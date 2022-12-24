Tôi lấy chồng được 8 tháng nay và hiện tại đang mang thai 4 tháng. Vì xác định sau này không ở nhà chăm con, tôi quyết định thuê người giúp việc từ bây giờ. Vợ chồng đang sống cùng mẹ chồng nhưng sức khỏe bà yếu rồi, không thể trông cháu, cũng chẳng đỡ đần được cho các con việc nhà nữa.

Đến đêm tôi đang ngủ bỗng nghe tiếng đập cửa uỳnh uỳnh. Hốt hoảng mở cửa ra thì thấy bác Lan mặt tái xám đứng đó, trên tay xách túi hành lý.

Bác giúp việc là người mẹ tôi tìm hộ ở quê, vừa chăm chỉ chịu khó lại đáng tin cậy. Sau 1 tuần thử việc tôi thấy rất ưng ý nên nhận luôn.

Mang thai mệt mỏi, còn đi làm cả ngày, tối về thực sự không còn sức lực cơm nước, lau dọn gì cả. Thuê người giúp việc từ lúc này, vừa để họ quen với nếp sống nhà tôi luôn.

Ảnh minh họa: Internet

Mọi chuyện bắt đầu vào cái hôm bác Lan - tên bác ấy làm cho nhà tôi được 10 ngày. Sáng ra bác tái mét mặt mũi kể lại đêm hôm trước nghe được tiếng động rất lạ lẫm. Như là tiếng gọi, tiếng thủ thỉ, lúc lại là tiếng khóc rên rỉ khiến bác sợ run cầm cập không dám cả ra ngoài đi toilet.

Tôi chỉ cho rằng bác thần hồn nát thần tính, đêm khuya vắng lặng nên tưởng tượng quá đà. Chứ nhà chồng tôi ở đây thời gian lâu rồi có thấy chuyện gì đáng sợ đâu.

Nghe tôi nói vậy bác Lan cũng khá yên tâm. Thế nhưng mấy đêm liền sau đó bác đều nghe được những tiếng động tương tự, khiến đêm nào bác cũng sợ thót tim không dám ngủ. Sáng ra tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng than thở với tôi.

Mấy hôm đó chồng tôi đi công tác, được 4 hôm anh về thì hiện tượng đó biến mất. Tôi với bác Lan thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng chắc bác nghe nhầm thật.

Thế nhưng hiện tượng đó vẫn chưa chấm dứt. Nó luôn xuất hiện trở lại khi chồng tôi đi công tác hoặc đi đâu vắng nhà, chỉ còn tôi, bác Lan và mẹ chồng ở nhà.

Mẹ chồng tôi nghe bác Lan kể cũng sợ hết hồn, dặn bác có chuyện gì đừng gọi bà vì bà rất nhát gan. Tôi cũng là phụ nữ, sợ bóng tối và sợ những thứ linh tinh. Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nửa đêm sang phòng bác kiểm tra cả.

Ảnh minh họa: Internet

Đến hôm vừa rồi là bác Lan đã làm được cho nhà tôi 2 tháng. Lại là một lần nữa chồng tôi đi công tác. Đến đêm tôi đang ngủ bỗng nghe tiếng đập cửa uỳnh uỳnh. Hốt hoảng mở cửa ra thì thấy bác Lan mặt tái xám đứng đó, trên tay xách túi hành lý.

- Bác không thể chịu nổi nữa rồi, ở đây bác đến phát điên mất thôi. Bác đi về đây, bác về ngay lập tức, cháu tìm người khác làm cho nhé. Tiền lương còn lại cháu gửi cũng được mà không gửi thì thôi bác cũng không cần.

Nó rồi bác Lan chẳng đợi tôi trả lời, mở cửa lao ra khỏi nhà ngay trong đêm. Đủ thấy bác sợ hãi như thế nào. Tôi vừa vội vừa tức, lao sang phòng bác Lan kiểm tra. Tới lúc này thì tôi cũng bất chấp nỗi sợ luôn.

Phòng bác Lan có một cánh cửa sổ thông ra ngoài vườn. Mở tung cửa sổ ấy ra thì không thấy gì cả. Cho đến khi bật đèn pin ở điện thoại soi xuống mặt đất ngay dưới bậu cửa sổ, tôi nhìn thấy một vật. Đó là một chiếc vòng tay. Chiếc vòng tay ấy không của ai khác chính là của mẹ chồng tôi.

Trong lòng đã có chút suy đoán, tôi vòng ra ngoài vườn nhặt chiếc vòng tay rồi đến gõ cửa phòng mẹ chồng. Giơ vòng tay lên nói với bà phải cho tôi một lời giải thích hợp lý.

Trước tang chứng vật chứng rõ ràng, mẹ chồng không thể chối cãi được, đành phải thừa nhận chính bà là người đã dọa bác Lan để bác sợ hãi mà chạy mất. Đêm nay bà tiếp tục việc làm ấy nhưng không may lại để tuột mất chiếc vòng tay. Thấy tôi và bác Lan dậy mở cửa phòng, bà sợ bị phát hiện vội vàng về phòng từ lối cửa sau nên chưa kịp tìm nhặt cái vòng.

"Tại sao mẹ lại làm như thế?", trả lời cho câu hỏi của tôi, bà nói rằng bà không thích thuê người giúp việc. Nhưng cả tôi và chồng đều ủng hộ, bà không muốn đối đầu với cả con trai và con dâu nên miễn cưỡng đồng ý. Thế nhưng bà sẽ tìm cách để đuổi họ đi.

Tại sao bà không thích thuê người ư? Vì cuộc đời bà đi làm dâu đã khổ cả đời, nai lưng ra phục vụ chồng và nhà chồng nên bà không muốn con dâu được thảnh thơi sung sướng.

Sau khi lật bài ngửa với tôi, mẹ chồng tôi quay ngoắt về phòng, còn tôi thì khó xử không biết phải làm thế nào. Chồng tôi là con một, khó mà ra ở riêng được. Làm thế nào để ở chung mà chúng tôi vẫn được thuê người giúp việc?