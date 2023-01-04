Vừa buột miệng câu hàng xóm nhập viện sinh nở, chồng bất ngờ phản ứng lạ lùng và loạt sự thật nghiệt ngã được phát hiện sau đó

“Đầu năm ngoái cô ấy ly hôn, thương Vy ở một mình, thi thoảng em cũng rủ Vy tới nhà chơi. Cuối tuần có thời gian, vợ chồng tổ chức nấu nướng đổi gió, em đều rủ Vy tới tham dự cùng cho vui. Vy chia sẻ với em rằng cô ấy sẽ không tái hôn mà tìm 1 ai đó để xin một đứa con, làm mẹ đơn thân vì Vy quá ám ảnh với cuộc sống hôn nhân rồi.

Khi ngoại tình, đàn ông có rất nhiều lý do để biện hộ cho hành động sai trái của mình. Tuy nhiên các anh lại không hiểu rằng nhấc chân đi thì dễ, muốn quay lại sẽ rất khó.

Nhiều lần em cố gặng hỏi Vy chỉ nói rằng anh ta đã có gia đình, cô có tình cảm với anh ấy nhưng sẽ không đòi hỏi danh phận hay bắt anh ta chịu trách nhiệm vì Vy hoàn toàn tự nguyện. Cô chỉ quan trọng xin đứa con mà thôi”.

Cứ tưởng Vy chỉ nói đùa vậy mà không ngờ vài tháng sau, Vy có bầu thật. Tuy nhiên bố đứa trẻ là ai thì Vy tuyệt đối không tiết lộ.

Ảnh minh họa: Internet

Người vợ này kể, cô thương bạn chẳng biết khuyên nhủ thế nào chỉ còn biết ở bên động viên, khích lệ. Cùng với đó, cô còn ra sức chăm lo cho bạn thân và tôn trọng đời sống tình cảm riêng tư của bạn với hi vọng bạn được hạnh phúc. Vậy nhưng trong một tình huống bất ngờ, cô lại được phen bàng hoàng khi điều tuyệt mật của bạn thân bại lộ.

”Cách đây 2 tuần, đêm vợ chồng em đang ngủ thì Vy gọi báo đã nhập viện sinh. Em còn chưa kịp phản ứng gì, chồng nằm bên đã bật đầu dậy mặt đầy hoảng hốt lẩm bẩm: Ơ, theo dự kiến sinh thì phải 2 tuần nữa mới đẻ cơ mà.

Anh nói xong tự nhiên im bặt như nhận ra mình nói hớ nên đ.ánh lạc hướng sang chuyện khác. Em hỏi thêm sao anh biết dự kiến sinh của Vy thì anh luống cuống giải thích rằng có lần vợ kể trong khi rõ ràng em nhớ mình không nói với anh bao giờ.

Đêm ấy em vào viện với Vy để con ở nhà cho chồng trông. May mắn, Vy sinh mẹ tròn con vuông nhưng chẳng hiểu sao, từ khi chứng kiến thái độ hoảng hốt từ chồng nói về ngày dự kiến sinh của Vy, em cứ thấy lăn tăn trong lòng. Chính xác là em cảm giác có gì đó không được bình thường.

Ảnh minh họa: Internet

Còn đang chưa biết phải tìm hiểu việc này từ đâu thì sáng hôm sau, Vy đưa em điện thoại của cô ấy nhờ xuống dưới cổng viện nhận hàng ship. Tuy nhiên em vừa vào thang máy đã thấy có cuộc điện thoại khác có lưu tên Anh…. Tò mò em bấm máy nghe thì hoảng hồn nhận ra giọng chồng: 2 mẹ con em thế nào rồi. Anh mong gặp con chúng mình lắm nhưng giờ vợ anh đang ở với em nên không tiện….

Chồng em cứ thế nói 1 tràng cho tới khi em lên tiếng: Anh không phải ngại, cứ vào mà thăm bạn thân của vợ với con 2 người đi.

Ngay hôm đó em chất vấn cả 2 người ấy. Hiểu em đã biết chuyện, họ buộc phải khai nhận tất cả. Họ lén lút ăn nằm với nhau sau lưng mà em không hề hay biết. Đứa con Vy sinh ra là của chồng em. Vy khóc lóc giải thích rằng chỉ xin anh con, sẽ đưa thằng bé đi nơi khác để không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của gia đình em. Nhưng bảo làm sao em có thể coi như không có chuyện gì khi mà họ đã đ.âm sau lưng em và sự phản bội của họ còn đơm hoa kết quả bằng sự hiện diện của 1 đứa trẻ.

Hiện giờ lòng em đang rối như tơ vò. Em không biết phải làm thế nào với hoàn cảnh của mình nữa”.

Câu chuyện tin bạn mất chồng đã không chỉ là kịch bản trên phim hay trong những trang truyện mà thực tế cuộc sống hàng ngày đâu đó chúng ta vẫn bắt gặp. Khi niềm tin đặt sai chỗ sẽ khiến chúng ta trở thành nạn nhân của chính mình. Vậy nên dù yêu, dù tin, phụ nữ cũng phải thật tỉnh táo, yêu thương bằng một trái tim tỏ tường và đặc biệt cần biết lường trước vấn đề thì chúng ta mới tránh được những chuyện đáng tiếc.