Hận chồng cũ bỏ rơi, ngày anh mất, tôi không về chịu tang, đến khi mẹ chồng cũ đến trao thứ anh để lại cho con mà tôi hoảng loạn vô cùng

Tâm sự 04/01/2023 18:21

Tất nhiên tôi không thể tha thứ cho kẻ đã ruồng bỏ mình, khiến tôi phải chịu khổ đau cùng con bao lâu nay.

Mẹ chồng cũ gọi điện báo tin chồng cũ của tôi bị tai nạn rất nặng, khó lòng qua khỏi. Bà nhắc tôi đưa các con đến cho bố con gặp nhau lần cuối.

Tôi từng có một gia đình rất hạnh phúc, thu nhập của hai vợ chồng mỗi tháng gần 100 triệu. Con cái được sống trong nhung lụa. Thế nhưng chồng tôi đã ngoại tình và có con riêng, tôi bắt được và đ.ánh g.hen rất dữ dội.

Chồng bị mất mặt giữa chốn đông người, khi trở về nhà anh đã đ.ánh và đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Tôi đã biết trước kết quả nên chẳng còn vương vấn gì với người đàn ông tệ bạc đó.

Sau khi ra tòa, tôi dành quyền nuôi con và giữ được ngôi nhà, còn chồng ra đi tay trắng. Bởi anh ta vẫn còn chút lương tâm, cũng muốn các con được sống ở nơi đàng hoàng.

Anh ta về ở với mẹ con nhân tình, còn tôi sống trong sự hận thù. Đó là người đàn ông mà tôi đã yêu và dành cả tuổi thanh xuân cho anh ta. Bây giờ vợ già đi, xấu xí nên anh ta chán nản bỏ đi theo người phụ nữ trẻ đẹp, tôi hận anh đến thấu xương.

Một tháng trước, mẹ chồng cũ gọi điện báo tin chồng cũ của tôi bị tai nạn rất nặng, khó lòng qua khỏi. Bà nhắc tôi đưa các con đến để gặp bố lần cuối.

Hận chồng cũ bỏ rơi, ngày anh mất, tôi không về chịu tang, đến khi mẹ chồng cũ đến trao thứ anh để lại cho con mà tôi hoảng loạn vô cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không muốn gặp mặt nhân tình của chồng cũ, với lại tôi còn rất hận anh nên quyết không cho bố con gặp nhau. Mặc dù các con tôi rất khát khao được nói chuyện với bố chúng.

Vài ngày sau, chồng cũ mất, mẹ chồng cầu xin tôi đưa các cháu về chịu tang. Tôi cũng định đi nhưng nghe nói có mẹ con nhân tình của chồng cũ đang mặc áo tang nên tôi đã không đến và cũng chẳng báo tin cho các con biết chuyện buồn.

Ngày hôm qua, bất ngờ mẹ chồng cũ đến và nói là chồng cũ của tôi rất nhớ về vợ con, trước lúc mất chỉ mong được gặp lại chúng tôi và nói lời xin lỗi. Bà đã khóc và kể lại giây phút chồng cũ rất hối hận vì đã đ.ánh mất gia đình hạnh phúc.

Rồi bất ngờ bà đưa cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ, đứng tên con trai của tôi. Bà bảo tuy chồng cũ đã có người khác nhưng lúc nào anh ấy cũng hướng về mẹ con tôi. Khi mất không để lại cho mẹ con cô kia một thứ gì, bởi anh muốn dành trọn tài sản và tình thương cho mẹ con tôi.

Những lời bà ấy nói mà tôi day dứt khôn nguôi. Tôi thật sự không biết có nên nhận cuốn sổ tiết kiệm kia hay để cho bố mẹ của anh ấy đây?

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