Chồng làm việc đến tận 2h sáng, chợt nghe tiếng ghế kẽo kẹt đầy kì lạ bên trong, tôi mở cửa thì chứng kiến điều khủng khiếp chồng giấu giếm

Cuộc sống của hai vợ chồng hiện tại, sau khi đã kết hôn vẫn chẳng khác lúc mới yêu nhau là mấy. Vẫn lãng mạn, bay bổng. Tú vẫn là chàng hoàng tử trong mơ của Trang. Chu đáo, cẩn thẩn, quan tâm, yêu thương, chăm sóc Trang nhất mực dịu dàng. Tú không ép Trang phải làm việc nhà. Tú muốn mọi thứ phải được tự nguyện vì có tự nguyện thì mới có thể chuyên tâm hoàn thành mọi thứ một cách tốt nhất được.

Trang và Tú làm vợ chồng mới được hơn một năm. Trang vẫn còn đang trong giai đoạn kế hoạch để phấn đấu sự nghiệp nên chưa vội sinh con mặc dù Tú không hề muốn điều đó. Nhưng vẫn như thói quen lúc mới yêu, chỉ cần là Trang thích trong chừng mực cho phép thì Tú sẽ đồng ý. Mà hình như, Tú chưa bao giờ từ chối Trang bất cứ điều gì thì phải.

Trang hiểu điều đó nên Tú là một người chồng tốt thì Trang cũng cố gắng để làm một người vợ đảm đang nhất. Nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, thơm tho. Quần áo đi làm của Tú luôn được sắp xếp chỉnh tề, ngăn nắp. Và như Tú nói, mọi thứ phải tự nguyện thì thành quả nó mới tốt. Nên những bữa cơm mà Trang nấu cho Tú đều nhận được những lời khen ngợi nức nở. Cả hai mỗi tối cuối tuần thường đưa nhau đi dạo bộ ở những con phố quen thuộc để ôn lại kỉ niệm ngày xưa. Cuộc hôn nhân nó đẹp đẽ cứ ngỡ như là tranh vẽ vậy.

Ảnh minh họa: Internet

Trang ngỡ ngàng khi thấy Tú vừa tắm rửa xong xuôi thì nói sang phòng làm việc. Trang ngỡ ngàng cũng đúng, vì từ trước tới nay, Tú chưa bao giờ làm việc ở nhà. Tú nói với Trang rằng hơn 10 tiếng Tú đã dành trọn vẹn cho công việc rồi nên ở nhà, Tú sẽ chỉ nghĩ đến Trang mà thôi. Trang vẫn nhớ điều đó nhưng Trang không nhắc lại. Bởi chuyện gì cũng có thể xảy ra, công việc thì cũng phải có lúc đột xuất là đúng rồi.

Không có Tú, Trang hơi khó ngủ nên cứ trằn trọc mãi. Trang muốn sang xem Tú có cần gì không lắm nhưng nghĩ tới Tú từng nói rằng khi Tú đang làm việc rất ghét bị người quấy rầy là Trang lại chùn bước. Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, tiếng cửa phòng ngủ lạch cạch, Tú bước vào. Qua ánh đèn phòng ngủ mờ ảo, Trang thấy lạ khi trên trán Tú lấm tấm mồ hôi, mặt còn tái nhợt.

- Anh thấy không ổn ở đâu à? – Trang nhẹ nhàng

- Em chỉ khéo tưởng tượng, công việc nó căng thẳng quá thì anh như vậy thôi chứ có gì lạ đâu? – Tú thẳng thừng

Trong giọng nói của Tú hình như có chút bực dọc, ý kiểu không muốn bị tra hỏi nhiều nên Trang biết ý, không hỏi gì thêm nữa. Nhưng không chỉ 1 hôm, ngày hôm sau và liên tiếp một tháng trời như thế. Tú sang phòng làm việc và 2 giờ sáng mới trở về và vẫn bộ dạng như vậy. Người Tú gầy rộc hẳn đi. Trang còn thấy lạ hơn là mái tóc dày, đen lãng tử của Tú đợt này rụng nhiều lắm. Lo lắng cho sức khỏe của Tú, Trang gặng hỏi thì Tú lại cáu gắt với Trang:

Ảnh minh họa: Internet

- Em học đâu ra cái tính tò mò ấy thế! Bỏ ngay đi, anh không thích nó chút đâu. Phiền phức!

Trang thấy khóe mắt cay cay. Từ lúc yêu nhau đến bây giờ, Tú chưa từng khi nào nặng lời với Trang như thế. Đêm hôm đó, hậm hực nên Trang chẳng thèm để ý đến Tú nữa mà đi ngủ luôn. Nhưng lại hồi tối do cãi nhau, không ăn được gì nhiều nên cái bụng của Trang nó biểu tình, không cho giấc ngủ được yên. Trang đành phải lục đục trở dậy đi xuống bếp. Lúc đi ngang qua phòng Tú làm việc, Trang định gõ cửa nhắc Tú ngủ sớm nhưng thấy vẫn còn giận. Trang quay bước đi thì…

Tiếng ghế kêu kẽo kẹt trong phòng làm việc của Tú khiến Trang tò mò. Làm việc gì mà ghế cứ phải kẽo cà kẽo kẹt thế kia. Trong đầu Trang bắt đầu hiện lên những suy nghĩ không hề hay ho. 1 tháng qua, Tú đã khiến Trang điên đầu lắm rồi, giờ nhất định có cơ hội, phải tìm câu trả lời mới được. Trang trở nhanh về phòng, lấy chìa khóa mở cửa vào…

Hình ảnh trước mắt thật khủng khiếp, nhưng là khủng khiếp đến nhòe lệ. Tú đang ôm lấy chiếc ghế, cố vịn vào nó để đứng dậy với lọ thuốc gì đó trên bàn với vẻ mặt đau đớn. Lao nhanh đến gần Tú, Trang lắp bắp:

- Anh ơi…

Với tay lên lọ thuốc, Trang bàng hoàng với dòng chữ hỗ trợ điều trị ung thư. Tú nhìn Trang, nhoẻn miệng cười rồi ngất lịm. Nước mắt Trang lăn dài, cuống cuống tìm điện thoại để gọi cấp cứu, bí mật khủng khiếp của Tú quá sức tưởng tượng với Trang rồi.