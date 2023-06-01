Sung sướng vì lấy được cô vợ nóng bỏng, chuẩn bị cho một đêm ân ái nồng cháy, vợ bỗng ngất lịm, bác sĩ phán một câu khiến tôi chết lặng tím tái mặt mày

Tâm sự 01/06/2023 15:51

Từ trước đến giờ, tôi luôn tôn trọng vợ tuyệt đối. Đàn ông khi yêu, ai cũng có những nhu cầu nhất định. Còn tôi không cần biết cô ấy đã thành đàn bà hay chưa, vẫn cương quyết giữ gìn đến đêm tân hôn.

Tôi vừa kết hôn, đêm nay cũng chính là đêm tân hôn của tôi. Bạn bè rồi người thân, có khi tưởng vợ chồng tôi đang ôm nhau nằm phòng điều hòa mát rượi. Có ai ngờ ngay lúc này đây, vợ tôi đang trong phòng bệnh còn tôi ngồi ngoài hành lang, chẳng biết tí nữa cô ấy tỉnh chúng tôi sẽ nói gì.

Từ trước đến giờ, tôi luôn tôn trọng vợ tuyệt đối. Đàn ông khi yêu, ai cũng có những nhu cầu nhất định. Còn tôi không cần biết cô ấy đã thành đàn bà hay chưa, vẫn cương quyết giữ gìn đến đêm tân hôn. Kể ra với bạn tôi, chúng nó còn nguýt dài: “Thời giờ ông chẳng xơi thì có thằng khác. Đằng này đã xác định cưới rồi, trước hay sau có quan trọng gì”.

 

Nhưng tôi vẫn không hề đụng chạm đến vợ, vẫn muốn giữ gìn cho cô ấy đến đêm tân hôn. Sau khi ở chỗ tổ chức tiệc cưới về, vợ tôi bảo mệt nên đi tắm rồi ngủ. Tôi nghĩ cũng đúng thôi, tất bật tiếp khách mấy ngày, tôi là đàn ông còn oải huống hồ phụ nữ. Thế rồi đợi một lúc chẳng thấy vợ ra ngoài, tôi đạp cửa xông vào thì thấy cô ấy nằm bất tỉnh trên sàn. Cuống quá, tôi vội vàng gọi cấp cứu.

Sung sướng vì lấy được cô vợ nóng bỏng, chuẩn bị cho một đêm ân ái nồng cháy, vợ bỗng ngất lịm, bác sĩ phán một câu khiến tôi chết lặng tím tái mặt mày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc đầu tôi cứ nghĩ do vợ suy nhược cơ thể, nào ngờ bác sĩ gọi tôi vào, niềm nở thông báo: “Chúc mừng anh nhé, vợ anh có bầu được 2 tháng rồi. Anh chịu khó về nhà chăm sóc vợ, thời gian này hạn chế làm việc nặng và sinh hoạt vợ chồng”.

Sau đó ông ấy nói gì tôi cũng chẳng còn nhớ nữa. Vì trong đầu tôi khi ấy là cả đống câu hỏi. Rõ ràng tôi và vợ chưa làm gì, tại sao cô ấy lại chửa được. Tôi còn xin bác sĩ khám lại, hay kiểm tra xem có nhầm không. Ông ấy bèn đưa tôi tờ xét nghiệm máu rồi chỉ: “Nhầm thế nào được mà nhầm, tôi làm bác sĩ mấy chục năm rồi. Thôi, anh cứ để vợ nghỉ ngơi truyền nước, xong tôi sẽ kê thuốc bổ rồi ra viện”.

Rời khỏi phòng bác sĩ, tôi cũng chưa vào phòng thăm vợ mà ngồi ngoài hành lang hút thuốc. Không biết khi chạm mặt nhau, tôi sẽ phải nói gì. Vợ chồng vừa đăng ký kết hôn được vài ngày, buổi sáng còn thổi nến cắt bánh cưới, đến đêm thì phát hiện ra cô ấy có con cùng người khác. Tôi không biết phải giải quyết như thế nào nữa. Chẳng lẽ ngay ngày mai, tôi lại gọi cho bố mẹ vợ đến để trả con cho ông bà?

Vợ cũ qua đời chưa lâu thì tái hôn, đêm tân hôn hung hăng vồ vào vợ, vừa cởi áo cô ấy thì nước mắt 'tuôn trào như mưa', không ngăn nổi

Vợ cũ qua đời chưa lâu thì tái hôn, đêm tân hôn hung hăng vồ vào vợ, vừa cởi áo cô ấy thì nước mắt 'tuôn trào như mưa', không ngăn nổi

Đêm ấy, khi vừa vén áo em lên, tôi đã lặng người xúc động nhìn vào bụng em. Vết mổ dài khiến tôi chảy nước mắt. Tự nhiên, tôi ôm mặt khóc rưng rức như một đứa trẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 42 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 1 giờ 42 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền