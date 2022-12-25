Gọi điện hỏi thăm vợ thì bất ngờ nghe giọng nói vang lên, choáng váng trước lời cay đắng, tôi gửi ngay 40 triệu/tháng cho cô ấy

Tâm sự 25/12/2022 23:31

Nghe xong cuộc điện thoại, tôi hoảng sợ vì yêu cầu ấy và thương vợ hơn gấp trăm lần. Để rồi tôi quyết định làm như thế.

Tôi đi làm xa nhà hơn một năm nay. May mắn là công việc thuận lợi, hàng tháng tôi cũng kiếm ra trên 50 triệu. Bố tôi mất rồi, chỉ còn mẹ ở nhà với vợ.

Sau 5 tháng đi xa, tôi có về một nhà một lần và đáng mừng là lần ấy vợ mang thai luôn. Suốt quãng thời gian mang thai, vợ tôi không có chồng bên cạnh. Đến khi cô ấy sinh, tôi được nghỉ một tuần về thăm. Nhớ vợ nhớ con lắm mà tôi chỉ biết gọi điện thoại hỏi thăm vợ, ngắm con qua màn hình thôi.

Mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua, đến nay con tôi đã 3 tháng tuổi. Sáng hôm qua, buổi sáng tôi được nghỉ nên gọi video cho vợ ngắm con. Cô ấy để điện thoại trên bàn, vừa chăm con vừa trò chuyện với chồng. Được một lát thì con tôi gắt ngủ, vợ cho con ti. Vợ kể dạo này thằng bé thức đêm ngủ ngày, khiến cả đêm cô ấy chẳng ngủ được mấy.

Gọi điện hỏi thăm vợ thì bất ngờ nghe giọng nói vang lên, choáng váng trước lời cay đắng, tôi gửi ngay 40 triệu/tháng cho cô ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con ngủ, vợ cũng nằm xuống bên cạnh, nói chuyện với tôi được vài câu thì thiếp đi. Tôi không tắt máy, cứ để vậy ngắm vợ con ngủ. Một lát sau, tôi giật mình nghe tiếng mẹ quát lên trong điện thoại:

- Cô dậy ngay cho tôi, 8 giờ sáng rồi vẫn còn ngủ! Các cô bây giờ sướng thật, chỉ việc ở nhà nằm chơi, ôm con ngủ suốt ngày. Chẳng bù cho chúng tôi ngày xưa, cơm không đủ ăn, đẻ xong nào nghỉ ngơi được mấy ngày đã phải dậy làm đủ việc.

Cô để thằng bé ngủ, dậy đi chợ đi. Hôm qua vẫn còn ít thịt lợn rang, đủ ăn trưa nay. Nhà có mắm muối, dầu gạo rồi, 20 nghìn này mua đồ ăn cho bữa tối, mua mấy quả trứng với ít đậu, nhanh lên đừng có nằm dài ở đấy nữa!

Vợ tôi vội vàng bật dậy ra ngoài, quên mất cả việc điện thoại vẫn đang kết nối với chồng. Con tôi vẫn ngủ, mẹ cũng đi ra, trong phòng vắng lặng chỉ còn tôi ở bên này với nỗi bàng hoàng.

Vợ mang bầu, sinh con ở nhà đã có mẹ chăm sóc, bà bảo cô ấy không cần tiêu gì, cứ gửi tiền về cho bà lo liệu. Mỗi tháng tôi chỉ giữ lại 10 triệu chi tiêu, lo việc cá nhân, còn lại gửi 40 triệu cho mẹ. Tôi làm lụng cực khổ cũng chỉ mong vợ con và mẹ già được sung sướng. Nhưng tại sao họ phải ăn uống đạm bạc đến thế? Chưa nói vợ tôi vừa sinh con mấy tháng, cần bồi bổ cơ thể và có sữa cho con bú. Ăn uống đã thế, các khoản khác hẳn là cũng vô cùng tiết kiệm.

Chẳng cần hỏi, tôi cũng thừa biết vì hiểu tính vợ mình. Vợ tôi hiền lắm, không muốn nói cho chồng do sợ tôi lo lắng đây mà. Hóa ra bấy lâu nay cô ấy đã phải chịu rất nhiều tủi thân và thiệt thòi. Tôi càng nghĩ càng thương vợ và trách bản thân không kịp thời quan tâm cô ấy.

Tôi quyết định từ tháng sau sẽ gửi hết 40 triệu mỗi tháng về cho vợ giữ để cô ấy chủ động chi tiêu thoải mái hơn. Tôi cũng sẽ nói chuyện lại với mẹ. Bảo sao mà vợ sinh xong chẳng lên cân còn gầy đi, ăn uống như vậy thì làm sao mà có sức!

 

Đêm nào cũng nghe tiếng khóc sụt sịt ở phòng mẹ chồng, nghe được bí mật phía sau, tôi bàng hoàng trước câu nói khó tin

Đêm nào cũng nghe tiếng khóc sụt sịt ở phòng mẹ chồng, nghe được bí mật phía sau, tôi bàng hoàng trước câu nói khó tin

Lúc nào cũng nghe âm thanh phát ra như vậy, tôi bán tín bán nghi nên cố gắng tìm hiểu thật kĩ, nào ngờ bí mật ấy...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 1 giờ 12 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 3 giờ 12 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 4 giờ 12 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 5 giờ 12 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 6 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình