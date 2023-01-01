Đêm tân hôn vợ cũ gọi đến tưởng phá đám, ai ngờ đầu dây bên kia liên tục phát ra âm thanh rên rỉ và tiếng hét lạc giọng

Tâm sự 01/01/2023 23:21

Tôi đã ly hôn được một thời gian vì vợ cũ gian díu với người khác và bị tôi bắt tại trận. Cho đến hôm nay khi tôi làm đám cưới lần 2 thì cô ta bỗng dưng xuất hiện.

Chuyện đã xảy ra một tuần nay nhưng tôi lúc này đang rối tinh rối mù không biết phải quyết định ra sao cả. Bố mẹ tôi cũng khó xử bởi vì tình huống quá mức oái oăm, trái ngang.

Cách đây 7 tháng, tôi và vợ ra tòa ly hôn, chấm dứt quan hệ vợ chồng. Nguyên nhân vì vợ tôi ngoại tình với người khác, bị tôi bắt quả tang tại trận. Tôi cũng là người đàng hoàng, có công việc tử tế, chăm chỉ, giàu trách nhiệm, không hiểu sao vợ vẫn nhẫn tâm cắm sừng chồng. 

Đêm tân hôn vợ cũ gọi đến tưởng phá đám, ai ngờ đầu dây bên kia liên tục phát ra âm thanh rên rỉ và tiếng hét lạc giọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau ly hôn, để chứng minh cho vợ thấy rằng tôi không phải là người bỏ đi, không có cô ấy thì tôi vẫn dễ dàng lấy được người khác ngon lành hơn nhiều. Vậy là tôi sốt sắng nhờ gia đình, bạn bè giới thiệu đối tượng cho tôi tái hôn. Sau một thời gian tìm kiếm thì tôi quen và ưng ý vợ tôi bây giờ. 

Qua lại mấy tháng thì chúng tôi quyết định làm đám cưới vì cô ấy cũng không còn trẻ nữa và tôi thì đang sốt sắng muốn trả đũa vợ cũ.

Đám cưới, tôi tổ chức rình rang và khoe khoang trên khắp mạng xã hội, tin chắc là vợ cũ cũng đọc được. Thời gian qua, tôi không nghe được nhiều thông tin về cô ấy nhưng hẳn là chưa tái hôn. Không rõ cô ấy và người tình có hạnh phúc không, anh ta đối xử với cô ấy thế nào mà vợ cũ đang tâm bỏ gia đình yên ấm để theo đối phương. 

Suốt khoảng thời gian chuẩn bị cho đám cưới, tôi không nhận được liên lạc gì từ vợ cũ. Cô ấy như biến mất hoàn toàn. Ai mà ngờ được đúng giữa đêm tân hôn thì cô ấy lại gọi cho tôi. Khi nhìn thấy số điện thoại quen thuộc của vợ cũ hiện trên màn hình điện thoại, tôi đã sửa soạn sẵn trong đầu những lời lẽ mỉa mai châm biếm cô ta. Sóng điện thoại vừa được kết nối thì tôi giật mình nghe được những tiếng rên rỉ đau đớn của vợ cũ.

“Anh ơi em sắp sinh rồi, anh đến đưa em đi viện đi, đây là con của anh đấy…”, vợ cũ thều thào nói trong điện thoại. Chúng tôi ly hôn được 7 tháng, vậy thì khả năng cô ấy mang thai con của tôi hoàn toàn có thể xảy ra. Song cũng không loại trừ khả năng đó là con của gã đàn ông kia. Nói chung bây giờ không chắc chắn được điều gì.

Tôi lưỡng lự nhưng nghe những tiếng rên rỉ đau đớn của cô ấy vẳng đến thì lại không cầm lòng được. Rồi tôi nghĩ biết đâu là con của mình thật thì sao. Vậy là tôi bỏ lại vợ mới cưới, chạy như bay đến nhà vợ cũ đưa cô ấy đi đẻ. Đúng là hoàn cảnh trái ngang có một không hai.

Qua một đêm đau đớn, sáng hôm sau vợ cũ sinh được một bé trai khỏe mạnh và đáng yêu. Bố mẹ tôi biết chuyện cũng chạy đến bệnh viện, việc đầu tiên ông bà làm là lấy mẫu tóc của thằng bé đi xét nghiệm ADN. Nhìn kết quả xét nghiệm rõ ràng thằng bé chính là con mình, tôi hóa đá. 

Hóa ra sau khi ly hôn vợ cũ mới phát hiện mình mang thai được 2 tháng. Đến chính cô ấy còn không biết là con của ai. Nhưng vì say đắm người tình nên vợ cũ khẳng định đó là con của hắn. Vừa nghe tin thì hắn ta sợ xanh mặt chạy mất hút. Cô ấy đành ôm cái thai chịu đựng mọi thứ một mình suốt quãng thời gian qua.

 

Cho đến khi nghe tin về đám cưới của tôi, vợ cũ vừa ghen tị lại nuối tiếc. Rồi cô ấy nghĩ có khi là con của tôi thật. Đau bụng đi đẻ trùng vào đêm tân hôn của tôi, cô ấy lập tức gọi điện nói bừa là con tôi. Tuy nhiên lời nói dối của cô ấy thế mà lại là sự thật.

Đêm tân hôn vợ cũ gọi đến tưởng phá đám, ai ngờ đầu dây bên kia liên tục phát ra âm thanh rên rỉ và tiếng hét lạc giọng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ cả nhà tôi không biết phải giải quyết thế nào. Đón cháu về chăm sóc thì vợ cũ không đồng ý, chưa nói vợ mới cưới cũng chẳng muốn nuôi con riêng của chồng. Thôi thì đằng nào cũng ly hôn rồi, cứ coi như cô ấy nhận quyền nuôi con, còn tôi qua lại thăm nom và chu cấp vậy. Song vợ cũ bắt đầu giở quẻ. Cô ấy đòi tôi ly hôn rồi cưới lại mình, nếu không sẽ cấm nhà tôi gặp cháu. 

Tôi phải làm thế nào? Vợ mới cưới chẳng có lỗi sai gì, đột nhiên ly hôn làm sao được. Nhưng bố mẹ và tôi cũng không muốn mất con cháu. Xin mọi người cao kiến để giải quyết tình huống oái oăm này. 

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Thành công đưa được em đồng nghiệp bốc lửa lên giường, sáng ra trong cơn sung sướng tê dại tôi hoảng hốt phát hiện vệt đỏ này dưới eo

Trong mắt tôi cô ấy là một người ăn chơi và khá lẳng lơ nên không có chuyện bản thân sẽ yêu đương với cô. Tuy nhiên, việc "tình một đêm" là hoàn toàn có thể.

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