Gọi điện hỏi thăm vợ thì bất ngờ nghe giọng nói vang lên, choáng váng trước lời cay đắng, tôi gửi ngay 40 triệu/tháng cho cô ấy

Sau 5 tháng đi xa, tôi có về một nhà một lần và đáng mừng là lần ấy vợ mang thai luôn. Suốt quãng thời gian mang thai, vợ tôi không có chồng bên cạnh. Đến khi cô ấy sinh, tôi được nghỉ một tuần về thăm. Nhớ vợ nhớ con lắm mà tôi chỉ biết gọi điện thoại hỏi thăm vợ, ngắm con qua màn hình thôi.

Tôi đi làm xa nhà hơn một năm nay. May mắn là công việc thuận lợi, hàng tháng tôi cũng kiếm ra trên 50 triệu. Bố tôi mất rồi, chỉ còn mẹ ở nhà với vợ.

Con ngủ, vợ cũng nằm xuống bên cạnh, nói chuyện với tôi được vài câu thì thiếp đi. Tôi không tắt máy, cứ để vậy ngắm vợ con ngủ. Một lát sau, tôi giật mình nghe tiếng mẹ quát lên trong điện thoại:

Mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua, đến nay con tôi đã 3 tháng tuổi. Sáng hôm qua, buổi sáng tôi được nghỉ nên gọi video cho vợ ngắm con. Cô ấy để điện thoại trên bàn, vừa chăm con vừa trò chuyện với chồng. Được một lát thì con tôi gắt ngủ, vợ cho con ti. Vợ kể dạo này thằng bé thức đêm ngủ ngày, khiến cả đêm cô ấy chẳng ngủ được mấy.

- Cô dậy ngay cho tôi, 8 giờ sáng rồi vẫn còn ngủ! Các cô bây giờ sướng thật, chỉ việc ở nhà nằm chơi, ôm con ngủ suốt ngày. Chẳng bù cho chúng tôi ngày xưa, cơm không đủ ăn, đẻ xong nào nghỉ ngơi được mấy ngày đã phải dậy làm đủ việc.

Cô để thằng bé ngủ, dậy đi chợ đi. Hôm qua vẫn còn ít thịt lợn rang, đủ ăn trưa nay. Nhà có mắm muối, dầu gạo rồi, 20 nghìn này mua đồ ăn cho bữa tối, mua mấy quả trứng với ít đậu, nhanh lên đừng có nằm dài ở đấy nữa!

Vợ tôi vội vàng bật dậy ra ngoài, quên mất cả việc điện thoại vẫn đang kết nối với chồng. Con tôi vẫn ngủ, mẹ cũng đi ra, trong phòng vắng lặng chỉ còn tôi ở bên này với nỗi bàng hoàng.

Vợ mang bầu, sinh con ở nhà đã có mẹ chăm sóc, bà bảo cô ấy không cần tiêu gì, cứ gửi tiền về cho bà lo liệu. Mỗi tháng tôi chỉ giữ lại 10 triệu chi tiêu, lo việc cá nhân, còn lại gửi 40 triệu cho mẹ. Tôi làm lụng cực khổ cũng chỉ mong vợ con và mẹ già được sung sướng. Nhưng tại sao họ phải ăn uống đạm bạc đến thế? Chưa nói vợ tôi vừa sinh con mấy tháng, cần bồi bổ cơ thể và có sữa cho con bú. Ăn uống đã thế, các khoản khác hẳn là cũng vô cùng tiết kiệm.

Chẳng cần hỏi, tôi cũng thừa biết vì hiểu tính vợ mình. Vợ tôi hiền lắm, không muốn nói cho chồng do sợ tôi lo lắng đây mà. Hóa ra bấy lâu nay cô ấy đã phải chịu rất nhiều tủi thân và thiệt thòi. Tôi càng nghĩ càng thương vợ và trách bản thân không kịp thời quan tâm cô ấy.

Tôi quyết định từ tháng sau sẽ gửi hết 40 triệu mỗi tháng về cho vợ giữ để cô ấy chủ động chi tiêu thoải mái hơn. Tôi cũng sẽ nói chuyện lại với mẹ. Bảo sao mà vợ sinh xong chẳng lên cân còn gầy đi, ăn uống như vậy thì làm sao mà có sức!