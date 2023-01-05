Hồ hởi vì công việc được san sẻ, ngày nọ tôi thất kinh khi phát hiện thân thế của người giúp việc mà chồng dẫn về

Tôi có mượn laptop của chồng để làm việc. Vì tò mò, tôi mới vào phần ảnh lưu trữ của chồng để xem những ảnh thời bé của anh.

Trước khi kết hôn với tôi, chồng đã từng có một mối tình sâu đậm. Mặc dù sau đó hai người chia tay nhưng anh và cô gái ấy đã có với nhau một đứa con. Có thể vì nỗi khổ nào đó nên sinh con xong, cô ấy để con cho chồng tôi nuôi rồi bặt vô âm tín. Tôi rất trân trọng chồng mình, bởi anh là người có trách nhiệm. Chính vì thế, khi đến với nhau và biết con anh đã được 3 tuổi, tôi vẫn chấp nhận và dặn lòng sẽ thương thằng bé như con đẻ. Ngay cả khi sinh thêm con, tôi vẫn chưa bao giờ có sự phân biệt giữa hai đứa.

Đợt này chồng tôi nói công việc của anh quá bận, không thể phụ giúp tôi dạy con học và làm việc nhà nên đã đề xuất thuê người giúp việc. Khi tôi chưa kịp tìm thì chồng bảo có người quen của mẹ chồng đang thất nghiệp, để anh gọi lên làm thử ít hôm. Tôi hỏi mẹ chồng thì bà bảo đó là con gái một người bạn của mình, vì thế, tôi đồng ý để cô ấy đến nhà sống. Ảnh minh họa: Internet Quả thật, cô gái này còn trẻ nhưng nhanh nhẹn và được việc lắm. Nhiều hôm con tôi ốm, cô ấy có thể thức cả đêm để trông nom mà không than vãn câu nào. Cảm kích trước những gì người giúp việc thể hiện, dù cô ấy mới làm được 2 tháng, tôi vẫn nói với chồng rằng Tết sẽ thưởng nguyên một tháng lương.

Chuyện là cách đây vài hôm, tôi có mượn laptop của chồng để làm việc. Vì tò mò, tôi mới vào phần ảnh lưu trữ của chồng để xem những ảnh thời bé của anh. Và rồi đúng lúc ấy, tôi lại thấy chồng mình và cô giúp việc chụp với nhau rất tình tứ, trông họ giống người yêu hơn là người quen. Bức ảnh được chụp cách đây gần 10 năm khiến tôi rất nghi ngờ. Ngay hôm đó, tôi đã hỏi chồng về mối quan hệ này. Sau một hồi vòng vo, chồng tôi thừa nhận cô ấy không phải họ hàng xa mà là người yêu cũ của anh. Vì nhớ con và muốn được ở gần con nhưng không muốn xáo trộn cuộc sống của thằng bé, cô ấy mới đến nhà tôi sống với vai trò người giúp việc. Tuy nhiên, khi chuyện vỡ lở, tôi đã yêu cầu người yêu cũ của chồng nghỉ việc và ra khỏi nhà. Về phía mình, tôi luôn thương con riêng của chồng như con ruột nên không muốn trả về với mẹ đẻ. Tuy nhiên, cùng là phụ nữ, tôi hiểu cô ấy có những nỗi khổ khó nói nên mới xa con mấy năm trời như vậy. Theo mọi người, tôi có nên nói hết cho con nghe để đứa bé có tình yêu của cả hai người mẹ không? Và phải làm gì nếu chồng tôi và người yêu cũ mập mờ với nhau?

Chị chồng đưa người yêu về ra mắt, tôi run rẩy, mất ăn mất ngủ khi nhận ra người đàn ông ấy Chị chồng tuyên bố sẽ đưa chồng sắp cưới về nhà ra mắt. Vì thế cả nhà tôi cũng làm cơm tươm tất đón tiếp. Vừa nhìn thấy người đàn ông sánh vai với chị mà tôi đã choáng váng.

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