Hí hửng lấy chồng đại gia dù không biết mặt, đêm tân hôn đang mãn nguyện chờ chú rể, cô dâu phải hoảng hồn tông cửa bỏ chạy khi thấy điều ấy

Tâm sự 31/07/2023 15:41

Không ngờ, đến ngày cưới, vị đại gia của Trúc vẫn chưa xuất hiện. Anh ấy nói vì công việc nên trễ chuyến bay.

Trúc có ngoại hình ưa nhìn, lại tốt nghiệp đại học nên đặt mục tiêu phải lấy chồng đại gia, hoặc ít nhất là lấy đàn ông tài giỏi thành đạt. Quyết tâm theo đuổi mục tiêu này nên đến năm 27 tuổi, Trúc vẫn độc thân. Bạn bè xung quanh Trúc đã có chồng con, họ khuyên cô đừng cầu toàn đòi hỏi, phụ nữ đẹp mấy cũng có thời. Nhưng Trúc mặc kệ, cô không tin người ưu tú như mình lại không lấy chồng giàu có được.

 

Sau đó có người quen mai mối cho Trúc lấy chồng Việt kiều. Họ nói người này tuy từng ly hôn nhưng rất giàu có, lại thành đạt với 2 công ty lớn. Nghe thế, Trúc liền nuôi hy vọng. Cô nhắn tin, trò chuyện với vị đại gia này, khi nhìn thấy anh đẹp trai phong độ qua màn hình điện thoại gọi điện thì cô càng vừa ý.

Hí hửng lấy chồng đại gia dù không biết mặt, đêm tân hôn đang mãn nguyện chờ chú rể, cô dâu phải hoảng hồn tông cửa bỏ chạy khi thấy điều ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau một thời gian yêu đương qua mạng thì vị đại gia kia cầu hôn, Trúc vui mừng đồng ý. Cô đồng ý để anh lo hết thủ tục kết hôn rồi rước cô sang nước ngoài. Dù vậy, anh ấy nói chưa thể về nước để làm đám cưới cùng cô. Trúc tỏ ra hiểu chuyện thông cảm cho chồng tương lai, một mình chuẩn bị tổ chức đám cưới. Mọi chi tiêu, sắm sửa cho lễ cưới đều được vị đại gia kia trả không tiếc tiền. Tài khoản của Trúc tăng vèo lên con số khiến cô há hốc kinh ngạc. Trúc hài lòng nghĩ, phải lấy chồng giàu thế này thì cả đời cô mới ấm êm được.

 

Không ngờ, đến ngày cưới, vị đại gia của Trúc vẫn chưa xuất hiện. Anh ấy nói vì công việc nên trễ chuyến bay. Trúc dù tủi thân khi đám cưới không có chú rể nhưng vẫn thấy tự hào khi đeo vàng đầy cổ khiến ai cũng xuýt xoa lấy chồng đại gia thật sướng.

 

Hí hửng lấy chồng đại gia dù không biết mặt, đêm tân hôn đang mãn nguyện chờ chú rể, cô dâu phải hoảng hồn tông cửa bỏ chạy khi thấy điều ấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đám cưới kết thúc, Trúc được tài xế đưa về biệt thự sang trọng. Đêm tân hôn, Trúc ngồi đợi chú rể về. Đến đêm khuya, có người mở cửa, Trúc hồi nộp đợi khoảnh khắc vợ chồng gặp nhau. Nhưng khi đèn được bật lên thì Trúc hoảng hồn tái mặt.

Người đàn ông đang đứng giữa phòng không phải là người phong độ, đẹp trai mà cô thường xuyên nói chuyện cùng. Chồng cô bây giờ là một lão già U60, mặt mày nhăn nhúm, đọc tóc bạc trắng. Thấy Trúc hoảng hốt định la lên thất thanh thì ông ta vội nói:

“Anh là chồng em đây. Vì sợ em chê anh già nên anh phải mướn người để gọi video call với em. Nhưng anh mới là người nhắn tin với em mỗi ngày. Giờ mình là vợ chồng rồi, em phải chấp nhận anh”.

Trúc kinh sợ tột cùng, cô tông cửa lao thẳng ra khỏi phòng tân hôn. Với Trúc, đó là đêm tân hôn kinh hoàng nhất cô từng trải qua. Dù sau này cô đã đơn phương ly hôn chồng nhưng cô vẫn còn thấy sợ hãi, vì mê giàu sang mà cô bị lừa đau đớn, nhém chút nữa là cả đời phải hối hận.

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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