Đêm tân hôn chuẩn bị động phòng thì phát hiện vợ 'còn nguyên', chồng tức giận run rẩy vì lý do trớ trêu này

Tâm sự 03/03/2023 05:20

Bố mẹ Thịnh không thể ngăn cản được con trai nên cũng đành “bằng mặt không bằng lòng” tham gia đám cưới. Cuối cùng thì Thịnh đạt được mục đích của mình là có thể ở bên người anh thích.

Thịnh và vợ quen biết nhau trong một bữa tiệc. Vợ Thịnh rất đẹp, chỉ nhìn thoáng qua, anh đã bị cô hấp dẫn sâu sắc. Lúc tiệc kết thúc, anh chủ động xin cô số liên lạc, như vậy họ từ từ liên kết với nhau. Mối quan hệ ngày càng thân thiết, Thịnh càng có thiện cảm với đối phương hơn nên chỉ sau 1 tháng, anh đã thổ lộ với cô. Điều làm cho Thịnh hạnh phúc là đối phương cũng đồng ý hẹn hò. Qua 1 năm bên nhau, Thịnh nắm được tương đối thông tin về bạn gái. Anh biết cô làm nghề người mẫu, gia cảnh không tốt lắm, trước đây đã có vài mối tình dang dở.

 

Ngày bố Thịnh mở công ty, anh tranh thủ đưa bạn gái đến ra mắt bố mẹ, không ngờ ông bà lại sống chết không cho cưới. Bố mẹ Thịnh cho rằng con trai kết hôn nhất định phải môn đăng hộ đối, không phải tùy tiện tìm phụ nữ nào cũng được. Vợ Thịnh khi đó nghe xong rất mất mát, rất buồn. Thịnh thì không đồng ý với quan điểm của bố mẹ, dù sao môn đăng hộ đối không có nghĩa là thích nhau, anh vẫn muốn kết hôn với người mình yêu nên dứt khoát phản đối cha mẹ, kết hôn với vợ.

 

Bố mẹ Thịnh không thể ngăn cản được con trai nên cũng đành “bằng mặt không bằng lòng” tham gia đám cưới. Cuối cùng thì Thịnh đạt được mục đích của mình là có thể ở bên người anh thích. Đêm tân hôn ngọt ngào, Thịnh phát hiện vợ vẫn còn trinh nguyên. Điều này đáng lẽ nên mừng thì Thịnh ngạc nhiên lắm. Không phải vợ từng nói trước đây đã từng trải qua một vài mối tình, vì sao vẫn còn nguyên vẹn được?

 

Kỳ thật Thịnh cũng không để ý vợ có còn “nguyên” hay không nhưng tình cảnh này lại khiến anh có chút hoài nghi. Điều đầu tiên Thịnh nghĩ đến chính là vợ vì tiền, vì muốn làm con dâu của gia đình giàu có mà đi phẫu thuật “vá” lại. Vừa nghĩ đến đó, Thịnh tức giận đến run rẩy, mắng vợ không tiếc lời.

Đêm tân hôn chuẩn bị động phòng thì phát hiện vợ 'còn nguyên', chồng tức giận run rẩy vì lý do trớ trêu này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ Thịnh lúc ấy quá bất ngờ nên khóc rống lên. Thịnh không để ý đến cô, lớn tiếng chất vấn có phải cô mưu tình như anh nghĩ không? Vợ Thịnh khóc nói là bởi vì lúc trước không đáp ứng yêu cầu của bạn trai nên mới chia tay. Cô cảm thấy chuyện đi quá giới hạn chỉ nên xảy ra trong đêm tân hôn, các bạn trai trước đều ích kỷ, luôn đòi hỏi nên mới chia tay, vậy nên giờ cô vẫn còn trinh tiết.

Thịnh nghe xong trợn tròn mắt, ôm lấy vợ, nhưng bị cô đẩy ra, nói Thịnh và những bạn trai trước của cô đều giống nhau, muốn ly hôn. Thịnh hối hận ôm vợ khóc, không biết làm cách nào để giữ được cô!

“Bị hiểu lầm” là chuyện không hiếm gặp trong cuộc sống nhưng việc bị hiểu nhầm về trinh tiết đã làm tổn thương lòng tự trọng của vợ Thịnh. Điểm sai của Thịnh trước tiên là không tin tưởng vợ.

Tiếp đó là khi hoài nghi, anh ngay lập tức nói xấu về cô, không hỏi một cách từ tốn mà ngay lập tức chất vấn như buộc tội. Do vậy, vợ Thịnh đã bị tổn thương lòng tự tôn, nay còn thấy thất vọng vì hóa ra trong mắt chồng, cô lại tệ đến vậy.

Không ngạc nhiên khi vợ Thịnh lại phản ứng mạnh đến mức nhất quyền đòi ly hôn ngay trong đêm tân hôn. Có cứu vãn được cuộc hôn nhân hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào sự chân thành và thái độ hối lỗi của Thịnh. Hy vọng vợ Thịnh có thể từ từ cởi bỏ nỗi uất ức mà tha thứ cho chồng.

Chị chồng vừa nói mỉa em dâu 'không kiếm ra tiền phải biết an phận, bỗng tái mặt vì bị 'vạch tội' bởi người thân nhất

Chị chồng vừa nói mỉa em dâu 'không kiếm ra tiền phải biết an phận, bỗng tái mặt vì bị 'vạch tội' bởi người thân nhất

Hôm đó cũng thế, chị chồng nhà em lại về chơi, trùng hợp đúng ngày em gái em dạm ngõ nói chuyện người lớn. Biết ý, sáng dậy sớm em đã chuẩn bị đồ ăn thức uống cho cả nhà rồi mới sắm sửa váy áo dắt xe đi. Thế mà vừa ra tới cửa, chị chồng em vẫn kéo ngược lại hỏi.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 2 giờ 21 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 51 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 31 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường