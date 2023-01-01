Thành công đưa được em đồng nghiệp bốc lửa lên giường, sáng ra trong cơn sung sướng tê dại tôi hoảng hốt phát hiện vệt đỏ này dưới eo

Tâm sự 01/01/2023 23:13

Trong mắt tôi cô ấy là một người ăn chơi và khá lẳng lơ nên không có chuyện bản thân sẽ yêu đương với cô. Tuy nhiên, việc "tình một đêm" là hoàn toàn có thể.

Tôi năm nay 31 tuổi, ngày đi làm tối về nhà với bố mẹ, chẳng giao lưu bạn bè mấy khi. Tính tôi nhút nhát, hướng nội, không có nhiều mối quan hệ. Công ty thì toàn các chị lớn tuổi đã lập gia đình hết rồi, chuyện tìm được một người hợp ý ngay trong công ty gần như là điều không tưởng.

Bố mẹ lo lắng chuyện chung thân đại sự của tôi lắm. Các anh chị đồng nghiệp quan tâm cũng suốt ngày hỏi han. Họ giới thiệu cho tôi nhiều đối tượng nhưng khổ nỗi chưa tìm được ai hợp với mình. Không phải tôi kén chọn nhưng đơn giản là thấy không hợp nhau mà thôi.

Công ty tôi còn đúng một cô nàng độc thân trẻ tuổi tên Hòa. Nhưng cô gái này tôi không nghĩ đến, mà các anh chị đồng nghiệp cũng chẳng bao giờ gán ghép với tôi. Vì hai đứa khác biệt nhau một trời một vực. Tôi hiền lành giản dị còn cô nàng thì sành điệu, ăn chơi khét tiếng cả công ty. Hòa thay bạn trai như thay áo, cứ 1, 2 tháng lại thấy một anh mới toanh đưa đón. Mọi người xì xào bàn tán sau lưng Hòa nhiều điều. Tất nhiên là chẳng khen ngợi gì lối sống phức tạp và bừa bãi của cô ta. 

Thành công đưa được em đồng nghiệp bốc lửa lên giường, sáng ra trong cơn sung sướng tê dại tôi hoảng hốt phát hiện vệt đỏ này dưới eo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuy nhiên Hòa vẫn làm việc tốt lại chưa bao giờ gây ảnh hưởng đến ai, cư xử với mọi người cũng thân thiện nên tất cả chỉ nói sau lưng, không ai tỏ thái độ trước mặt Hòa cả. Cứ nghĩ tôi và Hòa sẽ là hai đường thẳng song song, ai ngờ đâu có ngày cuộc sống của chúng tôi lại giao nhau. 

Hôm nay ở công ty tôi có một bữa tiệc. Tàn tiệc thì Hòa khá say rồi, các anh chị khác đều vội về với gia đình. Có tôi độc thân rảnh rang lại uống ít nên còn tỉnh táo. Thế là mọi người giao cho tôi nhiệm vụ đưa Hòa về nhà. Tôi lay cô ấy, bảo Hòa gọi điện cho bạn trai đến đón. “Chia tay rồi”, cô ấy ném cho tôi mấy từ rồi mặc kệ tôi tự giải quyết. Dù xuất phát từ lý do gì thì tôi cũng không thể để mặc Hòa được. 

Xuống taxi mà Hòa vẫn liêu xiêu chưa tỉnh táo chút nào, tôi nhận chìa khóa từ tay Hòa, mở cửa nhà cô ấy rồi dìu Hòa vào phòng ngủ cho yên tâm. Thả Hòa xuống giường, đang định đắp chăn lên cho cô ấy rồi ra về thì Hòa đột ngột vươn tay kéo tôi ngã nhào xuống giường. 

Mùi hương phụ nữ xộc vào mũi, sự ấm áp mềm mại của làn da cọ sát, chẳng những thế Hòa còn chủ động hôn tôi. Lí trí tôi bị rút cạn, mê đắm trong nụ hôn của Hòa, tôi ôm chầm lấy cô ấy chìm trong dục vọng không còn biết gì nữa. Lúc tối cũng uống rượu, sau khi xong việc tôi cũng quá mệt nên thiếp đi. Tôi chỉ nhớ được trước lúc chìm vào giấc ngủ, nhìn Hòa khỏa thân nằm cạnh, tôi chỉ nghĩ được một điều: “Vậy mà tôi lại qua đêm với người phụ nữ mình muốn coi thường”.

Sáng ra lại là tôi tỉnh dậy trước. Có lẽ đêm qua Hòa uống nhiều lắm. Lật chăn định xuống giường, tôi đờ đẫn nhìn một thứ trên ga giường. Là một vệt màu đỏ. Tại sao lại như vậy?

- Thực ra đêm qua là lần đầu tiên của em. Mới bước chân vào đời đã bị phụ tình, từ đó em ôm hận không còn tin tưởng vào tình yêu và đàn ông, muốn yêu hết người này đến người khác, mang đàn ông ra làm trò đùa… Thực ra hôm qua em không hề biết là anh đâu, em quá say. Nhưng có lẽ vì quá cô đơn và lạc lõng nên em muốn tìm kiếm một chút hơi ấm, một vòng tay yêu thương mình… Anh không cần phải chịu trách nhiệm đâu, quên nó đi. Mà em cũng không có ý định xây dựng mối quan hệ gì với anh đâu, đừng bận tâm.

Thành công đưa được em đồng nghiệp bốc lửa lên giường, sáng ra trong cơn sung sướng tê dại tôi hoảng hốt phát hiện vệt đỏ này dưới eo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Hòa đã tỉnh dậy, thấy tôi nhìn vết máu trên ga giường mới chậm rãi lên tiếng. Sau khi biết sự thật và nghe cô ấy giãi bày, tôi làm sao có thể làm ngơ được. “Nếu em không ghét anh thì chúng ta thử tìm hiểu xem sao nhé?”, tôi nghiêm túc đề nghị và Hòa gật đầu. 

Sau khi rũ bỏ cái vỏ ăn chơi lăng nhăng, Hòa là một cô gái thật sự rất tốt. Chẳng những xinh đẹp mà còn có năng lực, biết quan tâm đến những người xung quanh. Mọi người đều há hốc kinh hãi khi biết tôi và Hòa đang tìm hiểu nhau. Ai cũng khuyên tôi phải dè chừng, cẩn thận Hòa chỉ đang đổi khẩu vị, vài hôm nữa lại đá bay tôi cho mà xem. 

Nhưng tôi chỉ tủm tỉm cười vì họ không biết tôi mới là người đàn ông đầu tiên của cô ấy. Bỗng dưng tìm được cô gái tốt như vậy, tôi sẽ nâng niu cô ấy thật cẩn thận, không bao giờ phải để Hòa chịu tổn thương như trong quá khứ. 

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