Hết hồn với màn 'bật' chồng đầy dứt khoát và lạnh lùng đến nỗi có thể 'cứu vãn' cả một cuộc hôn nhân

Tâm sự 21/02/2023 18:18

Cuộc sống của chúng tôi cứ vậy trôi qua, không cãi vã, không lãng mạn, sến sẩm. Tôi vẫn có hoa và quà trong mỗi dịp đặc biệt, đa phần là của bên chuyển phát nhanh, mọi thứ rất yên bình nhưng được nhiều người ghen tị.

Tôi vừa trải qua giai đoạn có thể nói là khó khăn nhất của hôn nhân. Tôi thấy người ta nói sau khi cưới thời điểm chưa có con là tình cảm vợ chồng vui vẻ nhất. Vì sinh con rồi phụ nữ sẽ có nhiều mối quan tâm hơn là yêu chồng. Nhưng đối với chúng tôi khoảng thời gian ấy thật là kinh khủng.

 

Công việc của tôi khá bận rộn, anh ấy cũng không kém. Thậm chí cưới xong chúng tôi còn chẳng có thời gian mà đi trăng mật. Đã gần 2 năm trôi qua, hết mẹ chồng đến mẹ đẻ tâm sự nhỏ to, gặng hỏi vì sao tôi vẫn chưa có bầu, tôi đành thật thà mà khai rằng: 'Mẹ nhìn xem chồng con đi công tác suốt, lúc anh ấy ở nhà thì toàn là ngày đầu và cuối chu kì kinh của con, sao mà thụ thai được'. Nghe có buồn cười không cơ chứ? Buồn cười một cách thảm hại như thế đấy!

Cuộc sống của chúng tôi cứ vậy trôi qua, không cãi vã, không lãng mạn, sến sẩm. Tôi vẫn có hoa và quà trong mỗi dịp đặc biệt, đa phần là của bên chuyển phát nhanh, mọi thứ rất yên bình nhưng được nhiều người ghen tị.

Thế rồi sau lần tôi bị sảy thai vì quá mệt mỏi và kiệt sức, chồng tôi chỉ ở nhà với vợ được đúng 2 tiếng, anh ấy lại đi công tác nước ngoài. 3 ngày sau chồng trở về, mua cho tôi cả núi thuốc bổ và váy áo hàng hiệu nhưng tôi đáp lại tâm ý của anh ấy bằng sự lạnh lùng: 'Anh còn yêu em không?'.

Anh ấy nhìn tôi đăm chiêu rồi phá lên cười: 'Yêu, yêu chứ, không yêu em mà anh lao vào kiếm tiền mua nhà mua xe cho em thế này à?'. Tôi nhìn anh, sự tự tin của anh đột nhiên làm tôi phát ngán. Tôi đưa tờ đơn ra và vẫn bộ mặt vô cảm ấy: 'Ly hôn đi! Em mệt quá rồi!'.

Hết hồn với màn 'bật' chồng đầy dứt khoát và lạnh lùng đến nỗi có thể 'cứu vãn' cả một cuộc hôn nhân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong căn nhà 115m vuông, đột nhiên chúng tôi lạc lõng đến lạ. Tôi không biết mình vừa nói cái gì nhưng cuộc hôn nhân này, tôi không cần nữa.

Không hỏi lý do, không bực tức gì, anh ấy thở dài rồi kéo tay tôi đề nghị: 'Được, vậy chúng ta có thể đi Sapa 2 ngày rồi về anh sẽ kí được không? Mọi thứ anh đặt hết rồi, vì chúng ta chưa từng có kì nghỉ trăng mật, anh nợ em quá nhiều...'. Tôi miễn cưỡng đồng ý như một ân huệ cuối cùng mà tôi dành cho người đàn ông vô tâm ấy.

Tôi đã đi Sapa rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên đi với người mình yêu. Cái lạnh buốt, một chút mưa, một chút sương mù lại làm tôi dễ chịu đến lạ. Chúng tôi y như một cặp tình nhân vui đùa, chụp ảnh cho nhau, cùng nhau uống một tách trà, ăn một củ khoai nướng... cảm giác cực kì thoải mái.

Rồi đột nhiên tôi bắt đầu để ý những cử chỉ rất nhỏ của anh, đoạn đường núi quanh co, anh luôn đi bên ngoài, lúc có mưa mà đi bộ xuống dốc anh sẽ cõng vợ. Rồi cả những lúc anh hốt hoảng vì tôi kêu đau chỗ nọ, xước chỗ kia... Khi đi ăn, tôi chưa nói gọi món gì anh đã nhanh nhẹn: 'Đừng bỏ ớt và không mì chính em nhé' hay 'Cam ấm ít đường, cho vợ anh một chút quế nhé đừng bỏ trà vào, cô ấy mất ngủ'... Anh bắt đầu lại là anh của những ngày tôi mới gặp: ân cần, quan tâm, chu đáo.

 

Chúng tôi trở về sau kì nghỉ với không khí bớt căng thẳng hơn. Trên đường đi chúng tôi gặp một vụ tai nạn, nghe nói là một cặp đôi đi chụp ảnh cưới. Tôi bất giác nhìn anh mà buột miệng: 'Tội quá, họ còn chưa được đeo nhẫn cưới cho nhau'. Chúng tôi không nói câu nào kể từ lúc nhìn thấy sự việc đau lòng đó. Tôi mệt thiếp đi trong vòng tay anh...

'Anh nghỉ việc rồi, anh sẽ bắt đầu một công việc mới có thời gian cho gia đình hơn', đó là câu đầu tiên chồng tôi nói khi về tới nhà. Anh ấy ôm tôi vào lòng rồi thổn thức: 'Quá nhiều tham vọng đã chôn vùi tình yêu của anh dành cho em. Nhưng nó vẫn ở trong tim, không chạy đi đâu cả. Anh xin lỗi, anh không muốn mất đi rồi mới biết trân trọng. Anh không muốn một ngày nào đó chúng ta cũng gặp phải điều bất trắc mà chưa kịp nói yêu nhau, chưa kịp làm cho nhau những điều bình thường nhất của mọi cặp vợ chồng. Lá đơn này, anh xé được không em?'.

Mẹ bạn trai sang nhà chửi rủa 'Chị dạy lại con gái hộ em với' nhưng màn đối đáp của nhà gái lại đảo ngược tình thế ngoạn mục

Mẹ bạn trai sang nhà chửi rủa 'Chị dạy lại con gái hộ em với' nhưng màn đối đáp của nhà gái lại đảo ngược tình thế ngoạn mục

Trải qua đổ vỡ hôn nhân, Liên một mình nuôi con nhỏ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sang đầu năm tới cô sẽ lên xe hoa về nhà chồng, bước vào cuộc hôn nhân thứ hai.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 55 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 58 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 5 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 1 giờ 53 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường