Hồi mới cưới nhau tôi mới có 23 tuổi, trẻ người non dạ chưa xin được việc gì làm nhưng lỡ dính bầu nên đành cưới xong rồi tính. Lúc đó nhà chồng hoan hỉ cưới xin đàng hoàng.

Tôi vừa mới tuyên chiến với mẹ chồng mọi người ạ. Sau 7 năm chịu đựng hầu hạ không công cho nhà chồng thì tôi chính thức giải thoát cho bản thân mình.

Hồi đó bầu bí không đi làm gì nên chỉ ở nhà, sợ bị đánh giá chơi không lại ăn bám chồng nên tôi lúc nào cũng lau chùi nhà cửa sạch sẽ tinh tươm, cơm nước đầy đủ, mọi người về là có cơm nóng hổi ăn rồi.

Về làm dâu rồi tôi mới thấy mình dại khi phải theo chồng bỏ cuộc chơi quá sớm. Là dâu mới nên tôi cũng muốn thể hiện cho bố mẹ chồng thấy mình là đứa ngoan ngoãn, hiền lành, đảm đang. Sáng nào tôi cũng đặt chuông báo thức lúc 6 giờ kém để dậy xuống bếp cắm ấm nước nóng, nấu cơm làm bữa sáng hoặc không thì ra chợ mua đồ ăn cho cả nhà.

Nhà chồng tôi có 2 đứa em nữa nhưng lười chảy thây. Không biết hồi trước thế nào nhưng từ khi có chị dâu thì quần áo mặc xong vứt mỗi góc một cái để tôi nhặt nhạnh mang đi giặt. Bát ăn xong cả nhà đứng dậy hết mình dâu bầu bí bụng to vượt mặt lọ mọ dọn dẹp. Có hôm chồng quát đứa em:

“Không thấy chị dâu bụng to à”.

Đứa em quay ngoắt lên phòng còn mẹ chồng thì ngồi xem ti vi nói với ra:

“Làm con dâu có cái bát không dọn được thì vứt”.

Ảnh minh họa: Internet

Ở với bố mẹ chồng thì đúng là trăm cái bất tiện. Ông bà thì có như người ta đâu, soi mói con dâu từng li từng tí. Nếu thấy con dâu lọ mọ làm việc thì không sao, chỉ cần ngồi nghỉ ngơi tí là y nhưng rằng sai hết cái này đến cái kia.

Hồi con tôi được 6 tháng muốn đi làm nhờ mẹ chồng trông thì bà bảo đi làm thuê còn hơn chứ không chăm cháu. Tôi đành ở nhà chăm nó đến 2 tuổi mới gửi trẻ rồi đi làm. Nghĩ nhà chồng chẳng giúp được gì nên chỉ sinh 1 đứa thôi, đẻ nhiều nheo nhóc chỉ khổ mình.

Đi làm rồi tôi cũng bận bịu kiếm tiền về góp vào chăm lo cho gia đình. Ngày đã mệt mỏi chiều vẫn phải vội vàng về cơm nước cho cả nhà. Tôi nấu muộn một tí thì ông bà lượn ra lượn vào bóng gió nó mình lười, mải chơi. Nhà chồng quen dồn hết mọi việc cho con dâu rồi, cứ ăn cơm xong mặc định tôi phải dọn dẹp, rửa bát, ốm đau cũng phải làm.

Có lúc tôi muốn về nhà ngoại, xin phép đi thì mẹ chồng bảo:

“Chị đi chơi rồi việc nhà ai làm?”.

Trong khi đó con gái bà 27 tuổi đầu chưa chồng thì nuông chiều, chẳng phải làm gì hết. Hôm trước tôi sốt nằm đến trưa mẹ chồng không thấy xuống nấu cơm bèn lao lên phòng giọng rất hằn học:

“Chưa cơm nước gì à?”

“Nay con ốm quá, sáng dặn cô Thảo nấu hộ rồi mà mẹ”.

Thế là bà quay ra mắng sa sả:

“Ốm tí có chết được đâu mà chị cứ làm nũng, việc cơm nước cũng bắt em nó làm là thế nào”.

Em đang ốm nên bà muốn nói gì thì nói, cứ đắp chăn nằm đến chiều. Mẹ chồng với con gái bà nấu được bữa cơm mà loảng xoảng dưới bếp. Đến bữa cũng không thấy gọi, lúc tôi xuống bếp thấy đống bát đĩa la liệt ở mâm chẳng ai rửa.

Mẹ chồng thấy con dâu lại cằn nhằn:

“Lấy chồng rồi mà nay ốm mai đau, chỉ có trốn việc là tài. Bát đũa không lo dọn dẹp đi nằm đấy ai hầu”.

Nghe mẹ chồng nói mà mặt tôi cứ nóng bừng lên. Không được lời hỏi thăm động viên thì chớ, đằng này lại còn hằn học, tức quá tôi bưng luôn mâm bát ném hết ra sân, ngay trước mặt mẹ chồng luôn.

Bà giãy nảy lên:

“Ối giời ơi, chị làm cái gì vậy?”

Tôi cũng hăng máu nên chẳng vừa:

“Nhà này toàn người lớn, ăn xong có cái bát không rửa được thì vứt đi cho đỡ phải làm. Bát này cũng là do con mua nên con có quyền vứt. Trước giờ mẹ với em Thảo đã giúp con được việc gì chưa hay chỉ biết sai. Con về đây làm dâu chứ không phải ô sin nên từ giờ không hầu ai nữa”.

Cả nhà chồng thấy tôi như vậy cứ trố hết mắt ra, chồng nói vài câu rồi cũng im không ý kiến. Mẹ chồng với con gái bà vẫn giận ra mặt không thèm hỏi han nhau câu nào. Tôi kệ, hầu họ từng ấy năm là quá đủ rồi, giờ nhất thì bét ra ở riêng cho sướng thân.