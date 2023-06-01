Đứng dưới cửa công ty, lúc ấy tôi mới gọi điện hỏi vợ sắp tàn làm chưa thì xuống. Cô ấy nghe được mà giật mình, lắp bắp bảo chờ một lát. Vừa cúp điện thoại xong, tôi lại nhận được tin nhắn của vợ gửi đến gần như ngay lập tức.

Hôm qua, đáng lẽ tôi về muộn nhưng phút cuối lại có thay đổi nên được về đúng giờ. Nghĩ bụng vợ chồng lâu không ra ngoài ăn nên tôi qua công ty đón vợ. Buổi sáng tôi đèo cô ấy đi làm vì xe vợ hỏng.

Đứng dưới cửa công ty, lúc ấy tôi mới gọi điện hỏi vợ sắp tàn làm chưa thì xuống. Cô ấy nghe được mà giật mình, lắp bắp bảo chờ một lát. Vừa cúp điện thoại xong, tôi lại nhận được tin nhắn của vợ gửi đến gần như ngay lập tức.

Đọc xong nội dung, tôi tái mặt run rẩy, phẫn nộ bừng bừng trượt tay làm rơi cả điện thoại: “Chồng em đến đón bất ngờ quá, tối nay không đi ăn với anh được rồi. Em xin lỗi, hẹn anh khi khác nhé!”.

Ảnh minh họa: Internet

Lúc sau vợ xuống, tôi tức điên người chìa tin nhắn ra tra hỏi. Cô ấy lúng túng giải thích là người đồng nghiệp ở công ty đối tác, hẹn ăn tối cũng chỉ vì công việc. Tôi hỏi rõ là ai, không giấu được thêm, vợ đành thừa nhận là người bạn học cũ từ thời đại học chứ chẳng phải đồng nghiệp hay công việc gì cả.

Hóa ra hẹn đàn ông đi ăn tối, chồng đến đón bất ngờ thì nhắn tin hoãn nhưng lại nhắn nhầm cho tôi! Vợ thề thốt cô ấy với anh ta rất trong sáng, đơn thuần chỉ là bạn cũ gặp lại, muốn hỏi thăm nhau.

Tôi nổi điên cấm cô ấy qua lại với gã đó, vợ đồng ý rồi nhưng liệu có tin được không? Có cần phải theo dõi để xác nhận cho chắc chắn? Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Vợ với chả con, nghĩ đến mà chán!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/en-on-vo-tan-lam-toi-goi-ien-thong-bao-roi-ung-cho-oc-tin-nhan-vo-gui-lai-ma-run-ray-tay-chan-anh-roi-ca-ien-thoai-588043.html