Đến tuổi trưởng thành, Thanh và Hà chẳng học lên cao mà đều theo người họ hàng ra Hà Nội tìm kiếm cơ hội. Thanh làm công nhân ở công trường còn Hà thì bán đồ ăn sáng ở gần đó. Cả hai bén duyên, yêu thương và nên duyên vợ chồng sau một đám cưới giản dị.

Thanh và Hà đến với nhau với 2 bàn tay trắng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thanh sinh ra ở vùng quê nghèo, bố mẹ bệnh tật nên mọi chi tiêu trong nhà trông cả vào đồng lương làm công nhân của Thanh. Hà mồ côi bố từ nhỏ, mẹ cô mưu sinh bằng gánh hàng rau.

Sau khi cưới, cả hai thuê chung một phòng trọ chật hẹp với giá 2 triệu. Đồng lương của 2 người vốn hạn hẹp, lại thêm dịch Covid-19 hoành hành nên thu nhập của 2 người lại càng giảm đi. Mỗi ngày, Hà cố gắng chi tiêu ở mức tối thiểu.

Vì thịt lợn đắt nên Hà chỉ quanh quẩn cho chồng ăn mấy món đậu, rau, cá. Thanh muốn đổi bữa, Hà cũng không cho. Đến nửa đêm, dù trời nóng như rang, Hà cũng bật dậy tắt quạt. Hà bảo: "Bật quạt nhiều sẽ tốn điện. Tiền điện 5000 đồng 1 số chứ có ít đâu."

Nhiều hôm lấy lương, Thanh muốn mua cho Hà một chiếc váy đẹp, rồi dẫn vợ đi ăn quán nhưng cô chỉ lắc đầu. Hà vất vả, lam lũ quen rồi, cần gì ăn ngon, mặc đẹp.

Sau khi sinh con, Hà phải nghỉ làm, mọi chi tiêu trong nhà trông cả vào đồng lương công nhân của Thanh. Chủ đầu tư chậm giải ngân nên tiến độ công trình chậm, Thanh bữa đi làm, bữa nghỉ nên thu nhập không đều.

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Khi không đi làm, anh xách xe máy ra phố chạy xe ôm. Con khát sữa, bố mẹ ốm đau, thiếu tiền, vợ chồng Hà thường xuyên cãi vã.

Gần đây, Hà thấy chồng thường đi sớm về muộn. Về đến nhà, trên người anh có mùi lạ, tựa như mùi phấn son. Hà nhờ người theo dõi, điều tra thêm thì biết anh đang cặp kè với một cô gái làng chơi đã hết đát. Thỉnh thoảng, Thanh hay trốn vợ đến nhà trọ của cô này để hú hí.

Tận tay bắt gặp được chồng đang 'trai trên gái dưới' với gái làng chơi, Hà trách chồng: "Bố mẹ ở quê thì đau ốm, con nhỏ khát sữa mà anh nỡ lòng nào đi bao nuôi gái làng chơi. Anh có còn là con người nữa không?"

Nào ngờ, Thanh nói một câu khiến vợ chết lặng: "Em nói sai rồi. Cô ấy không lấy một đồng nào của anh cả. Cô ấy thậm chí còn cho anh thêm tiền để trang trải cuộc sống nữa. Cái em coi trọng là tiền hay là anh?

Em suốt ngày chỉ biết tiết kiệm, tằn tiện chi tiêu, cuối cùng thì làm khổ mình, khổ mọi người. Em cứ đi về mà giữ hũ tiền của em đi."

Sau thời gian đó, cả hai không nói với nhau câu nào. Cả Hà và Thanh đều suy nghĩ về lỗi lầm của mình. Hôm đó, trời mưa tầm tã, Thanh trở về nhà với 1 chiếc váy cho vợ và 1 thùng sữa cho con. Thanh xin lỗi vợ vì anh đã sai, đã lầm đường lạc lối khi ngã vào vòng tay của cô gái làng chơi. Thanh đã đoạn tuyệt với cô gái làng chơi và xin vợ một con đường quay lại.

Hà ôm lấy chồng mà khóc: "Em cũng có lỗi khi đã không hiểu anh. Chúng ta đều có lỗi sai. Mong rằng chúng ta có thể sửa sai để có thể làm lại từ đầu."

Đêm đó, khi con đã ngủ say, Hà và chồng ngồi ôn lại chuyện cũ. Khi chồng nắm tay, cô cảm nhận được hơi ấm nhưng trong lòng vẫn khắc khoải một nỗi đau...