Gã chồng ở rể mang cho nhà gái vali tiền 1 tỷ đồng, 2 tháng sau, vợ sốc lên sốc xuống khi hắn bất ngờ ‘đánh úp’ làm chuyện tày đình khiến cả gia đình lao đao

Tâm sự 23/01/2023 17:50

Cả nhà tôi vô cùng đau đớn khi số tiền ấy biến mất, nhìn cảnh không còn gì, họ cứ ngày đêm mơ màng, trước đó đã vô cùng tin con rể.

Tôi là Uyên, sinh ra ở Hà Nội, trong 1 gia đình khá giả. Từ bé đến lớn tôi luôn được sống trong sự sung túc, vật chất đủ đầy. Tốt nghiệp ra trường, tôi được bạn của bố giới thiệu cho 1 công việc ổn định, lương khá. Tại đây mà tôi gặp anh, khi ấy là đồng nghiệp của tôi, vào làm trước tôi 2 tháng. Anh cao ráo, điển trai nên là trung tâm chú ý của cả văn phòng. Tôi thì tình cờ được xếp ngồi ngay cạnh anh nên chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết. Vài tháng sau thì chúng tôi chính thức hẹn hò.

Anh ở tỉnh lẻ ra thành phố học rồi tìm việc ở đây. Tuy gia cảnh không giàu có nhưng anh rất chau chuốt cho ngoại hình từ quần áo đến đầu tóc. Anh cũng xác định rất rõ mục tiêu sẽ bám trụ lại ở Hà Nội chứ không về quê nữa. Tôi rất ngưỡng mộ người đàn ông có chí tiến thủ và có mục tiêu cuộc đời như anh.

Yêu nhau được 8 tháng thì chúng tôi bàn đến kết hôn. Tôi được anh dẫn về ra mắt gia đình. Quả thực, nhà anh rất nghèo. Căn nhà cấp 4 lụp xụp, đồ đạc thì đều cái cũ cái hỏng. Được cái bố mẹ anh rất hiền và hiếu khách. Chị dâu của anh cũng niềm nở đón chào tôi. Ở nhà anh được 3 hôm, tôi không quen nên đòi ra luôn. Anh an ủi tôi rằng bố mẹ anh dễ tính, anh lại không phải con trưởng nên sau này lấy nhau cả năm tôi về quê 1 lần cũng được. Nghe thế tôi cũng an tâm phần nào. Bố mẹ tôi thì thấy anh sáng sủa, đẹp trai thì cũng hài lòng. Thêm nữa, anh đồng ý ở rể ở nhà tôi nên bố mẹ tôi càng vui vẻ hơn.

Gã chồng ở rể mang cho nhà gái vali tiền 1 tỷ đồng, 2 tháng sau, vợ sốc lên sốc xuống khi hắn bất ngờ ‘đánh úp’ làm chuyện tày đình khiến cả gia đình lao đao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó chúng tôi tổ chức đám cưới. Mấy tháng đầu, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi rất vui vẻ. Chồng tôi ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ tôi, lúc nào cũng tranh thủ thân thiết. Mẹ tôi muốn đi đâu anh cũng sẵn lòng đưa đi, có khi còn chấp nhận nghỉ làm sớm. Với bố tôi thì cuối tuần nào chồng cũng rủ bố đi câu cá hoặc đ.ánh tennis. Họ hàng nội ngoại của tôi đều hết lời khen chồng tôi khéo sống.

Thế rồi tôi có thai, hạnh phúc càng thêm gấp bội. Đúng lúc ấy thì chồng tôi bàn chuyện mở cửa hàng kinh doanh cùng bố mẹ tôi. Lương 2 vợ chồng tôi cộng lại hàng tháng được 14 triệu, có tháng được thưởng thì thêm 2-3 triệu nữa nhưng không đều đặn. Số tiền này nếu chỉ nuôi 2 vợ chồng thì hợp lý chứ có thêm đứa con thì hơi thiếu. Bố mẹ tôi cũng đồng ý với ý kiến mở cửa hàng kinh doanh của chồng tôi. Bố tôi đứng ra lo liệu việc thuê cửa hàng còn mẹ tôi thì quản lý các khoản thu chi. Cửa hàng hoạt động được 3 tháng thì xảy ra chuyện, lỗi do bố tôi chủ quan, bị người ta lừa, mất gần hết tiền vốn.

Bố mẹ tôi thấy có lỗi với chồng tôi lắm vì nửa số vốn ấy là tiền anh tích cóp bao lâu nay. Nhưng chồng tôi thì gây bất ngờ cho cả nhà khi không trách cứ gì chuyện ấy, trái lại còn đưa cho bố tôi thêm những 1 tỷ đồng để kinh doanh tiếp. Bố tôi hỏi tiền này ở đâu ra thì chồng tôi bảo nhờ bạn bè giúp đỡ. Bố tôi nằng nặc không nhận thì chồng tôi bảo: “Có phải chỉ mình con mất tiền đâu, bố mẹ cũng mất mà, lại còn bị người ta lừa gạt nữa. Không sao đâu ạ, bố mẹ cứ cầm số tiền này đi!”. Bố mẹ tôi cảm động lắm, không ngờ chồng tôi lại tốt đến như vậy.

Gã chồng ở rể mang cho nhà gái vali tiền 1 tỷ đồng, 2 tháng sau, vợ sốc lên sốc xuống khi hắn bất ngờ ‘đánh úp’ làm chuyện tày đình khiến cả gia đình lao đao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mấy hôm sau, chồng tôi hỏi bố tôi về cuốn sổ đỏ căn nhà chúng tôi đang ở. Anh nói là cần mượn tạm vài hôm để giải quyết vài chuyện liên quan đến số tiền 1 tỷ hôm bữa vừa vay được. Bố tôi chẳng nghi ngờ gì, cứ thế đưa sổ đỏ cho anh rồi lại bận bịu lo chuyện cửa hàng.

Nào ngờ 2 tháng sau, chồng tôi đột nhiên biến mất. Liên lạc cách nào cũng không được, nhà tôi còn định báo cảnh sát thì sáng đó có người ập vào đòi tiền. Hóa ra chồng tôi đã dùng sổ đỏ nhà tôi tôi đi vay số tiền lớn rồi bỏ trốn. Tôi bắt đầu hiểu ra anh ta đã âm mưu chiếm đoạt tài sản nhà tôi từ sớm thế nên mới bày ra chuyện kinh doanh để dụ bố mẹ tôi sa chân vào. Sau đó anh ta dùng 1 tỷ kia mua trọn niềm tin của bố mẹ tôi, để bố tôi đưa sổ đỏ cho anh ta mà chẳng nghi ngờ gì cả. Đến lúc này, anh ta quất ngựa truy phong còn gia đình tôi thì lâm vào khốn khổ.

Bố mẹ tôi chạy đôn chạy đáo lo kiếm tiền chuộc lại còn tôi chỉ biết khóc, chẳng giúp đỡ được gì. Bụng bầu 7 tháng càng làm tôi mệt mỏi và trầm cảm. Tôi hận chồng, hận chính bản thân mình đã khiến bố mẹ đầu 2 thứ tóc còn phải chịu khổ. Giờ tôi biết phải sống tiếp như thế nào đây?

Bất chấp nghèo khổ vẫn sống với người chồng tật nguyền suốt 10 năm, nào ngờ sau đêm ấy, cái kết nhận được khiến chị rơi nước mắt

Bất chấp nghèo khổ vẫn sống với người chồng tật nguyền suốt 10 năm, nào ngờ sau đêm ấy, cái kết nhận được khiến chị rơi nước mắt

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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