bạn thân của P. N cũng là bạn của chồng P nhưng đối với P thì thân thiết hơn. Khi đám cưới đã xong xuôi, N mới nhắn tin với P, nói là "Tao cần phải kể cho mày biết chuyện này, nếu không thì sẽ vô cùng áy náy, day dứt".

Ban đầu P cứ nghĩ không có gì nghiêm trọng, và rồi N kể tường tận sự việc. Thì ra hôm ấy có một nhóm bạn khác của chồng P cũng tới dự đám cưới. N đứng ở góc khuất, nhìn thấy chồng P nói chuyện với một người phụ nữ lạ. Cô bạn thân còn nhấn mạnh: "Tao chưa bao giờ thấy người này cả, lạ lắm!"

Chưa hết, N còn nghe được câu nói lả lơi của người kia: "Anh lấy vợ rồi thì em buồn quá, nhưng nhớ khi nào cãi nhau lại đi nhậu nhẹt thâu đêm nha!"

Đặc biệt, N còn nhấn mạnh khẩu khí giữa hai người họ không giống đang đùa mà kiểu lén lút, vụng trộm hơn. P nghe chuyện xong, liền cảm ơn bạn thân vì đã kể mình nghe. Trong lòng P không còn thấy thoải mái được nữa, P lập tức nhìn sang chồng mình. Anh ấy cứ ngồi bấm điện thoại và cười mỉm. Một chút hoang mang dấy lên, liệu sau này anh có phản bội P hay không? Và sau lưng của P, liệu rằng X có đang qua lại với những người phụ nữ khác. Giờ đây, P chỉ biết hi vọng đứa bé ra đời bình an suôn sẻ, để biết đâu tình cảm hai vợ chồng khăng khít như thời mới yêu. Có như vậy thì P mới yên tâm được.

Ảnh minh họa

Chồng P là người đàn ông đạo mạo, chững chạc, chỉ e là anh ấy sớm muộn cũng bị những kẻ gian xảo khác dụ dỗ, lợi dụng. P hiện tại là vợ anh ấy, và sẽ chiến đấu tới cùng để bảo vệ hạnh phúc gia đình...