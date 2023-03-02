Đêm tân hôn đang nồng cháy trên giường, bỗng bị phá hỏng bởi màn tranh cãi nảy lửa khi mẹ chồng đập cửa nằng nặc đòi giữ thứ này cho bằng được

Tâm sự 02/03/2023 06:53

Đang định tận hưởng đêm tân hôn mặn nồng thì bất ngờ có tiếng đập cửa ầm ầm, kèm với đó là tiếng của mẹ chồng tôi gọi bên ngoài.

Tôi năm nay 25 tuổi, chồng tôi hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi vừa kết hôn sau gần 2 năm yêu nhau. Chồng tôi là người yêu thương tôi, luôn quan tâm và chăm sóc tôi chu đáo. Ở bên anh ấy, tôi luôn cảm thấy yên tâm, được chở che về mọi mặt. Lựa chọn anh ấy làm chồng tôi không hề có chút đắn đo, băn khoăn nào.

Hôn nhân của tôi được gia đình hai bên ủng hộ, tạo điều kiện hết sức. Mọi nghi lễ cưới hỏi đều thuận lợi. Hôm cưới, tôi rất vui mừng và hạnh phúc khi nhận được lời chúc phúc từ bạn bè, người thân. Tôi cũng rất ấn tượng với màn trao quà cưới, hai gia đình đều trao những kỷ vật có giá trị là vàng, tiền để vợ chồng tôi làm của hồi môn, lấy vốn làm ăn ổn định sau khi cưới.

Đang định tận hưởng đêm tân hôn mặn nồng thì bất ngờ có tiếng đập cửa ầm ầm, kèm với đó là tiếng của mẹ chồng tôi gọi bên ngoài. Tôi ra mở cửa thì mẹ chồng kêu hai vợ chồng tôi xuống dưới nhà họp gia đình. Buổi họp mặt gia đình còn có thêm hai chị chồng. Mẹ chồng tôi vẻ mặt nghiêm nghị, thông báo: "Hôn lễ đã xong, giờ người một nhà nên cũng cần rõ ràng luôn chuyện chi phí về hôn nhân. Hai vợ chồng con tiền vàng hồi môn bao nhiêu giao nộp hết cho mẹ. Sau khi tính toán trừ các chi phí đám cưới, số còn lại sẽ giữ hộ và đưa khi có việc cần thiết".

Tôi trả lời: "Chúng con kiểm đếm quy ra là được hơn 300 triệu ạ. Tiền này trong đám cưới cũng công khai là tặng cho vợ chồng con làm của hồi môn, lấy cái làm ăn sau hôn nhân. Giờ lại dùng vào chi phí đám cưới là không phù hợp ạ. Bên nhà bố mẹ đẻ con cũng chi phí nhiều hơn tiền mừng, cũng phải tự cân đối đó thôi".

Đêm tân hôn đang nồng cháy trên giường, bỗng bị phá hỏng bởi màn tranh cãi nảy lửa khi mẹ chồng đập cửa nằng nặc đòi giữ thứ này cho bằng được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc này mẹ chồng tôi nổi nóng quát tháo: "Tôi không biết, giờ cô về nhà tôi thì phải do tôi quản lý, kể cả tiền bạc. Tôi bỏ tiền ra để làm đám cưới thì tiền bạc thu về cũng là của tôi. Chưa gì đã cãi lại mẹ chồng nhem nhẻm như thế. Không trị bây giờ để sau này đè đầu cưỡi cổ nhà này".

 

Mẹ chồng tôi vừa dứt lời, hai chị chồng tôi cũng ra sức xỉ vả tôi là không biết điều, định giở trò bòn gót. Hai chị quát tháo chồng tôi về phòng lấy hết tiền, vàng xuống giao nộp cho mẹ. Mẹ chồng tôi thông báo: "Chi phí đám cưới hết hơn 200 triệu, còn lại chỉ 100 triệu. Mẹ giữ hộ, cần gì thì bảo mẹ đưa. Không thì trừ vào 1 năm tiền ăn đầu tiên, khỏi phải đóng hàng tháng".

Tôi về phòng đầy thất vọng, mẹ chồng và các chị chồng thì nhìn tôi với ánh mắt ghẻ lạnh. Chồng tôi cũng chỉ an ủi tôi nhường nhịn cho nhà cửa yên ổn rồi tính sau… Tối thấy mình bị xúc phạm, bị chèn ép một cách trắng trợn. 

Số tiền vàng đó cũng phần nhiều do bố mẹ đẻ, anh chị em họ hàng nhà tôi trao tặng chứ không riêng gì nhà chồng. Vậy mà giờ tôi không được cầm vì sự vô lý của mẹ chồng.

Tự dằn vặt bản thân mình sai lầm, hèn yếu nên bị chèn ép, còn chồng tôi nhu nhược chỉ biết bênh mẹ và các chị. Tôi không muốn ở lại nhà chồng, nơi tôi không được chào đón ở đó. Bỗng dưng, tôi thấy cuộc sống hôn nhân của mình đầy gian nan. 

Bị bố mẹ ép cưới nên đêm tân hôn ngồi đếm tiền 'câu giờ', nghe chồng liệt kê điều này khiến tôi rưng rưng muốn khóc

Bị bố mẹ ép cưới nên đêm tân hôn ngồi đếm tiền 'câu giờ', nghe chồng liệt kê điều này khiến tôi rưng rưng muốn khóc

Đêm tân hôn tôi chẳng trông đợi lắm, vì vậy tôi đã lấy cớ muốn bóc phong bì mừng cưới luôn để “câu giờ”.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 2 giờ 21 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 51 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 31 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường