Đều đặn nhận 5 triệu đồng gửi vào tài khoản mỗi tháng, vô tình gặp người tình của chồng cũ, tôi chua chát biết kẻ lạ mặt cùng câu nói đầy sâu cay

Nghe toàn bộ lời thanh minh của cô ta, tôi vô cùng chúa chát trước sự thật mình đang phải nhận lấy, càng hận bố của con mình.

Hiện tại tôi đang là một bà mẹ đơn thân. Thật ra con tôi có bố, chúng tôi cũng từng sống trong một gia đình hạnh phúc. Nhưng kể từ khi có chút tiền, chồng cũ của tôi bắt đầu thay đổi. Vài năm trước, khi khó khăn tài chính, tôi vẫn có một gia đình hạnh phúc về mặt tình cảm. Mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp cho đến khi anh ta ngoại tình. Anh ta cặp kè với người khác, về nhà lại hắt hủi vợ con. Tôi không chịu được cảnh chung chồng nên đã đề nghị ly hôn. Thú thật lúc đầu, tôi chỉ muốn gây sức ép để buộc anh ta lựa chọn. Không ngờ cuối cùng, mẹ con tôi vẫn thua cô bồ nóng bỏng ấy.

Tôi vẫn nhớ như in ngày chúng tôi ra tòa. Lúc ấy chồng cũ vẫn ra vẻ cao thượng lắm. Anh ta đồng ý để tôi nuôi con và chu cấp đều đặn. Vậy mà mấy tháng sau đó, anh ta không hề gửi cho tôi một đồng tiền nào để nuôi con. Nếu như chồng cũ khó khăn, tôi hoàn toàn có thể thông cảm và chấp nhận. Đằng này anh ta vẫn ăn nên làm ra. Chưa kể từ khi chia tay, chồng cũ cũng không một lần chủ động đến gặp và chơi với con. Tôi nhớ vài tháng trước, trường của con tổ chức một buổi ngoại khóa. Hôm ấy đáng lẽ ra chồng cũ của tôi phải có mặt. Nhưng anh ta không đến, còn nói không muốn dính líu đến cuộc sống của mẹ con tôi.

Ảnh minh họa: Internet Thời gian trước tôi vẫn đi làm và kiếm được tiền nên không đòi chu cấp cho con. Nhưng rồi làm ăn thua lỗ, tôi lại mắc một khoản nợ nên kinh tế trở nên eo hẹp. 3 tháng trước, tôi có tìm đến gặp chồng cũ để kể hoàn cảnh và mong anh ta làm tròn trách nhiệm người bố. Vậy mà anh ta đuổi tôi đi, còn nói bản thân cũng đang sa vào đống nợ nần. Tôi chán chường trở về, cứ nghĩ sẽ phải vay mượn để chi trả cuộc sống. Không ngờ chiều hôm ấy, tài khoản của tôi có thêm 5 triệu. Nghĩ là chồng cũ gửi nên tôi không hỏi lại, chỉ cho rằng ít ra anh ta còn chút lương tâm. Đều đặn 3 tháng nay, tôi vẫn nhận 5 triệu mỗi tháng chuyển vào tài khoản. Nhưng chiều nay, tôi vô tình gặp người tình của chồng cũ. Cô ta xin lỗi vì đã là người thứ 3 xen vào gia đình tôi. Không những vậy, cô ta còn tiết lộ đã lén lút gửi tiền cho tôi chứ không phải chồng cũ. Đây xem như là khoản bù đắp tinh thần, tôi nghe mà thật chúa chát. Tôi sốc lắm, nếu biết trước như vậy, tôi đã không tiêu những đồng tiền ấy. Nhưng nghĩ kỹ thì bây giờ mẹ con tôi đang khó khăn, một triệu cũng quý giá. Theo mọi người tôi nên chịu đựng để có tiền mỗi tháng hay vì sĩ diện mà nói thẳng là không nhận số tiền kia?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/eu-an-nhan-5-trieu-ong-gui-vao-tai-khoan-moi-thang-vo-tinh-gap-nguoi-tinh-cua-chong-cu-toi-chua-chat-biet-ke-la-mat-cung-cau-noi-ay-sau-cay-550153.html