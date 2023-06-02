Háo hức chuẩn bị 'động phòng' với cô vợ nóng bỏng, vừa cởi áo thì cô ấy la lên 1 tiếng rồi ngất lịm đi, bác sĩ phán một câu khiến tôi tím tái mặt mày

Tôi nghĩ cũng đúng thôi, tất bật tiếp khách mấy ngày, tôi là đàn ông còn oải huống hồ phụ nữ. Thế rồi đợi một lúc chẳng thấy vợ ra ngoài, tôi đạp cửa xông vào thì thấy cô ấy nằm bất tỉnh trên sàn. Cuống quá, tôi vội vàng gọi cấp cứu.

Tôi vừa kết hôn, đêm nay cũng chính là đêm tân hôn của tôi. Bạn bè rồi người thân, có khi tưởng vợ chồng tôi đang ôm nhau nằm phòng điều hòa mát rượi. Có ai ngờ ngay lúc này đây, vợ tôi đang trong phòng bệnh còn tôi ngồi ngoài hành lang, chẳng biết tí nữa cô ấy tỉnh chúng tôi sẽ nói gì. Từ trước đến giờ, tôi luôn tôn trọng vợ tuyệt đối. Đàn ông khi yêu, ai cũng có những nhu cầu nhất định. Còn tôi không cần biết cô ấy đã thành đàn bà hay chưa, vẫn cương quyết giữ gìn đến đêm tân hôn. Kể ra với bạn tôi, chúng nó còn nguýt dài: “Thời giờ ông chẳng xơi thì có thằng khác. Đằng này đã xác định cưới rồi, trước hay sau có quan trọng gì”.

Nhưng tôi vẫn không hề đụng chạm đến vợ, vẫn muốn giữ gìn cho cô ấy đến đêm tân hôn. Sau khi ở chỗ tổ chức tiệc cưới về, vợ tôi bảo mệt nên đi tắm rồi ngủ. Tôi nghĩ cũng đúng thôi, tất bật tiếp khách mấy ngày, tôi là đàn ông còn oải huống hồ phụ nữ. Thế rồi đợi một lúc chẳng thấy vợ ra ngoài, tôi đạp cửa xông vào thì thấy cô ấy nằm bất tỉnh trên sàn. Cuống quá, tôi vội vàng gọi cấp cứu.

Ảnh minh họa: Internet Lúc đầu tôi cứ nghĩ do vợ suy nhược cơ thể, nào ngờ bác sĩ gọi tôi vào, niềm nở thông báo: “Chúc mừng anh nhé, vợ anh có bầu được 2 tháng rồi. Anh chịu khó về nhà chăm sóc vợ, thời gian này hạn chế làm việc nặng và sinh hoạt vợ chồng”.

Sau đó ông ấy nói gì tôi cũng chẳng còn nhớ nữa. Vì trong đầu tôi khi ấy là cả đống câu hỏi. Rõ ràng tôi và vợ chưa làm gì, tại sao cô ấy lại chửa được. Tôi còn xin bác sĩ khám lại, hay kiểm tra xem có nhầm không. Ông ấy bèn đưa tôi tờ xét nghiệm máu rồi chỉ: “Nhầm thế nào được mà nhầm, tôi làm bác sĩ mấy chục năm rồi. Thôi, anh cứ để vợ nghỉ ngơi truyền nước, xong tôi sẽ kê thuốc bổ rồi ra viện”. Rời khỏi phòng bác sĩ, tôi cũng chưa vào phòng thăm vợ mà ngồi ngoài hành lang hút thuốc. Không biết khi chạm mặt nhau, tôi sẽ phải nói gì. Vợ chồng vừa đăng ký kết hôn được vài ngày, buổi sáng còn thổi nến cắt bánh cưới, đến đêm thì phát hiện ra cô ấy có con cùng người khác. Tôi không biết phải giải quyết như thế nào nữa. Chẳng lẽ ngay ngày mai, tôi lại gọi cho bố mẹ vợ đến để trả con cho ông bà?

Sung sướng vì lấy được cô vợ nóng bỏng, chuẩn bị cho một đêm ân ái nồng cháy, vợ bỗng ngất lịm, bác sĩ phán một câu khiến tôi chết lặng tím tái mặt mày Từ trước đến giờ, tôi luôn tôn trọng vợ tuyệt đối. Đàn ông khi yêu, ai cũng có những nhu cầu nhất định. Còn tôi không cần biết cô ấy đã thành đàn bà hay chưa, vẫn cương quyết giữ gìn đến đêm tân hôn.

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