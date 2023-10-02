Đêm tân hôn vợ do dự không muốn động phòng, khi người chồng mở vali kiểm tra thì bàng hoàng 'như bị sét đánh ngang tai'

Tâm sự 02/10/2023 15:10

Vậy nhưng đợi rất lâu vẫn không thấy vợ vào phòng, Lưu Long cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra với cô dâu mới sao?

Vì đã khá lớn tuổi nhưng vẫn chưa tìm được bạn gái nên gia đình và bạn bè Lưu Long vẫn luôn giục anh tìm đối tượng. Lưu Long và vợ gặp nhau trong một bữa tiệc, anh đã bị lôi cuốn bởi cô gái này và bắt đầu theo đuổi.

Vậy nhưng điều ngạc nhiên là cô gái ấy nhanh chóng đồng ý đến với Lưu Long, anh không ngờ rằng lần đầu theo đuổi con gái lại thành công như vậy. Sau khi chính thức hẹn hò, bạn gái đưa Lưu Long về nhà ra mắt bố mẹ. Bố mẹ cô gái rất hài lòng với con rể tương lai.

Đêm tân hôn vợ do dự không muốn động phòng, khi người chồng mở vali kiểm tra thì bàng hoàng 'như bị sét đánh ngang tai' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Được sự ủng hộ của hai bên gia đình, Lưu Long và vợ nhanh chóng tổ chức hôn lễ. Vào đêm tân hôn, Lưu Long uống khá nhiều rượu nên đã về phòng nghỉ trước. Vậy nhưng đợi rất lâu vẫn không thấy vợ vào phòng, Lưu Long cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra với cô dâu mới sao?

Lúc này Lưu Long muốn giúp vợ thu dọn đồ đạc, anh mở vali của vợ ra để treo đồ lên thì như bị sét đánh ngang tai. Trong vali của vợ có một giấy xét nghiệm, kết quả cho thấy vợ anh đang mang thai. Ngày tháng được viết trên hồ sơ cách đây không lâu.

Vừa mới cưới vợ nhưng lại phát hiện ra chuyện động trời này, nếu như trước khi kết hôn Lưu Long biết chuyện thì tốt biết bao nhiêu. Rõ ràng anh không phải là bố đứa bé, trước khi cưới anh và vợ chưa từng quan hệ. Lưu Long cảm thấy vợ cố tình lừa dối mình, vì vậy nên khi Lưu Long đề nghị kết hôn vợ anh liền đồng ý ngay lập tức. Có lẽ vợ anh chỉ muốn tìm bố cho đứa con trong bụng nên mới chịu kết hôn với anh. Giờ đây Lưu Long đang bế tắc, anh không biết nên giải quyết vấn đề này thế nào.

Thử lòng cả vợ lẫn nhân tình, nằm co quắp trên giường bệnh, chồng 'cay mắt' với hành động này của vợ

Thử lòng cả vợ lẫn nhân tình, nằm co quắp trên giường bệnh, chồng 'cay mắt' với hành động này của vợ

Tôi lừa dối vợ cách đây 4 tháng. Người tình của tôi trẻ đẹp, lại có học thức và ăn nói duyên dáng vô cùng. Chỉ nói chuyện vài lần, tôi đã có thiện cảm đặc biệt với cô ta. Cuối cùng, tôi bỏ qua mọi rào cản để tỏ tình.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu