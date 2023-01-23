Giúp việc xin làm xuyên Tết, nghĩ bác cần tiền nên tôi đồng ý, nước mắt tôi cay xè sau khi phát hiện ra sự thật đằng sau

Tâm sự 23/01/2023 19:45

Lên ở với vợ chồng tôi, bác cũng tâm sự rằng bác goá chồng năm 45 tuổi, có một con trai nhưng vào mãi miền trong làm ăn rồi có gia đình trong đó, chẳng mấy khi về. Tôi thắc mắc tại sao bác không vào với con trai thì bác bảo, con trai trong đó ở rể nên vào ở cùng nhà thông gia không tiện.

Từ ngày vợ bầu, tôi quyết định thuê giúp việc để đỡ vợ việc nhà. Thế nhưng 1 năm vợ chồng tôi đổi đến 5 người giúp việc. Người không biết việc, người không hợp tính, người làm được một tháng thì xin nghỉ… Mãi đến khi gặp được bác Hoa, vợ chồng tôi như bắt được vàng.

Bác Hoa gần 60 tuổi, bác khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, chăm trẻ khéo, đặc biệt bác nấu cơm rất ngon. Tính bác lại niềm nở vui vẻ, hợp với vợ chồng tôi nữa. Vợ chồng tôi quyết định giữ bác làm việc lâu dài, bởi tìm được giúp việc ưng ý đâu có dễ. Bác ở nhà tôi, vợ chồng tôi coi bác như người nhà, không to tiếng, đành hanh gì cả. Nhưng bác vẫn ngại, ý tứ nên vợ chồng tôi cũng nể, quý bác lắm.

Lên ở với vợ chồng tôi, bác cũng tâm sự rằng bác goá chồng năm 45 tuổi, có một con trai nhưng vào mãi miền trong làm ăn rồi có gia đình trong đó, chẳng mấy khi về. Tôi thắc mắc tại sao bác không vào với con trai thì bác bảo, con trai trong đó ở rể nên vào ở cùng nhà thông gia không tiện.

 

Anh con trai làm ăn trong đó cũng không khá giả gì nên chẳng có tiền gửi về biếu mẹ. Bác thì ở quê, làm ăn khó khăn nên quyết định đi giúp việc kiếm chút tiền mai này lo lúc tuổi già ốm đau. Bác tâm sự mà vợ chồng tôi cứ thương, chúng tôi may mắn ông bà 2 bên vẫn khoẻ, con cái về thăm thường xuyên. Chính vì ngại ở chung, ngại làm khổ bố mẹ nên vợ chồng tôi mới thuê giúp việc. Gặp được người có tâm, thật thà như bác Hoa là may mắn của vợ chồng tôi.

Giúp việc xin làm xuyên Tết, nghĩ bác cần tiền nên tôi đồng ý, nước mắt tôi cay xè sau khi phát hiện ra sự thật đằng sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bác vào nhà tôi làm từ tháng 7, lúc ấy con trai tôi mới được 5 tháng. Nhờ bà bế, chăm sóc mà thằng bé trộm vía kháu khỉnh, khoẻ mạnh lắm. Năm nay là Tết đầu tiên bác Hoa làm ở nhà tôi. Biết bác xa quê lâu ngày nên vợ chồng tôi bàn nhau cho bác nghỉ sớm từ 27 Tết về còn lo sắm sửa, dọn dẹp nhà cửa đón năm mới. Tôi cũng biết ý nên thưởng Tết cho Bác 3 triệu, số tiền này không nhiều nhưng gọi là thêm thắt, coi như quà Tết cho bác.

Chúng tôi gửi bác tiền lương và thưởng Tết rồi bảo bác thu xếp về quê sớm, vậy mà bác lại xin vợ chồng tôi cho ở lại làm xuyên lễ. Tôi nghĩ bác cần tiền nên bàn với vợ thưởng thêm cho bác chút ít. Tết nhất về nhà là nhất rồi, bác già cả cũng nên về quê đoàn viên cùng gia đình. Thưởng thêm cho bác 3 triệu nữa, vậy mà bác từ chối số tiền đó. Tôi không hiểu bác muốn ở lại nhà tôi vì lý do gì thì bác thở dài chia sẻ:

 

"Con trai bác gọi điện bảo Tết năm nay vợ nó ốm nên không về. Bác về quê chỉ có 1 mình, chồng mất, con ở xa. Về nhà 1 mình nhìn nhà hàng xóm con cái đông đủ bác chạnh lòng, tủi thân lắm. Thôi cho bác ở lại cho có không khí gia đình". Bác nói vậy mà tôi rưng rưng nước mắt cầm tay bác khẽ bảo: "Nếu vậy, bác ở lại ăn Tết cùng nhà cháu. Từ lâu vợ chồng cháu đã coi bác là người nhà rồi".

Cả 3 chúng tôi ôm nhau khóc, tôi thương cho bác tuổi già phải lang bạt đi xa, Tết lại không muốn về nhà. Với tôi, bác không phải là giúp việc, bác như người thân vậy. Thật may mắn khi vợ chồng tôi gặp được bác.

Yêu chiều vợ như bà hoàng, bất ngờ tôi phát hiện 'vợ cắm sừng' thông qua vật dụng quen thuộc này

Yêu chiều vợ như bà hoàng, bất ngờ tôi phát hiện 'vợ cắm sừng' thông qua vật dụng quen thuộc này

Tôi thấy điện thoại của vợ liên tục báo sáng đèn. Lén mở điện thoại của vợ, tôi bàng hoàng khi thấy vợ gửi một tấm ảnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 1 giờ 47 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 4 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 5 giờ 47 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 7 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả