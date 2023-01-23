Bất chấp tất cả để lấy cô vợ ăn mày khốn khó, 5 năm sau, chồng trẻ không ngờ được đền bù hậu hĩnh có cả căn biệt thự bạc tỷ trong tay khiến nhiều người mơ ước

Quay lại, thấy cô gái đó đang run lên bần bật, người không còn sức sống tôi liền rút ví ra xem thì còn đúng có 250 ngàn. Thế là tôi móc hết ra và ấn vào tay cô ấy rồi mỉm cười bỏ đi, đi được 1 đoạn ngoảnh lại xem tôi thất kinh thấy cô gái ăn xin đó ngất nằm sõng xoài ra đường như thế mà không ai tới đỡ cô ấy dậy. Vội đỡ cô gái ăn xin tội nghiệp ấy, tôi bắt xe đưa cô vào viện thì may mắn cô ấy chỉ ngất đi vì đói và suy nhược cơ thể thôi.

Ngày ấy tôi gặp Thi trong 1 lần lên thành phố đi làm thợ mộc với ông anh họ. Là dân tỉnh lẻ lên thành phố, chả quen nề nếp sống của người thành thị nên tối đến tôi chán bỏ ra ngoài đường lang thang suốt. Rồi 1 hôm ra ngoài làm bát bún chả ăn thì bất chợt có 1 cô gái đầu tóc rũ rượi, bẩn thỉu chạy theo tôi lí nhí ngửa bàn tay chai sạn, lấm bẩn về phía tôi xin tiền.

Thế rồi như 1 sợi dây định mệnh gắn kết tôi và cô gái ăn mày đó, chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn. Tôi chủ động hỏi chuyện cô ấy sao lại đến nông nỗi ăn xin đáng thương này thì cô ấy kể. Bố mẹ cô ấy mất vì 1 tai nạn giao thông, nhưng trước khi mất bố cô để lại 1 món nợ hơn trăm triệu nên nhà cô bị người ta trấn hết, 1 thân 1 mình không biết đi đâu nên cô đành lên thành phố ăn xin sống qua ngày.

Tỉnh dậy thấy tôi, cô ấy liền xuống vội giường và quỳ lạy tôi ơn cứu mạng. Vén mái tóc rối lòa xòa của cô ấy lên, tôi cười nhẹ và đỡ cô ấy lên giường đút cho cô ấy từng thìa cháo nóng hổi. Thấy cô gái đó khỏe lại bình thường, tôi vội chia tay cô ấy và ra thanh toán viện phí rồi đường ai người ấy về.

Chưa nghe hết câu chuyện của cô gái ăn xin ấy mà tôi đã rơm rớm nước mắt xót thương. Nhìn kỹ thì cô gái ấy cũng xinh và hiền lành lắm chứ, chỉ mỗi tội hoàn cảnh xô đẩy nên cô mới đến nông nỗi này. Cứ thế tôi thường xuyên đến chỗ cô ấy ăn xin và hẹn hò nói chuyện. Lâu dần tôi có cảm tình và yêu cô ấy từ lúc nào không hay.

Ngày tôi nắm c.hặt t.ay cô ấy và cầu hôn, cô ấy đã từ chối vì tự ti về gia cảnh. Tôi ôm em vào lòng và an ủi rằng với tôi em là tất cả, tôi có thể mất bất kỳ thứ gì trừ em. Những tưởng thuyết phục được em lấy tôi là xong, ai ngờ ngày tôi đưa em về ra mắt và xin bố mẹ cho cưới thì đại gia đình tôi kịch liệt phản đối tôi lấy 1 cô gái ăn mày về làm vợ.

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Thất vọng vì không được sự ủng hộ của gia đình, tôi nắm c.hặt t.ay em đến quỳ trước bố mẹ và tuyên bố rằng: “Nếu bố mẹ có từ con, con vẫn sẽ cưới cô gái ăn mày này về làm vợ”. Nghe vậy bố mẹ tôi giận tím mặt và đuổi thẳng tôi ra khỏi nhà, cấm không được quay về đây nữa. Nắm tay cô vợ ăn xin, tôi và cả em cùng khóc vì những điều vừa qua.

Bị bố mẹ từ mặt, tôi lôi hết số tiền tích cóp làm ăn ở trên thành phố bao năm qua mua 1 ngôi nhà cấp 4 lụp xụp vợ chồng ở tạm. Cứ thế chúng tôi về ở với nhau mà không cưới xin gì hết. Là vợ tôi, em thể hiện là 1 người phụ nữ tháo vát, đảm đang trong chuyện làm ăn. Chúng tôi thuê cả mẫu ruộng cấy nhưng vợ tôi không bao giờ than mệt. Có chút tiền dư ra, vợ bảo tôi nên mua thêm mấy sào ruộng gần nhà để tiện trồng lúa, dù sao đất ở đây toàn là đất bỏ hoang nên cũng rẻ chả đáng bao nhiêu. Cứ thế vợ chồng tôi chăm chỉ làm ăn hết ngày này qua tháng khác.

Kể từ ngày đó đến giờ cũng đã 5 năm trôi qua, giờ vợ chồng tôi có 1 cô con gái lên 3 tuổi và đặc biệt hơn là sau 5 năm vợ chồng tôi đã có căn biệt thự hoành tráng trị giá 10 tỷ. Tôi có căn biệt thự ngày hôm nay cũng là nhờ cô vợ ăn mày ngày trước khuyên tôi mua đất để mở rộng diện tích quanh nhà, ai ngờ năm vừa rồi có chủ trương làm tuyến đường quốc lộ qua nhà tôi. Mà chỗ đất đai nhà tôi khá rộng, lại nằm trong vùng quy hoạch nên được đền bù rất hậu hĩnh, chúng tôi được đền bù hẳn hơn 11 tỷ.

Có tiền trong tay, vợ chồng tôi quyết mua 1 ngôi biệt thự 10 tỷ ở trung tâm thị trấn để ở và làm ăn. Giờ ngẫm lại tôi vẫn thấy chuyện này như 1 giấc mơ. Cứ nghĩ nhà tôi sẽ sống mãi trong cái nghèo đến hết đời, vậy mà nhờ có ý định táo bạo mua đất của vợ mà giờ đây chúng tôi được sống trong sung sướng. Thấy vợ chồng tôi giàu có, bố mẹ cũng tha thứ và coi chúng tôi là con cháu trong nhà rồi. Giờ tôi mới thấy ngày ấy mình bất chấp tất cả để cưới cô vợ ăn xin về mới đúng làm sao. Vợ tôi thật là tuyệt.