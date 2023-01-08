Đêm tân hôn chuẩn bị động phòng, chồng ghé sát tai, thủ thỉ một câu khiến tôi thấy chán nản vô cùng

Tâm sự 08/01/2023 18:58

Nghe chồng nói mà tôi cảm thấy chán nản vô cùng.

Vào đêm tân hôn, tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì chồng nói ngày mai tôi đến cơ quan xin nghỉ việc, ở nhà chăm sóc mẹ chồng. Anh ấy bảo bố chồng lương tháng 13 triệu, còn tôi có 6 triệu, thế nên nghỉ việc ở nhà chăm sóc mẹ chồng để đỡ phải thuê người giúp việc. Với lại mấy tháng nữa bụng bầu to, sức khỏe yếu chẳng thể làm việc được, thế nên nghỉ ngay từ bây giờ cho được việc.

Tôi hỏi người giúp việc mọi ngày đâu rồi? Chồng bảo cho bác ấy nghỉ việc rồi, từ ngày mai đã có tôi, không cần người làm nữa. Nghe chồng nói mà tôi cảm thấy chán nản vô cùng. Thế chồng lấy tôi về làm vợ hay làm giúp việc?

 

Chồng bảo mẹ bị bệnh nhiều năm nay, nằm một chỗ không thể phục vụ được, lúc nào cũng cần có người ở bên cạnh. Tôi cố gắng chăm sóc mẹ tốt, anh ấy sẽ ghi nhớ công ơn to lớn của vợ. Chồng còn hứa hàng tháng làm được bao nhiêu tiền sẽ đưa hết cho vợ quản lý, sẽ không để tôi chịu thiệt thòi.

Đêm tân hôn chuẩn bị động phòng, chồng ghé sát tai, thủ thỉ một câu khiến tôi thấy chán nản vô cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi thật thà nói với chồng là ngày học đại học, tôi bị tai nạn rất nặng, bố mẹ đã phải đi vay mượn tiền chữa bệnh cho tôi. Ra trường đã 2 năm nay mà tôi chưa trả hết nợ, giờ vội vã đi lấy chồng, để lại đống nợ cho bố mẹ, tôi không đành lòng. 

 

Anh ấy bảo con gái lấy chồng rồi phải theo nhà chồng, không có chuyện "ăn cây táo rào cây sung". Chồng bảo nếu tôi không ở nhà chăm sóc mẹ thì anh ấy sẽ ở nhà, để tôi đi làm nuôi chồng.

Khi tôi chấp nhận ở nhà thì chồng lại lật mặt, anh nói hàng tháng sẽ đưa cho tôi 5 triệu tiền chi tiêu trong gia đình, còn tiền dư chồng sẽ giữ để mua đất xây nhà. Anh sợ đưa cho tôi, tôi lại lén lút gửi cho bố mẹ đẻ.

Tôi đã cầu xin chồng cho vợ 150 triệu để trả nợ. Tôi không muốn tuổi già của bố mẹ phải làm lụng vất vả trả nợ cho con gái. Sau khi trả xong, tôi sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ nhà chồng.

Tôi đã nói đến thế rồi mà chồng không động lòng. Anh bảo là rể không có trách nhiệm trả nợ thay bố mẹ vợ. Tôi không biết làm sao để chồng chịu cho vợ số tiền đó đây? 

 

Bùng cháy 'tình một đêm' với tình cũ trên giường, tôi không ngờ cuộc chạm mặt trớ trêu cho đến một ngày nọ

Bùng cháy 'tình một đêm' với tình cũ trên giường, tôi không ngờ cuộc chạm mặt trớ trêu cho đến một ngày nọ

Rõ là tình cũ không rủ cũng đến, tôi và Tuân nhận ra nhau ngay từ ánh mắt đầu tiên, mặc dù chúng tôi đã mất liên lạc gần chục năm nay rồi.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Tâm sự Eva 1 giờ 21 phút trước
Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Video 1 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Màn ứng xử khó hiểu của mẹ chồng trước dòng họ và giọt nước tràn ly đến từ người chồng

Màn ứng xử khó hiểu của mẹ chồng trước dòng họ và giọt nước tràn ly đến từ người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 36 phút trước
Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích