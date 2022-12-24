Phát hiện cô giúp việc lén lút trong phòng mình, tôi lắp camera điều tra chân tướng sự việc thì choáng váng trước những hành động ấy

Tâm sự 24/12/2022 21:40

Quả thực vô tình phát hiện ra hành động ấy, tôi phải tìm cách điều tra, và quyết định lắp camera để hiểu rõ sự việc không ngờ.

Tìm được cô giúp việc ưng ý, tôi chưa kịp mừng thì đã chết đứng khi thấy hành động của cô ấy trong phòng riêng của mình.

Vợ chồng tôi đều làm giảng viên ở trường đại học nên rất bận rộn. Vì thế, dù có ý định chuyển ra ở riêng cho thoải mái nhưng lấn cấn việc không ai dọn dẹp nhà cửa nên chúng tôi chưa thực hiện được. Mãi cuối năm ngoái, khi thấy vợ chồng anh cả tỏ vẻ khó chịu, không muốn ở chung với chúng tôi nữa, tôi mới mạnh mẽ xây nhà riêng.

Có nhà riêng thoải mái thật nhưng cũng mệt mỏi. Thời gian đầu tôi thuê người giúp việc theo giờ nhưng thấy không ổn nên tôi với chồng thuê người giúp việc lâu dài. ở hẳn với vợ chồng tôi. Hai tháng trước, trung tâm giới thiệu cho chúng tôi một người phụ nữ hơn 40 tuổi, tính tình cẩn thận, gọn gàng, sạch sẽ.

Ban đầu, tôi còn tìm cách thử cô ấy bằng việc giả vờ bỏ quên tiền trong túi áo hoặc trong nhà tắm. Nhưng lần nào cô ấy cũng đem tiền trả lại tận tay tôi. Nhà cửa cô ấy sạch sẽ đến mức chồng tôi phải khen ngợi. Chiều đi làm về, cơm nước cũng sẵn sàng, lại được đổi món liên tục nên vợ chồng tôi rất ưng ý. Chúng tôi còn định sẽ tăng thêm lương cho cô ấy vào tháng sau.

Phát hiện cô giúp việc lén lút trong phòng mình, tôi lắp camera điều tra chân tướng sự việc thì choáng váng trước những hành động ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng mấy ngày trước, trong một lần tình cờ về nhà lấy tài liệu, tôi lại thấy cô giúp việc đi từ trong phòng mình ra, dáng vẻ lén la lén lút. Thấy nghi, tôi nhờ người đến lắp camera khắp nơi trong nhà nhưng không cho cô ấy biết.

Hôm qua, khi nghỉ trưa, tôi mở camera lên xem và sửng sốt khi thấy những gì cô giúp việc đang làm trong phòng mình. Cô ấy mở tủ quần áo, lấy hết cái váy này đến cái váy kia mặc vào người rồi đứng soi gương rất lâu. Thậm chí, cô ấy còn lén lút mặc cả đồ lót của tôi rồi đi tới đi lui nhìn ngắm. Sau đó, cô ấy dùng kem dưỡng da, soi môi của tôi để bôi với quẹt.

Trời ạ, nhìn cô giúp việc dùng đồ riêng tư của mình, tôi vừa thấy bực bội vừa thấy buồn nôn. Thì ra mỗi khi vợ chồng tôi đi vắng, cô ấy đều vào phòng tôi rồi làm như thế. Vì có quá nhiều váy áo nên tôi chẳng mấy khi để ý đến tủ quần áo của mình. Nhớ có lần chồng tôi bảo sao đồ ngủ tôi có mùi là lạ, tôi còn tưởng là do để lâu trong tủ nên không còn thơm nước xả vải nữa. Thật không ngờ...

Chiều hôm qua về nhà, tôi bảo cô giúp việc đem hết đồ đạc của tôi đi giặt. Cô ấy có vẻ ngờ ngợ, không thoải mái lắm. Tôi cũng bực mình và cảnh giác với cô ấy. Nhưng nếu cho cô ấy nghỉ làm thì tôi sợ mình không tìm được ai chu đáo, sạch sẽ như vậy nữa. Mà giữ lại thì tôi cũng sợ cô ấy làm những chuyện khó tưởng sau lưng mình. Rắc rối thật. Theo mọi người tôi nên làm gì cho đúng bây giờ?

 

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Thấy bác bỏ đi, tôi thẫn thờ nhưng không thể làm gì khác. Lấy hết can đảm để đi xem tình hình, tôi choáng váng trước sự thật.

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