Chê con dâu nghèo, mẹ chồng buông lời cay đắng để rồi chứng kiến con để quên hai tờ giấy sở hữu căn biệt thự trong phòng ngủ mà sửng sốt

Tâm sự 23/01/2023 12:56

Chẳng khi nào bà ưng con dâu, vậy nên, hàng ngày bà đối xử rất tệ bạc. Hôm đó, con dâu đi vội nên để quên giấy tờ ở nhà, nào ngờ...

Hôm đó, vội quá nên Nhàn quên mất một số giấy tờ ở nhà. Bà Hà vào phòng ngủ của con dâu thấy mấy tờ giấy vứt trên bàn trang điểm thì cầm lên đọc. Đọc xong, bà choáng váng cả mặt mày.

Từ ngày Nhàn về làm dâu nhà bà Hà, không có lúc nào là hàng xóm không nghe tiếng c.hửi b.ới của bà dành cho cô con dâu. Lúc thì chê bai chuyện nội trợ, lúc khác lại chê bai chuyện con cái, nhà cửa. Nói chung cuộc nói chuyện nào của bà Hà với mấy bà hàng xóm cũng có mặt cô con dâu vừa nghèo vừa vô tích sự của bà trong đó. Nghĩa là bà không thể dừng được cái việc đi nói xấu con dâu được.

Nhàn xuất thân trong một gia đình giàu có, nhưng sau khi lấy chồng được 2 tháng, nhà cô bị phá sản. Từ đó thái độ của bà mẹ chồng Nhàn cũng thay đổi chóng mặt. Ban đầu, bà chỉ đá thúng đụng nia, sau bà chỉ thẳng vào mặt Nhàn mà nói. Bà Hà không nghĩ rằng cô con dâu của mình lại nghèo rớt mồng tơi như vậy, có hôm 1 ngàn cũng không có, phải ngửa tay xin chồng. Nhàn làm việc văn phòng, nghe bảo lương tháng cũng chỉ được 4 triệu. Con trai bà Hà làm trưởng phòng kinh doanh cho một doanh nghiệp lớn, lương lậu cũng khá. Thế nên trong mắt bà Hà, con dâu của bà chẳng khác gì một kẻ ăn bám.

Chê con dâu nghèo, mẹ chồng buông lời cay đắng để rồi chứng kiến con để quên hai tờ giấy sở hữu căn biệt thự trong phòng ngủ mà sửng sốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có hôm đang ngồi ăn cơm, bà Hà nghe tiếng Nhàn nói điện thoại rồi khóc thút thít: “Bố mẹ ăn cơm với nước mắm thôi ạ? Vâng, con sẽ cố gắng gửi tiền qua cho bố mẹ sớm”. Mới nghe thế, bà Hà đã chạy ra chửi: “Mày đi làm không góp tiền ăn, cứ gửi tiền về cho bố mẹ mày thế thì lấy cái gì mà đổ vào mồm hả? Cứ bắt con trai tao nuôi báo cô mày thế à?”. Nhàn sợ quá, vội vàng tắt điện thoại, không để cho bố mẹ cô nghe thấy.

Thắng – chồng Nhàn ban đầu cũng cảm thông với vợ nhưng sau này, anh cũng mặc kệ. Phần vì công việc bận quá, phần vì mẹ anh tác động đến anh quá nhiều, Thắng cứ thấy Nhàn dần dần trở thành gánh nặng cho mình. Anh cũng hắt hủi và khó chịu với vợ. Trước kia, nếu Thắng hào hứng giúp đỡ gia đình vợ thì bây giờ, anh cảm thấy bực bội mỗi khi vợ nhờ giúp cái gì đó.

Nhàn sống trong gia đình chồng được 2 năm, chịu bao nhiêu cực khổ từ bà mẹ chồng quá quắt. Lúc cô có bầu, Thắng không đoái hoài gì đến Nhàn, mẹ chồng cô cũng vậy. Bà bảo rằng cô lười, viện cớ có bầu để không chịu làm việc nhà.

Hôm đó Nhàn đi làm về muộn, mẹ chồng cô đã đi đâu mất. Cô gọi điện cho bà thì nghe bà bảo rằng bà đã ăn cơm rồi, đã để phần cơm cho Nhàn ở trên bàn. Nhàn nhấc lồng bàn lên thì thấy có mỗi bát cơm nguội và bát nước mắm. Trong khi đó, cái đĩa không bên cạnh vẫn còn sót lại miếng thịt bò và cái vỏ con cua. Nhàn ứa nước mắt.

Chê con dâu nghèo, mẹ chồng buông lời cay đắng để rồi chứng kiến con để quên hai tờ giấy sở hữu căn biệt thự trong phòng ngủ mà sửng sốt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đến năm thứ 3, sau khi sinh con thì cuộc sống của Nhàn càng thêm chật vật. Nhất là với bà mẹ chồng lúc nào cũng chăm chăm bắt lỗi con dâu. Hôm đó, Nhàn nhờ mẹ chồng trông cháu để đi phơi đồ nhưng bà lại bỏ sang phòng khác ngồi xem ti vi khiến cháu bị ngã từ trên giường xuống. Sau vụ đó, Nhàn và mẹ chồng gần như không nói chuyện với nhau nữa.

Đến khi con được 6 tháng, Nhàn gửi con đi nhà trẻ rồi bắt đầu đi làm. Hôm đó, vội quá nên Nhàn quên mất một số giấy tờ ở nhà. Bà Hà vào phòng ngủ của con dâu thấy mấy tờ giấy vứt trên bàn trang điểm thì cầm lên đọc. Đọc xong, bà choáng váng cả mặt mày.

Đó là giấy tờ chứng nhận sở hữu 2 căn biệt thự của cô con dâu mà bà thường gọi là con dâu nghèo rớt mồng tơi. Bà đọc đi đọc lại xem có sự nhầm lẫn nào ở đây không nhưng thấy mọi thông tin đều khớp cả.

Đến tối về, bà Hà nói với con trai, Thắng cũng sốc bèn lân la hỏi vợ Nhàn bảo rằng đúng là cô có 2 căn biệt thự. Trị giá mỗi căn phải 7 tỷ, thực ra từ 1 năm nay bố mẹ cô đã làm ăn được trở lại và đây là tài sản mà họ cho con gái mình như của hồi môn.

Từ đó, bà Hà “tắt điện” trước con dâu. Bà cố gắng lấy lòng Nhàn nhưng cô vẫn tỏ ra lạnh lùng. Nhàn buồn khi thấy rằng cả chồng và mẹ chồng đều chỉ chăm chú đến khối tài sản của mình mà thôi.

 

Đêm tân hôn biết chồng không làm gì được vì liệt nửa người, vợ ngậm ngùi đi ngủ luôn, nào ngờ vừa tắt điện, cô sửng sốt khi chứng kiến điều ấy và…

Đêm tân hôn biết chồng không làm gì được vì liệt nửa người, vợ ngậm ngùi đi ngủ luôn, nào ngờ vừa tắt điện, cô sửng sốt khi chứng kiến điều ấy và…

Leo qua người chồng liệt vào ngủ thì vô tình lại thấy khẽ động đậy, tôi nhìn kĩ thì trời ơi, cảnh tượng trước mặt mình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 1 giờ 37 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 4 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 5 giờ 37 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 7 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả