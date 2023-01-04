Sắp tái hôn, ngày nào trước cổng cũng xuất hiện một bó hương nhang khói, nhìn dòng chữ viết vội bằng vôi, tôi bủn rủn, kinh hãi vì người làm chuyện ấy

Tâm sự 04/01/2023 15:27

Những ngày tiếp theo, tôi luôn có cảm giác mình bị theo dõi, và đúng như vậy, trước nhà tôi là những bó hương, lời nhắn nhủ sau cùng mới đáng kinh dị.

Không hiểu sao chuyện này lại xảy ra với tôi nữa. Sau tất cả, tôi đã từng hy vọng đến một tương lai tươi sáng hơn. Một gia đình hạnh phúc và người đàn ông thật lòng yêu mình. Nhưng bây giờ, mọi thứ dường như đều quay lưng lại với tôi.

Trong quá khứ, tôi đã từng có một mối tình đáng hổ thẹn. Người yêu cũ của tôi rất hay ghen. Anh ta kiểm soát mọi mối quan hệ của tôi. Thậm chí tôi đi đâu, làm gì cũng phải báo cáo anh ta một cách chi tiết.

Vì không chịu được tính khí đó, tôi đã quyết định nói lời chia tay. Vừa xa nhau được một tháng thì tôi biết mình có bầu. Lúc đó kinh tế chưa ổn định, bố mẹ tôi lại không chấp nhận để con gái làm mẹ đơn thân. Vì thế tôi đã nói chuyện này cho người yêu cũ của tôi biết để cùng tìm cách giải quyết.

Sau nhiều lần bàn bạc, tôi quyết định sau khi sinh con sẽ để con cho người yêu cũ nuôi. Anh ta đồng ý lo mọi chi phí nuôi con, với điều kiện tôi không qua lại với con, xem như mình đã c.hết rồi. Lúc làm xong thủ tục pháp lý và đưa con cho anh ta, lòng tôi tự nhủ đây là vết xe đổ của mình.

Sắp tái hôn, ngày nào trước cổng cũng xuất hiện một bó hương nhang khói, nhìn dòng chữ viết vội bằng vôi, tôi bủn rủn, kinh hãi vì người làm chuyện ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mấy năm nay, tôi không hề liên lạc với người yêu cũ và con. Nhưng tôi vẫn theo dõi facebook anh ta bằng một tài khoản ảo để nhìn thấy con. Mỗi lần thấy ảnh thằng bé, tôi lại cảm thấy xót xa cho số phận mình. Tôi nhớ lại quãng thời gian mang bầu, bị người đời dị nghị, xỉa xói. Xót xa cho những năm tháng đã sống với người yêu cũ.

Phải mất một thời gian dài tôi mới cân bằng lại cuộc sống và mở lòng với người đàn ông khác. Dĩ nhiên khi quen anh, tôi không dám nói về quá khứ của mình vì sợ anh sẽ đ.ánh giá không tốt. Hơn nữa trong mắt anh, tôi là một người thuần khiết và hiền lành. Nếu anh biết quá khứ của tôi, tôi không chắc rằng anh có thể chấp nhận.

Tôi đang chuẩn bị kết hôn. Càng gần ngày cưới, những chuyện kỳ lạ thường xuyên xảy ra quanh tôi. Một tuần nay, ngày nào tôi cũng thấy bó hương đặt trước cổng. Có hôm tôi cố tình dậy sớm nhưng dù thế thì bó hương vẫn đã được để sẵn.

Đến hôm nay, tôi mới nhìn thấy một dòng chữ viết bằng vôi. Ở đó có ghi: “Mẹ của con tôi đã c.hết rồi”. Tôi chắc chắn người yêu cũ của mình đã làm điều này. Nhưng tôi sợ lắm, sợ rằng ngày cưới của tôi, anh ta sẽ dẫn con đến làm tôi bẽ mặt. Tôi nên làm gì đây mọi người? Phải làm sao để chồng tôi không biết chuyện này đây?

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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